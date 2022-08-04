Стадион: Людски ВРТ
0'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
29
Жинич
Андраж
20
Ватсон
Макс
15
Репас
Ян
77
Випотник
Жан
16
Антолин
Аляж
17
Брнич
Иван
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Жинич АндражЗащитник
- Защитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Випотник ЖанПолузащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
-
17 Брнич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Придгар СамоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Кодерман ВидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Махер РокПолузащитник
-
11 Штурм ДаниелНападающий
-
30 Marin Lausic
-
Главный тренер: Каранович Радован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидЗащитник
-
20 МурилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копер - Марибор 2:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0
Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2
ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Марибор 0:0 ХИК
Исход игры
Марибор
70.7% (82)
Ничья
24.1% (28)
ХИК
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
1:0 Марибор
27.6% (32)
2:1 Марибор
25% (29)
1:1 Ничья
21.6% (25)
2:0 Марибор
12.9% (15)
3:1 Марибор
2.6% (3)
0:1 ХИК
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 ХИК
1.7% (2)
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