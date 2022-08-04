Стадион: Таллахт
3:1
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиБурк Грэм
21' Желтая карточкаСепас Реналдо
2:0
29' ГолУоттс Дилан
31' Желтая карточкаГрэйс Ли
31' Желтая карточкаХамиди Валид
32' Желтая карточкаAlbert Diene
44' Желтая карточкаО'Нил Гари III
53' Желтая карточкаБрдаревски Владица
76' Желтая карточкаЛайонс Энди
2:1
77' ГолПутита
78' Желтая карточкаГрин Аарон
84' Вторая желтая карточкаХамиди Валид
3:1
90' ГолО'Нил Гари III
90'+9
Ход матча
13'
1:0
21'
29'
2:0
31'
31'
32'
44'
54'
76'
77'
2:1
78'
84'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
22
Лайонс
Энди
26
Маккэн
Крис
10
Бурк
Грэм
20
Гаффни
Рори
23
Демири
Бесир
88
Путита
37
Albert
Diene
20
Хамиди
Валид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Хор ШонЗащитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Маккэн КрисПолузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
20 Гаффни РориНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Демири БесирЗащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Albert DieneПолузащитник
-
20 Хамиди ВалидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илязи АртанВратарь
-
31 Мелячи АмарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Горгиев ПепиНападающий
-
Главный тренер: Седлоски Гоце
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоттс Дилан
|1
|1
|О'Нил Гари III
|1
|1
|Бурк Грэм
|1 (1)
|1
|Гаффни Рори
|0
|0
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Путита
|1
|1
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Аарон
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Грэйс Ли
|1
|0
|Лайонс Энди
|1
|0
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамиди Валид
|1
|1
|Брдаревски Владица
|1
|0
|Сепас Реналдо
|1
|0
|Albert Diene
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0
Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0
Шкупи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0
Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 3:1 Шкупи
Исход игры
Шемрок Роверс
82.3% (93)
Ничья
15% (17)
Шкупи
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 Шемрок Роверс
38.9% (44)
1:0 Шемрок Роверс
29.2% (33)
1:1 Ничья
11.5% (13)
2:0 Шемрок Роверс
9.7% (11)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:1 Шемрок Роверс
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!