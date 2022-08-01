Стадион: Республиканский стадион
Позже
История личных встреч
Пюник
Црвена Звезда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отубаньо Юсуф
|2
|0.4
|Гайич Зоран
|2
|0.4
|Джуричич Лука
|2
|0.4
|Ненадович Урош
|0
|0
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|3
|3
|Кангва Кингс
|1
|1
|Митрович Стефан
|1
|1
|Иванич Мирко
|0
|0
|Пешич Александар
|0
|0
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коваленко Михаил Вадимович
|2
|0
|Гайич Зоран
|2
|0
|Дашян Артак
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|Отубаньо Юсуф
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Младенович Неманья
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|1
|1
|Драгович Александр
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
8
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
9
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1
ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0
Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 4:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Пюник - Црвена Звезда
Исход игры
Пюник
9.3% (5)
Ничья
3.7% (2)
Црвена Звезда
87% (47)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (30)
Меньше
41.18% (21)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
1:2 Црвена Звезда
38.9% (21)
0:2 Црвена Звезда
25.9% (14)
0:3 Црвена Звезда
9.3% (5)
1:3 Црвена Звезда
5.6% (3)
0:1 Црвена Звезда
3.7% (2)
1:1 Ничья
3.7% (2)
1:0 Пюник
3.7% (2)
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