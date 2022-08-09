Стадион: Максимир
4:2
Второй тайм: 90+'
0'
11' Желтая карточкаЯнков Доминик
1:0
12' ГолДрмич Йосип
17' Вторая желтая карточкаЯнков Доминик
17' Желтая карточкаПластун Игорь
21' Желтая карточкаМишич Йосип
21' Желтая карточкаРистовски Стефан
2:0
27' ПенальтиОршич Мислав
3:0
44' ГолОршич Мислав
45' Желтая карточкаРик
3:1
45' ГолДесподов Кирилл
3:2
49' ПенальтиДесподов Кирилл
66' Желтая карточкаПерич Дино
70' Желтая карточкаМохаррами Садех
72' Вторая желтая карточкаРик
86' Красная карточкаКарничник Зан
4:2
87' ПенальтиПеткович Бруно
Ход матча
11'
12'
1:0
17'
17'
21'
21'
27'
2:0
44'
3:0
45'
45'
46'
46'
49'
3:2
66'
70'
72'
86'
87'
4:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 3
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
55
Перич
Дино
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
77
Шпикич
Дарио
18
Дрмич
Йосип
12
Слуга
Симон
23
Кафумана
Шоу
73
Рик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоНападающий
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чачич Анте
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
73 РикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 ЖоржиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
История личных встреч
Динамо Загреб
Лудогорец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Ариян
|2
|0.5
|Оршич Мислав
|2 (1)
|0.5
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.5
|Дрмич Йосип
|1
|0.25
|Перич Дино
|1
|0.25
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотириу Пиерос
|3
|0.5
|Десподов Кирилл
|2 (1)
|0.33
|Соуза Коули
|1
|0.17
|Родригеш Тьяго
|1
|0.17
|Сантана Алекс
|1
|0.17
|Текпетей Бернард
|1
|0.17
|Тиссера Матиас
|1
|0.17
|Недялков Антон
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|2
|0
|Мишич Йосип
|2
|0
|Мохаррами Садех
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рик
|3
|1
|Кафумана Шоу
|3
|1
|Текпетей Бернард
|3
|0
|Янков Доминик
|1
|1
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2
Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
Исход игры
Динамо Загреб
87% (114)
Ничья
9.2% (12)
Лудогорец
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (77)
Меньше
36.36% (44)
Обе команды забьют
Да
70.25% (85)
Нет
29.75% (36)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
45.8% (60)
2:0 Динамо Загреб
16.8% (22)
1:0 Динамо Загреб
9.2% (12)
1:1 Ничья
7.6% (10)
3:1 Динамо Загреб
6.1% (8)
1:2 Лудогорец
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Динамо Загреб
1.5% (2)
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