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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Марибор
0:2
Конец матча
ХИК
0'
37' Желтая карточка
Браун Дэвид
38' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
0:1
47' Гол
Браун Дэвид
53' Желтая карточка
Митрович Неманья
60' Желтая карточка
Абубакари Малик
0:2
63' Гол
Радулович Боян
76' Желтая карточка
Репас Ян
90'+7

Ход матча

37'
 
Браун Дэвид
38'
 
Вяянянен Сантери
46'
 
Радулович Боян
Олусанья Антони
46'
 
Танака Атому
Вяянянен Сантери
47'
0:1
Браун Дэвид
(Хостикка Сантери)
53'
Митрович Неманья
 
53'
 
Соири Пюрю
Браун Дэвид
60'
 
Абубакари Малик
63'
0:2
Радулович Боян
(Мурило)
65'
Бозик Марко
Випотник Жан
 
65'
Кронаветер Рок
Брнич Иван
 
73'
 
Или-Кокко Йоханнес
Лингман Лукас
76'
Репас Ян
 
76'
Шоштарич-Карич Свен
Vladan Vidakovic
 
76'
Marin Lausic
Жинич Андраж
 
87'
 
Серраренс Фабиан
Абубакари Малик
87'
Божичкович Лука
Антолин Аляж
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 116
Марибор 70.7% (82)
X 24.1% (28)
ХИК 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
81
Бергсен
Менно
29
Жинич
Андраж
32
Митрович
Неманья
20
Ватсон
Макс
12
Сикошек
Грегор
15
Репас
Ян
14
Vladan
Vidakovic
77
Випотник
Жан
16
Антолин
Аляж
17
Брнич
Иван
18
Роко
Батурина
1
Хазард
Конор
14
Пелтола
Матти
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
7
Хостикка
Сантери
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
77
Абубакари
Малик
29
Олусанья
Антони
Марибор
4-2-3-1
ХИК
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 1 1
Радулович Боян 1 1
Хостикка Сантери 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Неманья 1 0
Репас Ян 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Дэвид 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копер - Марибор 2:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Горица 3:2 Марибор - Шериф 0:0
Марибор - Радомлье 0:3 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2 Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Марибор - Партизани 1:1 Марибор - Тузла Сити 1:1 Мура - Марибор 1:3 Марибор - Алюминий 3:1 Браво - Марибор 3:1 Марибор - Копер 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:2 Марибор - Радомлье 0:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Домжале - Марибор 0:2 Марибор - Целе 1:0 Марибор - Мура 1:1 Алюминий - Марибор 3:3
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2
ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Вяянянен Сантери получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Браун Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Марибор 70.7% (82)
    X 24.1% (28)
    ХИК 5.2% (6)
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    Прогнозы на матч Марибор 0:2 ХИК

    Исход игры
    Марибор
    70.7% (82)
    Ничья
    24.1% (28)
    ХИК
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (60)
    Нет
    46.43% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Марибор
    27.6% (32)
    2:1 Марибор
    25% (29)
    1:1 Ничья
    21.6% (25)
    2:0 Марибор
    12.9% (15)
    3:1 Марибор
    2.6% (3)
    0:1 ХИК
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 ХИК
    1.7% (2)
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