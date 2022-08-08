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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Митьюлланд
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 133
Митьюлланд 6.8% (9)
X 9% (12)
Бенфика 84.2% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Бенфика
4.60
4.30
4.05
Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
24
Серенсен
Оливер
15
Рафаэль
Онедика
44
Дюр
Николас
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
Митьюлланд
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Святченко Эрик 1 0.33
Далсгор Хенрик 1 0.33
Систо Пионе 1 (1) 0.33
Андерссон Йоэль 0 0
Дрейер Андерс 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 3 3
Зидан Энцо 1 1
Нерес Давид 0 0
Мариу Жоау 0 0
Силва Рафа 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 2 0
Жуниньо 1 0
Шарлес 1 0
Линн Виктор 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2
Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Митьюлланд - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2022, осталось 1 час 19 минут.

    Главный судья: Йованович Срджан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Митьюлланд 6.8% (9)
    X 9% (12)
    Бенфика 84.2% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Бенфика
    4.60
    4.30
    4.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд - Бенфика онлайн

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    Прогнозы на матч Митьюлланд - Бенфика

    Исход игры
    Митьюлланд
    6.8% (9)
    Ничья
    9% (12)
    Бенфика
    84.2% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.27% (86)
    Меньше
    27.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    43.6% (58)
    0:2 Бенфика
    10.5% (14)
    1:3 Бенфика
    9.8% (13)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    0:1 Бенфика
    4.5% (6)
    0:3 Бенфика
    3.8% (5)
    2:1 Митьюлланд
    3% (4)
    1:0 Митьюлланд
    1.5% (2)
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