Стадион: Лудогорец Арена
1:2
Первый тайм: 40'
Ход матча
6'
0:1
9'
0:2
22'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
95
Соуза
Коули
73
Рик
55
Перич
Дино
27
Мишич
Йосип
18
Дрмич
Йосип
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
73 РикНападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чачич Анте
История личных встреч
Лудогорец
Динамо Загреб
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотириу Пиерос
|3
|0.6
|Соуза Коули
|1
|0.2
|Родригеш Тьяго
|1
|0.2
|Сантана Алекс
|1
|0.2
|Текпетей Бернард
|1
|0.2
|Тиссера Матиас
|1
|0.2
|Недялков Антон
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Ариян
|2
|0.67
|Петкович Бруно
|1
|0.33
|Перич Дино
|1
|0.33
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафумана Шоу
|3
|1
|Рик
|2
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|2
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Мохаррами Садех
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0
Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2
Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лудогорец 1:2 Динамо Загреб
Исход игры
Лудогорец
37.9% (50)
Ничья
41.7% (55)
Динамо Загреб
20.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
71.43% (85)
Нет
28.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (41)
2:1 Лудогорец
15.2% (20)
1:0 Лудогорец
14.4% (19)
1:2 Динамо Загреб
11.4% (15)
0:1 Динамо Загреб
6.1% (8)
2:2 Ничья
6.1% (8)
2:0 Лудогорец
4.5% (6)
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