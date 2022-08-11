Стадион: Партизан
2:1
Второй тайм: 55'
0'
1:0
24' ГолГомеш Рикарду
1:1
51' ГолДьюрчо Адам
52' Желтая карточкаНатхо Бибрас
2:1
54' ГолГомеш Рикарду
Ход матча
24'
51'
1:1
52'
54'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
10
Натхо
Бибрас
11
Фараж
Имад
51
Альтман
Омри
45
Дьюрчо
Адам
12
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Партизан
АЕК Ларнака
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Рикарду
|1
|0.5
|Мениг Квинси
|1
|0.5
|Диабате Фуссейни
|0
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Анхель
|1
|0.5
|Миличевич Хрвое
|1
|0.5
|Томович Ненад
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фейса Любомир
|1
|0
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|1
|0
|Ойер Санхурхо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3
Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Партизан - Войводина 2:1 Партизан - Войводина 2:1 Напредак - Партизан 0:3 Партизан - Бачка-Топола 4:1 Партизан - Чукарички 3:1 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Чукарички - Партизан 0:0 Партизан - Лозница 2:0 Партизан - Бачка-Топола 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Партизан 2:1 АЕК Ларнака
Исход игры
Партизан
88.2% (112)
Ничья
10.2% (13)
АЕК Ларнака
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.2% (38)
Меньше
67.8% (80)
Обе команды забьют
Да
38.98% (46)
Нет
61.02% (72)
Популярный счёт
2:0 Партизан
37.8% (48)
2:1 Партизан
20.5% (26)
1:0 Партизан
15.7% (20)
1:1 Ничья
8.7% (11)
3:1 Партизан
4.7% (6)
3:0 Партизан
2.4% (3)
1:2 АЕК Ларнака
1.6% (2)
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