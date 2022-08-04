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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Шемрок Роверс
3:1
Конец матча
Шкупи
0'
1:0
13' Пенальти
Бурк Грэм
21' Желтая карточка
Сепас Реналдо
2:0
29' Гол
Уоттс Дилан
31' Желтая карточка
Грэйс Ли
31' Желтая карточка
Хамиди Валид
32' Желтая карточка
Albert Diene
44' Желтая карточка
О'Нил Гари III
53' Желтая карточка
Брдаревски Владица
76' Желтая карточка
Лайонс Энди
2:1
77' Гол
Путита
78' Желтая карточка
Грин Аарон
84' Вторая желтая карточка
Хамиди Валид
3:1
90' Гол
О'Нил Гари III
90'+9

Ход матча

13'
Бурк Грэм
1:0
21'
 
Сепас Реналдо
29'
Уоттс Дилан
(Гаффни Рори)
2:0
31'
Грэйс Ли
 
31'
 
Хамиди Валид
32'
 
Albert Diene
44'
О'Нил Гари III
 
46'
 
Брдаревски Владица
Демири Бесир
53'
 
Брдаревски Владица
54'
Грин Аарон
Бурк Грэм
 
61'
Тауэлл Ричард
Маккэн Крис
 
66'
 
Трапановски Кристиан
Сепас Реналдо
66'
 
Адем Али
Альварес Фредди
66'
 
Горгиев Пепи
Адетуньи Сандей
72'
Фарруджиа Нил
Финн Ронан
 
73'
Эмаху Айдомо
Гаффни Рори
 
73'
Кавана Шон
Уоттс Дилан
 
76'
Лайонс Энди
 
77'
2:1
Путита
78'
Грин Аарон
 
84'
 
Хамиди Валид
90'
О'Нил Гари III
3:1
90'
 
Джелиль Абдула
Путита

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 113
Шемрок Роверс 82.3% (93)
X 15% (17)
Шкупи 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Маннус
Алан
2
Гэннон
Шон
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
22
Лайонс
Энди
16
О'Нил
Гари
III
7
Уоттс
Дилан
26
Маккэн
Крис
10
Бурк
Грэм
20
Гаффни
Рори
1
Наумовски
Кристиян
32
Тимовски
Ангелче
6
Сенгор
Фостин
4
Маргвелашвили
Гаги
23
Демири
Бесир
88
Путита
10
Альварес
Фредди
37
Albert
Diene
20
Хамиди
Валид
19
Адетуньи
Сандей
29
Сепас
Реналдо
Шемрок Роверс
3-5-2
Шкупи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоттс Дилан 1 1
О'Нил Гари III 1 1
Бурк Грэм 1 (1) 1
Гаффни Рори 0 0
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Путита 1 1

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Аарон 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Грэйс Ли 1 0
Лайонс Энди 1 0
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамиди Валид 1 1
Брдаревски Владица 1 0
Сепас Реналдо 1 0
Albert Diene 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0
Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0
Шкупи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0
Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      О'Нил Гари III получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Albert Diene получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Хамиди Валид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Грэйс Ли получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Уоттс Дилан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Сепас Реналдо получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Шемрок Роверс 82.3% (93)
    X 15% (17)
    Шкупи 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 3:1 Шкупи

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    82.3% (93)
    Ничья
    15% (17)
    Шкупи
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    57.27% (63)
    Нет
    42.73% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Шемрок Роверс
    38.9% (44)
    1:0 Шемрок Роверс
    29.2% (33)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    2:0 Шемрок Роверс
    9.7% (11)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Шемрок Роверс
    1.8% (2)
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