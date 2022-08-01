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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Загреб
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 46
Динамо Загреб 84.8% (39)
X 13% (6)
Лудогорец 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Лудогорец
5.20
3.90
5.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Загреб
Лудогорец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Ариян 2 0.67
Петкович Бруно 1 0.33
Перич Дино 1 0.33
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 3 0.6
Соуза Коули 1 0.2
Родригеш Тьяго 1 0.2
Сантана Алекс 1 0.2
Текпетей Бернард 1 0.2
Тиссера Матиас 1 0.2
Недялков Антон 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеми Ариян 2 0
Петкович Бруно 1 0
Мишич Йосип 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Мохаррами Садех 1 0
Батурина Мартин 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафумана Шоу 3 1
Текпетей Бернард 3 0
Рик 2 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Сантана Алекс 1 0
Вердон Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2
Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2022, осталось 2 дня 1 час 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Динамо Загреб 84.8% (39)
    X 13% (6)
    Лудогорец 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Лудогорец
    5.20
    3.90
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Загреб - Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Загреб - Лудогорец

    Исход игры
    Динамо Загреб
    84.4% (38)
    Ничья
    13.3% (6)
    Лудогорец
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    44.4% (20)
    2:0 Динамо Загреб
    20% (9)
    1:0 Динамо Загреб
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    3:1 Динамо Загреб
    4.4% (2)
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    Динамо Загреб
    Лудогорец
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