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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Бенфика
 
Позже
Митьюлланд
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
91
Родригес
Фелипе
II
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
20
Мариу
Жоау
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
88
Рамуш
Гонсалу
27
Силва
Рафа
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
6
Андерссон
Йоэль
24
Серенсен
Оливер
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
Бенфика
4-3-3
Митьюлланд
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Святченко Эрик 1 0.5
Далсгор Хенрик 1 0.5
Андерссон Йоэль 0 0
Дрейер Андерс 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 2 0
Жуниньо 1 0
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0
Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 137
    Бенфика 97.1% (133)
    X 1.5% (2)
    Митьюлланд 1.5% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Митьюлланд
    12.00
    6.40
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бенфика - Митьюлланд онлайн

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    Прогнозы на матч Бенфика - Митьюлланд

    Исход игры
    Бенфика
    97.1% (133)
    Ничья
    1.5% (2)
    Митьюлланд
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.53% (56)
    Меньше
    54.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    34.96% (43)
    Нет
    65.04% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    48.2% (66)
    2:1 Бенфика
    15.3% (21)
    3:1 Бенфика
    15.3% (21)
    3:0 Бенфика
    8.8% (12)
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    Бенфика
    Митьюлланд
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