Стадион: Зимбру
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Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсане Момо
|1
|0.25
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикора Ян
|2
|1
|Гейда Лукаш
|1
|0.5
|Перница Лудек
|1
|0.5
|Копич Ян
|1
|0.5
|Климент Ян
|1
|0.5
|Хори Томаш
|1 (1)
|0.5
|Москейра Джон
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раделич Степан
|2
|0
|Лушкья Реги
|2
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Киабу Мусса
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Копич Ян
|1
|0
|Москейра Джон
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0
Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шериф - Виктория Пльзень
Исход игры
Шериф
47.8% (11)
Ничья
30.4% (7)
Виктория Пльзень
21.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (9)
Меньше
59.09% (13)
Обе команды забьют
Да
72.73% (16)
Нет
27.27% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (7)
2:1 Шериф
26.1% (6)
1:0 Шериф
13% (3)
1:2 Виктория Пльзень
13% (3)
0:1 Виктория Пльзень
8.7% (2)
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