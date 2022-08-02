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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Лудогорец
1:2
Первый тайм: 40'
Динамо Загреб
0'
0:1
6' Гол
Перич Дино
0:2
9' Гол в свои ворота
Падт Серджио
1:2
22' Гол
Текпетей Бернард

Ход матча

6'
0:1
Перич Дино
(Лауритсен Расмус)
9'
0:2
Падт Серджио
22'
Текпетей Бернард
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 132
Лудогорец 37.9% (50)
X 41.7% (55)
Динамо Загреб 20.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Динамо Загреб
3.10
3.25
2.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Падт
Серджио
4
Сисиньо
Неусиано
32
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
82
Йорданов
Иван
6
Пётровски
Якуб
95
Соуза
Коули
37
Текпетей
Бернард
19
Сотириу
Пиерос
73
Рик
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
6
Лауритсен
Расмус
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
10
Батурина
Мартин
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
7
Иванушец
Лука
18
Дрмич
Йосип
99
Оршич
Мислав
Лудогорец
4-3-3
Динамо Загреб
4-4-2

История личных встреч

Лудогорец
Динамо Загреб

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 3 0.6
Соуза Коули 1 0.2
Родригеш Тьяго 1 0.2
Сантана Алекс 1 0.2
Текпетей Бернард 1 0.2
Тиссера Матиас 1 0.2
Недялков Антон 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 0.67
Петкович Бруно 1 0.33
Перич Дино 1 0.33
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафумана Шоу 3 1
Рик 2 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Сантана Алекс 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 2 0
Петкович Бруно 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Мохаррами Садех 1 0
Батурина Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0
Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2
Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 41'
    Коули Соуза ушёл от Стефана Ристовски на правом фланге, а потом выполнил прострел в центр штрафной, который адресата не нашёл. 
  • 40'
    Антон Недялков выполняет подачу на дальнюю штангу с левого фланга, где мяч принимает Рик, а потом его накрывают Ристовски и Лауритсен. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Бернард Текпетей остановил Мислава Оршича на правом фланге при помощи подката, который не получился чистым. 
  • 37'
    Повреждение Падта оказалось несерьёзным, поэтому он сможет продолжить поединок, который уже возобновлён. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Джюнейт Чакыр останавливает матч, разрешая врачам "Лудогорца" выйти на поле. В их помощи нуждается присевший на газон Серджио Падт. 
  • Офсайд
    35'
    Рик сместился с правого фланга на левый и получил мяч, а потом услышал свисток арбитра, который сообщил о положении "вне игры". 
  • Фол, нарушение
    34'
    Мартин Батурина пересёк с мячом центральную линию, а потом оказался на газоне при помощи Пиероса Сотириу. 
  • 33'
    Якуб Пётровски принял мяч перед чужой штрафной площадкой и нанёс удар низом, который не стал проблемой для Доминика Ливаковича. 
  • 31'
    Недялков проходит по левому флангу и выполняет подачу в район ближней штанги, где первым на мяче оказывается Ливакович. 
  • Опасный момент
    30'
    МОМЕНТ! Сисиньо переводит мяч с правого фланга на левый край штрафной, откуда чуть выше цели стреляет Коули Соуза. 
  • 28'
    После гола "Лудогорца" исчезли опасные моменты, на смену которым пришли единоборства. При этом нужно отметить, что без грубости обходятся футболисты. 
  • Фол, нарушение
    27'
    А теперь уже Рик оказался лучше перед чужой штрафной, заработав стандарт в единоборстве с Дрмичем. 
  • 26'
    Любичич и Оршич успешно сыграли в обороне, совместными усилиями отобрав мяч у Рика на левом фланге. 
  • 25'
    Как-то слишком успокоилось "Динамо" после забитого гола, а "Лудогорец" наоборот стал играть смелее и активнее, за что уже был раз вознаграждён. 
  • Фол, нарушение
    24'
    На волне успеха Текпетей попробовал ещё раз создать острый момент, но очень быстро потерял мяч, в центре поля, а потом сбил Адеми. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ТЕКПЕТЕЙ!!! Бернард Текпетей принял мяч на левом краю штрафной площадки, продвинулся на метр вперёд и выстрелил в ближний угол, найдя пространство между штангой и Ливаковичем. 
    • 22'
      Коули Соуза решился на удар с дальней дистанции, который получился слишком неточным. Гораздо выше цели пролетел игровой снаряд. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Мартин Батурина при помощи нарушения правил остановил Коули Соузу на правом фланге. Хозяева быстро разыграли стандарт и продолжили наступление. 
    • 19'
      Сисиньо разогнал атаку правым флангом и доставил мяч в штрафную площадку, где его уверенно перехватил Ливакович. 
    • Угловой
      18'
      "Динамо" выполнило два корнера с разных флангов, не сумев выиграть верховые дуэли. Пока с угловыми у хорватского коллектива трудности. 
    • Опасный момент
      17'
      Йосип Дрмич получает пространство на правом фланге и врывается в штрафную, далее выходит 1 на 1 с Падтом и не переигрывает стража ворот "Лудогорца". 
    • 16'
      Два быстрых гола забили футболисты загребского клуба, а сейчас спокойно владеют игровым снарядом, устраивая перепасовку на своей части поля. 
    • Угловой
      15'
      "Динамо" выполнило корнер с правого фланга, который не создал проблем "Лудогорцу" - Оливье Вердон выиграл воздух и выбил мяч из штрафной. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Дино Перич в очередной раз подключился к атаке, сумев заработать штрафной удар недалеко от центрального круга. 
    • 12'
      Хозяева попытались провести быструю атаку, сумев дойти до штрафной площадки левым флангом, а потом последовал безадресный заброс во вратарскую. 
    • Гол в свои ворота
      11'
      АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ПАДТ!!! Любичич ворвался в штрафную площадку левым краем и выполнил прострел во вратарскую, с которым должен был справляться Падт, но сэйв не состоялся, а мяч от его ног влетел в ворота. 
    • Судья
      10'
      Рик совершил рывок по левому флангу и ушёл от Мишича и Ристовски, а вот справиться ещё и с Лауритсеном не смог, упав на газон. Судья фола не заметил. 
    • 9'
      Стандартное положение принесло гостям успех. А "Лудогорец", создав несколько опасных моментов, оказывается в роли догоняющего. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ПЕРИЧ!!! Дино Перич подключился к атаке и зацепился за мяч в центре штрафной, а потом пробил с левой ноги точно в правый угол. 
    • Офсайд
      7'
      Атака "Динамо" левым флангом была остановлена свистком Джюнейта Чакыра - Мислав Оршич раньше времени совершил рывок и залез в офсайд. 
    • 6'
      Серджио Падт получил мяч от Оливье Вердона и попал под прессинг со стороны Йосипа Дрмича, но успел расстаться с круглым, выбив его в центр поля. 
    • Угловой
      5'
      Первый корнер в матче футболисты загребского "Динамо" отразили, но проиграли подбор, поэтому хозяева продолжают наступление. 
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! Йорданов прорвался по правому флангу и прострелил в центр на Сотириу, который пробил в касание в правый угол и попал в Лауритсена. 
    • 3'
      Активнее начинает поединок "Лудогорец", играя первым номером. А "Динамо" пока вынуждено уделять внимание оборонительной работе. 
    • 2'
      Коули Соуза выполнил передачу в штрафную площадку на Пиероса Сотириу, который мяч принял, но слишком далеко отпустил его. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр даёт свисток - поехали! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лудогорец 1:2 Динамо Загреб

    Исход игры
    Лудогорец
    37.9% (50)
    Ничья
    41.7% (55)
    Динамо Загреб
    20.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (85)
    Нет
    28.57% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (41)
    2:1 Лудогорец
    15.2% (20)
    1:0 Лудогорец
    14.4% (19)
    1:2 Динамо Загреб
    11.4% (15)
    0:1 Динамо Загреб
    6.1% (8)
    2:2 Ничья
    6.1% (8)
    2:0 Лудогорец
    4.5% (6)
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    Динамо Загреб
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