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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шериф
 
Позже
Виктория Пльзень
Прогнозы 24
Шериф 50% (12)
X 29.2% (7)
Виктория Пльзень 20.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Виктория Пльзень
2.81
2.88
2.93
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 1 0.25
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикора Ян 2 1
Гейда Лукаш 1 0.5
Перница Лудек 1 0.5
Копич Ян 1 0.5
Климент Ян 1 0.5
Хори Томаш 1 (1) 0.5
Москейра Джон 0 0
Гавел Милан 0 0
Калвач Лукаш 0 0
Голик Либор 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раделич Степан 2 0
Лушкья Реги 2 0
Янсане Момо 1 0
Уаттара Абу 1 0
Гедес Ренан 1 0
Киабу Мусса 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 1 0
Копич Ян 1 0
Москейра Джон 1 0
Буха Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0
Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Виктория Пльзень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 24
    Шериф 50% (12)
    X 29.2% (7)
    Виктория Пльзень 20.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Виктория Пльзень
    2.81
    2.88
    2.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Виктория Пльзень онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - Виктория Пльзень

    Исход игры
    Шериф
    47.8% (11)
    Ничья
    30.4% (7)
    Виктория Пльзень
    21.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (9)
    Меньше
    59.09% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (16)
    Нет
    27.27% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (7)
    2:1 Шериф
    26.1% (6)
    1:0 Шериф
    13% (3)
    1:2 Виктория Пльзень
    13% (3)
    0:1 Виктория Пльзень
    8.7% (2)
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    Шериф
    Виктория Пльзень
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