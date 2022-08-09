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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Загреб
4:2
Второй тайм: 90+'
Лудогорец
0'
11' Желтая карточка
Янков Доминик
1:0
12' Гол
Дрмич Йосип
17' Вторая желтая карточка
Янков Доминик
17' Желтая карточка
Пластун Игорь
21' Желтая карточка
Мишич Йосип
21' Желтая карточка
Ристовски Стефан
2:0
27' Пенальти
Оршич Мислав
3:0
44' Гол
Оршич Мислав
45' Желтая карточка
Рик
3:1
45' Гол
Десподов Кирилл
3:2
49' Пенальти
Десподов Кирилл
66' Желтая карточка
Перич Дино
70' Желтая карточка
Мохаррами Садех
72' Вторая желтая карточка
Рик
86' Красная карточка
Карничник Зан
4:2
87' Пенальти
Петкович Бруно

Ход матча

11'
 
Янков Доминик
12'
Дрмич Йосип
(Ристовски Стефан)
1:0
17'
 
Янков Доминик
17'
 
Пластун Игорь
21'
Мишич Йосип
 
21'
Ристовски Стефан
 
27'
Оршич Мислав
2:0
44'
Оршич Мислав
(Любичич Роберт)
3:0
45'
 
Рик
45'
3:1
Десподов Кирилл
(Родригеш Тьяго)
46'
Иванушец Лука
Батурина Мартин
 
46'
Гояк Амер
Мишич Йосип
 
46'
Мохаррами Садех
Ристовски Стефан
 
46'
 
Делев Спас
Кафумана Шоу
46'
 
Карничник Зан
Сисиньо
47'
 
Йорданов Иван
Пластун Игорь
49'
3:2
Десподов Кирилл
65'
 
Тиссера Матиас
Родригеш Тьяго
66'
Перич Дино
 
70'
Мохаррами Садех
 
71'
Петкович Бруно
Дрмич Йосип
 
72'
 
Рик
85'
 
Жоржинью
Десподов Кирилл
86'
 
Карничник Зан
87'
Петкович Бруно
4:2
90'
Менало Лука
Шпикич Дарио
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 3
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 131
Динамо Загреб 87% (114)
X 9.2% (12)
Лудогорец 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Лудогорец
4.40
3.90
4.59
Все Коэффициенты
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
4
Шутало
Бошко
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
10
Батурина
Мартин
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
99
Оршич
Мислав
77
Шпикич
Дарио
18
Дрмич
Йосип
12
Слуга
Симон
4
Сисиньо
Неусиано
24
Вердон
Оливье
32
Пластун
Игорь
3
Недялков
Антон
64
Янков
Доминик
6
Пётровски
Якуб
23
Кафумана
Шоу
73
Рик
9
Родригеш
Тьяго
11
Десподов
Кирилл
Динамо Загреб
4-4-2
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Динамо Загреб
Лудогорец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 0.5
Оршич Мислав 2 (1) 0.5
Петкович Бруно 2 (1) 0.5
Дрмич Йосип 1 0.25
Перич Дино 1 0.25
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Любичич Роберт 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 3 0.5
Десподов Кирилл 2 (1) 0.33
Соуза Коули 1 0.17
Родригеш Тьяго 1 0.17
Сантана Алекс 1 0.17
Текпетей Бернард 1 0.17
Тиссера Матиас 1 0.17
Недялков Антон 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 2 0
Мишич Йосип 2 0
Мохаррами Садех 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Перич Дино 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Батурина Мартин 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рик 3 1
Кафумана Шоу 3 1
Текпетей Бернард 3 0
Янков Доминик 1 1
Сисиньо Неусиано 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Пластун Игорь 1 0
Сантана Алекс 1 0
Вердон Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2
Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    ЗАмена у "Динамо". Шпикич покинул игру. Менало вступил на поле. 
  • 90'
    Делев оказался на газоне, но рефери ничего не заметил. Казалось, что было нарушение на игроке "Лудогорца". Даже креститься начал Делев, но ему это не помогло. Игра продолжается. 
  • Угловой
    90'
    Угловой удар разыграли футболисты "Динамо". Будут издеваться и пытаться забить пятый?
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавил рефери. 
  • 89'
    Восемь человек осталось на поле у "Лудогорца". Так можно и не доиграть до конца матча. 
  • Красная карточка
    89'
    А теперь красная карточка для наставка "Лудогорца" Шимунджа Анте. Саркастические аплодисменты от остальных, кто был на скамейке. 
  • Пенальти
    88'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 4:2!!! Петкович!!! Петкович уверенно реализовал пенальти!
  • Замена
    87'
    Замена у "Лудогорца". Ушёл с поля Десподов. Вышел Жоржиньо. 
  • Красная карточка
    86'
     Карничник за свой фол получил жёлтую карточку. Но это сначала, следом рефери посмотрел ВАР и показал защитнику "Лудогорца" красную карточку!
  • Пенальти!
    85'
    Провал в центре обороны "Лудогорца", передача на ход Оршичу, который уже был готов забивать, но его сздали схватил за майку  Карничник. Пенальти!
  • 84'
    Десподов решил ответить ударом на перепасовку соперника, набрал ход, с левой ноги закручивал в дальний угол, но весьма неточно. 
  • 83'
    Мохаррами получил передачу с центра поля, стадион ожил, он пытается гнать "Динамо" вперёд. Время есть, а игра совсем затухает. 
  • 82'
    Мохаррами - Шутало - Перич. В такой последовательности перекатывается мяч в обороне загребского "Динамо". Им нет необходимости идти в атаку, но нужно довести игру до логического завершения. 
  • 81'
    В обороне держит мяч "Динамо", серия передач между защитниками не приводит к развитию атаки. "Лудогорец" уже и не думает о наступлении. Без двоих играть сложно. 
  • 80'
    Доигрывать "Лудогорцу" придётся вдевятером. Рефери сегодня очень жёстко раздает "горчичники".
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    • Жёлтая и сразу красная
      78'
      Красная карточка! Рик зарабатывает второе предупреждение и покидает поле! Игровой был момент, но рефери углядел отмашку со стороны Рика. Шпикич числится пострадавшим. Но тянет ли этот фол на вторую жёлтую карточку?!
    • 77'
      Подача на дальнюю штангу ворот загребского клуба, отбиваются хозяева.  Вердон устремился к мячу, чтобы быстрее его ввести в игру. 
    • Замена
      75'
      Замена у "Динамо". Ушёл с поля Дрмич. Вступил в игру Петкович.
    • Желтая карточка
      74'
       Мохаррами отмахнулся от Рика, за что и получил жёлтую карточку. 
    • 73'
      Десподов сам исполнил подачу со стандарта, но слишком сильно, его партнёры с трудом зацепились за мяч, который быстро отдали сопернику. 
    • 72'
      Ещё и кому-то со скамейки запасных "Динамо" показал рефери жёлтую карточку. 
    • 70'
      Последние 20 минут у нас в матче. "Лудогорец" не сдаётся, но и сил на то, чтобы отыграться остаётся немного. 
    • Желтая карточка
      69'
      На газоне Десподов, нарушил правила Перич, который двинул ему локтем. За это и получил жёлтую карточку. 
    • Замена
      67'
      Замена у "Лудогорца". Ушёл с поля  Родригеш. Вступил в игру Тиссера. 
    • 66'
      В центральном круге принял мяч Родригеш, развернулся, сыграл на партнёра на правый край, но до подачи дело не дошло. 
    • 64'
      В ценре поля на газоне Перич. Вот он не спешит подниматься. Да и куда спешить, если твоя команда ведёт с разницей в 2 мяча. 
    • 63'
      Быстрая контратака "Динамо", передача на угол штрафной площади на Шпикича, который дважды пытался прострелить в центр, но каждый раз не получилось. 
    • 62'
      Активно ведут себя гости, которые, напомню, большую часть матча играют в меньшинстве.  Десподов оказался на газоне, быстро поднялся, но рефери дал штрафной удар в пользу болгарского клуба. 
    • 61'
      Активно ведут себя гости, которые, напомню, большую часть матча играют в меньшинстве.  Десподов оказался на газоне, быстро поднялся, но рефери дал штрафной удар в пользу болгарского клуба. 
    • Угловой
      60'
      Корнер неудачным образом разыграли футболисты "Лудогорца". Пора собраться динамовцам из Загреба. 
    • Опасный момент
      59'
      Невероятный момент у "Лудогорца"! С пяти метров Десподов был готов отправить третий мяч в ворота соперника, но опередил его защитинк, выбивший мяч за пределы поля! 
    • Замена
      58'
      Замена у "Лудогорца". Ушёл с поля Пластун. Вступил в игру  Йорданов. 
    • Пенальти
      56'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 3:2! Десподов! Невероятное начало второго тайма! "Лудогорец" пытается догнать уходящий поезд! Десподов развёл мяч и вратаря по разным углам. 
    • Замена
      54'
      Замена ещё у загребского клуба. Ристовски уступил место Мохаррами. 
    • Пенальти!
      53'
      Да, так и есть, сыграл рукой  Перич. И пенальти в пользу "Лудогорца"!
    • Видеоповтор
      52'
      Побежал рефери смотреть ВАР. Похоже, что в руку угодил мяч игроку загребского "Динамо". 
    • Замена
      51'
      Мишич уступил место Гояк. Замена у "Динамо" Загреб в перерыве. 
    • 49'
      "Лудогорец" побежал в атаку, передача на Родригеша, но того опередил защитник соперника. 
    • 48'
      С мячом на правом фланге игроки "Динамо". Не собираются они останавливаться на трёх забитых. 
    • Замена
      47'
      Замены у "Лудогорца". Кафумана и Сисиньо покинули поле. Вступили в игру  Карничник и Делев. 
    • Замена
      47'
      Замена у "Динамо".  Иванушец  уступил место Батурина. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 3:1! Десподов! На последней добавленной минуте Десподов сумел переправить мяч в ворота! Интрига еще живет. 
    • Желтая карточка
      45'
      Рик заработал жёлтую карточку за грубую игру. 
    • 2 гола - дубль!
      44'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 3:0!!! Разгром продолжается! Перехватили мяч в центре поля динамовцы, передача на Оршича, который протащил его метров 15 и пробил точно в касание в дальний нижний угол!
    • 43'
      Из обороны выходят хорватская команда, передача на Адеми, тот на левый край сыграл. 
    • 42'
      Штрафной удар на правом фланге заработали игроки "Лудогорца", подача оказалась неудачной. 
    • 41'
      Аут на левом фланге разыграли футболисты Загреба, подача на Дрмича, который до мяча не добрался. 
    • 40'
      Последние пять минут в первом тайме пошли. Новая атака "Динамо" по левому краю не принесла успеха. 
    • 39'
      Позиционная атака у "Динамо" из Загреба. Передача на Мишича, тот скинул на Адеми, который мяч потерял. 
    • 37'
      От центрального круга  Мишич перевёл мяч на правый край, но его партнёр остановтиь игровой снаряд не сумел. 
    • 36'
       Родригеш пробил с правой ноги, но скорее на точность нанёс удар, мяч пришёлся в руки Ливаковичу. 
    • 35'
      "Лудогорец" совсем выпал из игры, атаку за атакой на чужие ворота накатывают игроки "Динамо".
    • 34'
       Сисиньо ввёл мяч из-за боковой. Перевод к центру поля, но быстрая потеря. 
    • Опасный момент
      33'
      Адеми! Ещё один момент он упустил, хотя и сам его создал, убрав с пути соперника, переложив мяч на правую ногу... Удар чуть выше перекладины!
    • 32'
      Слуга вышел из ворот, выбив мяч подальше. Однако вышло не очень точно. 
    • 31'
      Дрмич, подача с левого фланга и удар в касание, но выше цели!
    • 30'
      Четверть часа до конца первого тайма. "Лудогорцу" точно нужно выдохнуть. Забивать им теперь нужно три, а сил остаётся всё меньше. 
    • 28'
      Новую атаку развили загребские футболисты. Перевод на левый край, вторым касанием пробил Оршич по воротам, но было весьма неточно. 
    • Пенальти
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!! Оршич очень мощно пробил в угол, Слуга угадал направление удара, но отразить этот мяч не смог!
    • Пенальти!
      26'
      Пенальти!  Недялков неудачно пошёл в отбор против Шпикича, нарушив правила!
    • 25'
      Середина первого тайма. "Лудогорец" в меньшинстве и им необходимо забивать два мяча. Получится ли?
    • 24'
      По правому краю развили атаку хозяева, передача к линии штрафной площади, скидка под удар  Шпикичу, который бил наверняка, но направил игровой снаряд рядом с боковой стойкой!
    • 22'
      Страсти закипают у нас. Много стало борьбы и не нужных столкновений. 
    • Желтая карточка
      22'
      Пытается остудить пыл игроков рефери.  Мишич за грубую игру получил жёлтую карточку. 
    • Желтая карточка
      22'
      Ристовски ещё заработал жёлтую карточку. 
    • 21'
      Ливакович с мячом, сыграл на правый край, дальше продолжают катать мяч на своей половине поля игроки "Динамо".
    • Жёлтая и сразу красная
      21'
      Вот так события у нас! Янков заработал вторую жёлтую карточку и оставил в меньшинстве "Лудогорец"!
    • 20'
      Янков нашёл возможность для удара, пробил с левой ноги под перекладину, Ливакович видел момент для удара. 
    • 19'
      Досталось по ногам Адеми, но быстро в себя пришёл игроки "Динамо".
    • 18'
      Голкипер хозяев  Ливакович с мячом, осмотрелся, выдал перевод на правый край. 
    • 17'
      В центре поля с мячом "Лудогорец", им теперь нужно забивать два, чтобы перевести игру в овертайм. 
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Передача на правый край штрафной площади, забегание и подача в касание на дальнюю штангу, Дрмич головой переправил игровой снаряд в дальний угол ворот!
    • 14'
      Штрафной удар заработали игроки "Динамо".  Оршич исполнил подачу, Адеми в падении бил по воротам, но в створ не попал. 
    • Желтая карточка
      13'
      Жёлтую карточку за грубую игру заработал Янков. 
    • 13'
      С первых минут "Динамо" ушло в оборону, но пока что самый опасный момент на их стороне. 
    • 12'
       Недялков бросил аут, мяч был доставлен партнёру, но игровой снаряд потеряли игроки "Лудогорца".
    • Угловой
      11'
      Десподов пошёл подавать корнер, рефери немного остудил пыл борющихся за мя игроков. 
    • 10'
      Десять минут сыграли команды, в атаке гости, которые первую игру проиграли 1:2. Поэтому им важно отыграть один мяч.
    • 8'
       Пластун с мячом, сыграл на ближнего защитника, тот перевод на левый край повёл. 
    • 7'
      От ворот разыграли футболисты "Лудогорца", пошли они в атаку, но не спеша. 
    • Угловой
      6'
      Подача на ближнюю штангу, дальше скидка на дальний угол, но удара нет. 
    • Опасный момент
      5'
      Есть первый момент в матче! Проход по левому краю завершился передачей к центру штрафной площади на Адеми, который пробил в касание, но на месте  Слуга, который перевёл на угловой. 
    • 4'
      По правому краю пошёл заброс на Десподова, но тот до мяча не добрался. 
    • 3'
      Аут на левом краю заработали игроки "Динамо", ввёл мяч в игру  Любичич. Перевод к центру пошёл.
    • 2'
      Коллектив из Загреба с мячом, перевод на левый край пошёл, но мяч не достался адресату. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка между загребским "Динамо" и разградским "Лудогорцем". На месте комментатора для Вас буду работать я, Константин Лицин. 
      • Прогнозы 131
      Динамо Загреб 87% (114)
      X 9.2% (12)
      Лудогорец 3.8% (5)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Динамо Загреб
      Ничья
      Лудогорец
      4.40
      3.90
      4.59
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Динамо Загреб 4:2 Лудогорец

    Исход игры
    Динамо Загреб
    87% (114)
    Ничья
    9.2% (12)
    Лудогорец
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (77)
    Меньше
    36.36% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    70.25% (85)
    Нет
    29.75% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    45.8% (60)
    2:0 Динамо Загреб
    16.8% (22)
    1:0 Динамо Загреб
    9.2% (12)
    1:1 Ничья
    7.6% (10)
    3:1 Динамо Загреб
    6.1% (8)
    1:2 Лудогорец
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:2 Динамо Загреб
    1.5% (2)
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    Лудогорец
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