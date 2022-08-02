Мартин Батурина пересёк с мячом центральную линию, а потом оказался на газоне при помощи Пиероса Сотириу.

Рик сместился с правого фланга на левый и получил мяч, а потом услышал свисток арбитра, который сообщил о положении "вне игры".

Джюнейт Чакыр останавливает матч, разрешая врачам "Лудогорца" выйти на поле. В их помощи нуждается присевший на газон Серджио Падт.

Повреждение Падта оказалось несерьёзным, поэтому он сможет продолжить поединок, который уже возобновлён.

Бернард Текпетей остановил Мислава Оршича на правом фланге при помощи подката, который не получился чистым.

Антон Недялков выполняет подачу на дальнюю штангу с левого фланга, где мяч принимает Рик, а потом его накрывают Ристовски и Лауритсен.

Коули Соуза ушёл от Стефана Ристовски на правом фланге, а потом выполнил прострел в центр штрафной, который адресата не нашёл.

33' Якуб Пётровски принял мяч перед чужой штрафной площадкой и нанёс удар низом, который не стал проблемой для Доминика Ливаковича.

31' Недялков проходит по левому флангу и выполняет подачу в район ближней штанги, где первым на мяче оказывается Ливакович.

30' МОМЕНТ! Сисиньо переводит мяч с правого фланга на левый край штрафной, откуда чуть выше цели стреляет Коули Соуза.

28' После гола "Лудогорца" исчезли опасные моменты, на смену которым пришли единоборства. При этом нужно отметить, что без грубости обходятся футболисты.

27' А теперь уже Рик оказался лучше перед чужой штрафной, заработав стандарт в единоборстве с Дрмичем.

26' Любичич и Оршич успешно сыграли в обороне, совместными усилиями отобрав мяч у Рика на левом фланге.

25' Как-то слишком успокоилось "Динамо" после забитого гола, а "Лудогорец" наоборот стал играть смелее и активнее, за что уже был раз вознаграждён.