Стадион: Дусан Арена
Позже
История личных встреч
Виктория Пльзень
Шериф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикора Ян
|2
|0.67
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.67
|Гейда Лукаш
|1
|0.33
|Перница Лудек
|1
|0.33
|Копич Ян
|1
|0.33
|Климент Ян
|1
|0.33
|Буха Павел
|1
|0.33
|Москейра Джон
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсане Момо
|1
|0.2
|Рашид Ибрахим
|1 (1)
|0.2
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|2
|0
|Копич Ян
|2
|0
|Москейра Джон
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раделич Степан
|2
|0
|Лушкья Реги
|2
|0
|Кпозо Патрик
|1
|0
|Кики Габи
|1
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Абалора Разак
|1
|0
|Киабу Мусса
|1
|0
|Рашид Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0
ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0
Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0
Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Шериф
Исход игры
Виктория Пльзень
76.1% (35)
Ничья
15.2% (7)
Шериф
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
41.3% (19)
2:0 Виктория Пльзень
28.3% (13)
1:1 Ничья
15.2% (7)
1:2 Шериф
8.7% (4)
1:0 Виктория Пльзень
6.5% (3)
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