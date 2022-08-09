А теперь красная карточка для наставка "Лудогорца" Шимунджа Анте. Саркастические аплодисменты от остальных, кто был на скамейке.

Восемь человек осталось на поле у "Лудогорца". Так можно и не доиграть до конца матча.

Угловой удар разыграли футболисты "Динамо". Будут издеваться и пытаться забить пятый?

Делев оказался на газоне, но рефери ничего не заметил. Казалось, что было нарушение на игроке "Лудогорца". Даже креститься начал Делев, но ему это не помогло. Игра продолжается.

ЗАмена у "Динамо". Шпикич покинул игру. Менало вступил на поле.

Доигрывать "Лудогорцу" придётся вдевятером. Рефери сегодня очень жёстко раздает "горчичники".

В обороне держит мяч "Динамо", серия передач между защитниками не приводит к развитию атаки. "Лудогорец" уже и не думает о наступлении. Без двоих играть сложно.

Мохаррами - Шутало - Перич. В такой последовательности перекатывается мяч в обороне загребского "Динамо". Им нет необходимости идти в атаку, но нужно довести игру до логического завершения.

Мохаррами получил передачу с центра поля, стадион ожил, он пытается гнать "Динамо" вперёд. Время есть, а игра совсем затухает.

Десподов решил ответить ударом на перепасовку соперника, набрал ход, с левой ноги закручивал в дальний угол, но весьма неточно.

Провал в центре обороны "Лудогорца", передача на ход Оршичу, который уже был готов забивать, но его сздали схватил за майку Карничник. Пенальти!

Карничник за свой фол получил жёлтую карточку. Но это сначала, следом рефери посмотрел ВАР и показал защитнику "Лудогорца" красную карточку!

Замена у "Лудогорца". Ушёл с поля Десподов. Вышел Жоржиньо.

В центральном круге принял мяч Родригеш, развернулся, сыграл на партнёра на правый край, но до подачи дело не дошло.

Замена у "Лудогорца". Ушёл с поля Родригеш. Вступил в игру Тиссера.

На газоне Десподов, нарушил правила Перич, который двинул ему локтем. За это и получил жёлтую карточку.

Последние 20 минут у нас в матче. "Лудогорец" не сдаётся, но и сил на то, чтобы отыграться остаётся немного.

Ещё и кому-то со скамейки запасных "Динамо" показал рефери жёлтую карточку.

Десподов сам исполнил подачу со стандарта, но слишком сильно, его партнёры с трудом зацепились за мяч, который быстро отдали сопернику.

Мохаррами отмахнулся от Рика, за что и получил жёлтую карточку.

Замена у "Динамо". Ушёл с поля Дрмич. Вступил в игру Петкович.

Подача на дальнюю штангу ворот загребского клуба, отбиваются хозяева. Вердон устремился к мячу, чтобы быстрее его ввести в игру.

Красная карточка! Рик зарабатывает второе предупреждение и покидает поле! Игровой был момент, но рефери углядел отмашку со стороны Рика. Шпикич числится пострадавшим. Но тянет ли этот фол на вторую жёлтую карточку?!

Замены у "Лудогорца". Кафумана и Сисиньо покинули поле. Вступили в игру Карничник и Делев.

С мячом на правом фланге игроки "Динамо". Не собираются они останавливаться на трёх забитых.

"Лудогорец" побежал в атаку, передача на Родригеша, но того опередил защитник соперника.

Мишич уступил место Гояк. Замена у "Динамо" Загреб в перерыве.

Побежал рефери смотреть ВАР. Похоже, что в руку угодил мяч игроку загребского "Динамо".

Да, так и есть, сыграл рукой Перич. И пенальти в пользу "Лудогорца"!

Замена ещё у загребского клуба. Ристовски уступил место Мохаррами.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 3:2! Десподов! Невероятное начало второго тайма! "Лудогорец" пытается догнать уходящий поезд! Десподов развёл мяч и вратаря по разным углам.

Замена у "Лудогорца". Ушёл с поля Пластун. Вступил в игру Йорданов.

Невероятный момент у "Лудогорца"! С пяти метров Десподов был готов отправить третий мяч в ворота соперника, но опередил его защитинк, выбивший мяч за пределы поля!

Корнер неудачным образом разыграли футболисты "Лудогорца". Пора собраться динамовцам из Загреба.

Активно ведут себя гости, которые, напомню, большую часть матча играют в меньшинстве. Десподов оказался на газоне, быстро поднялся, но рефери дал штрафной удар в пользу болгарского клуба.

Активно ведут себя гости, которые, напомню, большую часть матча играют в меньшинстве. Десподов оказался на газоне, быстро поднялся, но рефери дал штрафной удар в пользу болгарского клуба.

Быстрая контратака "Динамо", передача на угол штрафной площади на Шпикича, который дважды пытался прострелить в центр, но каждый раз не получилось.

В ценре поля на газоне Перич. Вот он не спешит подниматься. Да и куда спешить, если твоя команда ведёт с разницей в 2 мяча.

Первый тайм

— Перерыв.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 3:1! Десподов! На последней добавленной минуте Десподов сумел переправить мяч в ворота! Интрига еще живет.

45' Рик заработал жёлтую карточку за грубую игру.

44' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 3:0!!! Разгром продолжается! Перехватили мяч в центре поля динамовцы, передача на Оршича, который протащил его метров 15 и пробил точно в касание в дальний нижний угол!

43' Из обороны выходят хорватская команда, передача на Адеми, тот на левый край сыграл.

42' Штрафной удар на правом фланге заработали игроки "Лудогорца", подача оказалась неудачной.

41' Аут на левом фланге разыграли футболисты Загреба, подача на Дрмича, который до мяча не добрался.

40' Последние пять минут в первом тайме пошли. Новая атака "Динамо" по левому краю не принесла успеха.

39' Позиционная атака у "Динамо" из Загреба. Передача на Мишича, тот скинул на Адеми, который мяч потерял.

37' От центрального круга Мишич перевёл мяч на правый край, но его партнёр остановтиь игровой снаряд не сумел.

36' Родригеш пробил с правой ноги, но скорее на точность нанёс удар, мяч пришёлся в руки Ливаковичу.

35' "Лудогорец" совсем выпал из игры, атаку за атакой на чужие ворота накатывают игроки "Динамо".

34' Сисиньо ввёл мяч из-за боковой. Перевод к центру поля, но быстрая потеря.

33' Адеми! Ещё один момент он упустил, хотя и сам его создал, убрав с пути соперника, переложив мяч на правую ногу... Удар чуть выше перекладины!

32' Слуга вышел из ворот, выбив мяч подальше. Однако вышло не очень точно.

31' Дрмич, подача с левого фланга и удар в касание, но выше цели!

30' Четверть часа до конца первого тайма. "Лудогорцу" точно нужно выдохнуть. Забивать им теперь нужно три, а сил остаётся всё меньше.

28' Новую атаку развили загребские футболисты. Перевод на левый край, вторым касанием пробил Оршич по воротам, но было весьма неточно.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!! Оршич очень мощно пробил в угол, Слуга угадал направление удара, но отразить этот мяч не смог!

26' Пенальти! Недялков неудачно пошёл в отбор против Шпикича, нарушив правила!

25' Середина первого тайма. "Лудогорец" в меньшинстве и им необходимо забивать два мяча. Получится ли?

24' По правому краю развили атаку хозяева, передача к линии штрафной площади, скидка под удар Шпикичу, который бил наверняка, но направил игровой снаряд рядом с боковой стойкой!

22' Страсти закипают у нас. Много стало борьбы и не нужных столкновений.

22' Пытается остудить пыл игроков рефери. Мишич за грубую игру получил жёлтую карточку.

22' Ристовски ещё заработал жёлтую карточку.

21' Ливакович с мячом, сыграл на правый край, дальше продолжают катать мяч на своей половине поля игроки "Динамо".

21' Вот так события у нас! Янков заработал вторую жёлтую карточку и оставил в меньшинстве "Лудогорец"!

20' Янков нашёл возможность для удара, пробил с левой ноги под перекладину, Ливакович видел момент для удара.

19' Досталось по ногам Адеми, но быстро в себя пришёл игроки "Динамо".

18' Голкипер хозяев Ливакович с мячом, осмотрелся, выдал перевод на правый край.

17' В центре поля с мячом "Лудогорец", им теперь нужно забивать два, чтобы перевести игру в овертайм.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Передача на правый край штрафной площади, забегание и подача в касание на дальнюю штангу, Дрмич головой переправил игровой снаряд в дальний угол ворот!

14' Штрафной удар заработали игроки "Динамо". Оршич исполнил подачу, Адеми в падении бил по воротам, но в створ не попал.

13' Жёлтую карточку за грубую игру заработал Янков.

13' С первых минут "Динамо" ушло в оборону, но пока что самый опасный момент на их стороне.

12' Недялков бросил аут, мяч был доставлен партнёру, но игровой снаряд потеряли игроки "Лудогорца".

11' Десподов пошёл подавать корнер, рефери немного остудил пыл борющихся за мя игроков.

10' Десять минут сыграли команды, в атаке гости, которые первую игру проиграли 1:2. Поэтому им важно отыграть один мяч.

8' Пластун с мячом, сыграл на ближнего защитника, тот перевод на левый край повёл.

7' От ворот разыграли футболисты "Лудогорца", пошли они в атаку, но не спеша.

6' Подача на ближнюю штангу, дальше скидка на дальний угол, но удара нет.

5' Есть первый момент в матче! Проход по левому краю завершился передачей к центру штрафной площади на Адеми, который пробил в касание, но на месте Слуга, который перевёл на угловой.

4' По правому краю пошёл заброс на Десподова, но тот до мяча не добрался.

3' Аут на левом краю заработали игроки "Динамо", ввёл мяч в игру Любичич. Перевод к центру пошёл.

2' Коллектив из Загреба с мячом, перевод на левый край пошёл, но мяч не достался адресату.