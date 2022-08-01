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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Пюник
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 55
Пюник 9.1% (5)
X 3.6% (2)
Црвена Звезда 87.3% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Црвена Звезда
8.50
9.00
1.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пюник
Црвена Звезда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отубаньо Юсуф 2 0.4
Гайич Зоран 2 0.4
Джуричич Лука 2 0.4
Ненадович Урош 0 0
Арутюнян Оганес 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 3 3
Кангва Кингс 1 1
Митрович Стефан 1 1
Иванич Мирко 0 0
Пешич Александар 0 0

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коваленко Михаил Вадимович 2 0
Гайич Зоран 2 0
Дашян Артак 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Самбрано Ренсо 1 0
Отубаньо Юсуф 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Кочук Евгений 1 0
Младенович Неманья 1 0
Джуричич Лука 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 1
Драгович Александр 1 0
Катай Александар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

9
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0
Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 4:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2022, осталось 2 дня 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Пюник 9.1% (5)
    X 3.6% (2)
    Црвена Звезда 87.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Црвена Звезда
    8.50
    9.00
    1.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пюник - Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Пюник - Црвена Звезда

    Исход игры
    Пюник
    9.3% (5)
    Ничья
    3.7% (2)
    Црвена Звезда
    87% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Црвена Звезда
    38.9% (21)
    0:2 Црвена Звезда
    25.9% (14)
    0:3 Црвена Звезда
    9.3% (5)
    1:3 Црвена Звезда
    5.6% (3)
    0:1 Црвена Звезда
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    1:0 Пюник
    3.7% (2)
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    Пюник
    Црвена Звезда
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