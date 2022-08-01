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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Виктория Пльзень
 
Позже
Шериф
Прогнозы 48
Виктория Пльзень 72.9% (35)
X 18.8% (9)
Шериф 8.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Шериф
6.60
4.02
6.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Виктория Пльзень
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикора Ян 2 0.67
Хори Томаш 2 (2) 0.67
Гейда Лукаш 1 0.33
Перница Лудек 1 0.33
Копич Ян 1 0.33
Климент Ян 1 0.33
Буха Павел 1 0.33
Москейра Джон 0 0
Гавел Милан 0 0
Калвач Лукаш 0 0
Голик Либор 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 1 0.2
Рашид Ибрахим 1 (1) 0.2

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 2 0
Копич Ян 2 0
Москейра Джон 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Буха Павел 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раделич Степан 2 0
Лушкья Реги 2 0
Кпозо Патрик 1 0
Кики Габи 1 0
Янсане Момо 1 0
Уаттара Абу 1 0
Гедес Ренан 1 0
Абалора Разак 1 0
Киабу Мусса 1 0
Рашид Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0
ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0
Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0
Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2022, осталось 2 дня 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Виктория Пльзень 72.9% (35)
    X 18.8% (9)
    Шериф 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    Шериф
    6.60
    4.02
    6.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виктория Пльзень - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Шериф

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    76.1% (35)
    Ничья
    15.2% (7)
    Шериф
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Виктория Пльзень
    41.3% (19)
    2:0 Виктория Пльзень
    28.3% (13)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    1:2 Шериф
    8.7% (4)
    1:0 Виктория Пльзень
    6.5% (3)
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    Виктория Пльзень
    Шериф
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