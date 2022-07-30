  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Бенфика
 
Позже
Митьюлланд
Прогнозы 23
Бенфика 100% (23)
X 0% (0)
Митьюлланд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Митьюлланд
12.50
6.05
13.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Святченко Эрик 1 0.5
Далсгор Хенрик 1 0.5
Андерссон Йоэль 0 0
Дрейер Андерс 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 2 0
Жуниньо 1 0
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0
Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 23
    Бенфика 100% (23)
    X 0% (0)
    Митьюлланд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Митьюлланд
    12.50
    6.05
    13.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бенфика - Митьюлланд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Бенфика - Митьюлланд

    Исход игры
    Бенфика
    100% (23)
    Ничья
    0% (0)
    Митьюлланд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (11)
    Меньше
    52.17% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    34.78% (8)
    Нет
    65.22% (15)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    52.2% (12)
    2:1 Бенфика
    26.1% (6)
    3:0 Бенфика
    13% (3)
    3:1 Бенфика
    8.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бенфика
    Митьюлланд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     