Стартовал второй тайм в нашей встрече. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! поехали!

Судя по всему, в перерыве в составе соперников не было замен. В прежних сочетаниях игроков вышли футболисты на поле.

Один из игроков "Партизана" получил удар по ногам. Благо, обошлось с ним все. Футболист поднялся с газона и встречу смог продолжить.

ГОЛ. ЛОПЕШ! 1:1! Сравнивает счет АЕК. Дьюрчо получил снаряд на левом фланге и прострелил в центр. Лопеш успел в подкате протолкнуть снаряд в дальний угол. Мяч оказался в сетке!

Весьма неприятная ситуация в нашем матче случилась. Смогли сравнять счет игроки гостевой команды, и теперь снова они выходят в следующий раунд турнира.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ ДИАБАТЕ! 2:1! И снова в атаку убежали хозяева. Подача с правого фланга в центр штрафной, и Диабате нанес удар по воротам. Мяч по итогу оказался в сетке.

Оба наставника "дежурят" у кромки поля. Такое ощущение, что оба готовы прямо сейчас выскочить на поле и показать то, что умеют и как нужно играть.

МОМЕНТ! Альтман! Выскочил он сейчас на ударную позицию, после чего нанес плотный удар по рамке соперника. Мяч просвистел над перекладиной!

На данный момент счет в серии 2:2. Равный результат, который выводит сопернику в овертайм. Но еще ничего не потеряно для оппонентов.

Но мы, конечно же, будем переживать за "Партизан". Команда нам очень знакомая. Помнится, в триумфальный для ЦСКА год в Кубке УЕФА именно его в плей-офф прошли "армейцы".

АЕК снова захватил мяч под свой контроль, но вплотную подойти к рамке противника не удается. "Партизан" здорово смотрится в обороне и не дает слабину.

Еще один угловой сейчас подал "АЕК". Навес последовал с правого края на дальнюю штангу. Сфера покинула пределы поля, поскольку получила закрутку к воротам.

Подача с левого края в штрафную "Партизана", и Попович играет на выходе, забирая сферу в перчатки.

Свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди пока "Партизан", который ведет в счете. По сумме двух встреч ничья у нас - 2:2.

35' Ух, как круто фанаты сейчас поддерживают свою команду. Просто без умолку стадион гонит вперед "Партизан". С мячом в эти минуты сербы не расстаются.

34' Мениг уже к чужим воротам рванул сейчас. В офсайде снова оказался футболист. Явно поторопился он с выходом из обороны в атаку.

33' Мениг в подкате выбивает мяч за лицевую. Не будет углового, поскольку мяча последний в этой ситуации коснулся его оппонент, атаковавший ворота.

31' Густаву Луиш оказался на траве. Снесли его оппоненты на газон. Готовится АЕК выполнить подачу со стандарта. Будет, скорее всего, закрутка в сторону ворот.

30' Полчаса в нашей встрече позади. После забитого хозяевами гола у нас успокоилась игра, и сейчас соперники не так активно перемещаются по периметру футбольного газона.

29' Снова на оперативный простор Гомеш вырывался. Был готов выйти на рандеву с голкипером соперника он, но снаряд у 7-го номера "Партизана" выбили из-под ног соперники.

28' Активизировались сейчас фанаты на трибунах. Как будто сейчас они поняли, что их команда способна забить и второй мяч.

26' Густаву нанес удар по воротам соперника после розыгрыша углового. Мяч полетел значительно выше цели. В этой ситуации полностью контролировал снаряд вратарь.

25' Угловой сейчас первый в матче зарабатывает "АЕК". С правого фланга последует подача в штрафную. Посмотрим, что из этого получится.