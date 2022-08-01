Стадион: Максимир
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История личных встреч
Динамо Загреб
Лудогорец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Ариян
|2
|0.67
|Петкович Бруно
|1
|0.33
|Перич Дино
|1
|0.33
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотириу Пиерос
|3
|0.6
|Соуза Коули
|1
|0.2
|Родригеш Тьяго
|1
|0.2
|Сантана Алекс
|1
|0.2
|Текпетей Бернард
|1
|0.2
|Тиссера Матиас
|1
|0.2
|Недялков Антон
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеми Ариян
|2
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Мохаррами Садех
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафумана Шоу
|3
|1
|Текпетей Бернард
|3
|0
|Рик
|2
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1
Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2
Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Лудогорец
Исход игры
Динамо Загреб
84.4% (38)
Ничья
13.3% (6)
Лудогорец
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
44.4% (20)
2:0 Динамо Загреб
20% (9)
1:0 Динамо Загреб
11.1% (5)
1:1 Ничья
11.1% (5)
3:1 Динамо Загреб
4.4% (2)
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