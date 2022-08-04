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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Марибор
0:0
Первый тайм: 6'
ХИК
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 116
Марибор 70.7% (82)
X 24.1% (28)
ХИК 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
ХИК
3.45
3.34
3.60
Все Коэффициенты
81
Бергсен
Менно
29
Жинич
Андраж
32
Митрович
Неманья
20
Ватсон
Макс
12
Сикошек
Грегор
15
Репас
Ян
14
Vladan
Vidakovic
77
Випотник
Жан
16
Антолин
Аляж
17
Брнич
Иван
18
Роко
Батурина
1
Хазард
Конор
14
Пелтола
Матти
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
7
Хостикка
Сантери
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
77
Абубакари
Малик
29
Олусанья
Антони
Марибор
4-2-3-1
ХИК
3-5-2

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копер - Марибор 2:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0
Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2
ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Марибор 70.7% (82)
X 24.1% (28)
ХИК 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
ХИК
3.45
3.34
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Марибор 0:0 ХИК онлайн

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Прогнозы на матч Марибор 0:0 ХИК

Исход игры
Марибор
70.7% (82)
Ничья
24.1% (28)
ХИК
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
1:0 Марибор
27.6% (32)
2:1 Марибор
25% (29)
1:1 Ничья
21.6% (25)
2:0 Марибор
12.9% (15)
3:1 Марибор
2.6% (3)
0:1 ХИК
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 ХИК
1.7% (2)
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