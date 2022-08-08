Стадион: Cepheus Park Randers
Позже
29
Паулиньо
VI
44
Дюр
Николас
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Святченко Эрик
|1
|0.33
|Далсгор Хенрик
|1
|0.33
|Систо Пионе
|1 (1)
|0.33
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Дрейер Андерс
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|3
|3
|Зидан Энцо
|1
|1
|Нерес Давид
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Силва Рафа
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2
Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Митьюлланд - Бенфика
Исход игры
Митьюлланд
6.8% (9)
Ничья
9% (12)
Бенфика
84.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
72.27% (86)
Меньше
27.73% (33)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
43.6% (58)
0:2 Бенфика
10.5% (14)
1:3 Бенфика
9.8% (13)
1:1 Ничья
7.5% (10)
0:1 Бенфика
4.5% (6)
0:3 Бенфика
3.8% (5)
2:1 Митьюлланд
3% (4)
1:0 Митьюлланд
1.5% (2)
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