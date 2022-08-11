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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Партизан
2:1
Второй тайм: 55'
АЕК Ларнака
0'
1:0
24' Гол
Гомеш Рикарду
1:1
51' Гол
Дьюрчо Адам
52' Желтая карточка
Натхо Бибрас
2:1
54' Гол
Гомеш Рикарду

Ход матча

24'
Гомеш Рикарду
(Диабате Фуссейни)
1:0
51'
1:1
Дьюрчо Адам
(Лопеш Рафаэл)
52'
Натхо Бибрас
 
54'
Гомеш Рикарду
(Диабате Фуссейни)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 127
Партизан 88.2% (112)
X 10.2% (13)
АЕК Ларнака 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Партизан
Ничья
АЕК Ларнака
1.58
7.30
7.11
Все Коэффициенты
Новости
41
Попович
Александар
26
Филипович
Александар
5
Вуячич
Игор
6
Маркович
Светозар
72
Урошевич
Слободан
15
Фейса
Любомир
7
Андраде
Патрик
10
Натхо
Бибрас
18
Диабате
Фуссейни
11
Гомеш
Рикарду
9
Мениг
Квинси
1
Пирич
Кенан
16
Росалес
Роберто
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
21
Энглезу
Никос
6
Ойер
Санхурхо
7
Густаву
Луиш
11
Фараж
Имад
51
Альтман
Омри
45
Дьюрчо
Адам
12
Лопеш
Рафаэл
Партизан
4-2-1-3
АЕК Ларнака
4-2-3-1

История личных встреч

Партизан
АЕК Ларнака

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 1 0.5
Мениг Квинси 1 0.5
Диабате Фуссейни 0 0
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Анхель 1 0.5
Миличевич Хрвое 1 0.5
Томович Ненад 0 0
Бруну Гама 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фейса Любомир 1 0
Урошевич Слободан 1 0
Вуячич Игор 1 0
Белич Кристиян 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 1 0
Ойер Санхурхо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3
Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Партизан - Войводина 2:1 Партизан - Войводина 2:1 Напредак - Партизан 0:3 Партизан - Бачка-Топола 4:1 Партизан - Чукарички 3:1 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Чукарички - Партизан 0:0 Партизан - Лозница 2:0 Партизан - Бачка-Топола 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ ДИАБАТЕ! 2:1!
    И снова в атаку убежали хозяева. Подача с правого фланга в центр штрафной, и Диабате нанес удар по воротам. Мяч по итогу оказался в сетке.
  • Желтая карточка
    53'
    Натхо успел за фол против соперника получить карточку желтого цвета.
  • 52'
    Весьма неприятная ситуация в нашем матче случилась. Смогли сравнять счет игроки гостевой команды, и теперь снова они выходят в следующий раунд турнира.
  • Описание гола
    51'
    ГОЛ. ЛОПЕШ! 1:1!
    Сравнивает счет АЕК. Дьюрчо получил снаряд на левом фланге и прострелил в центр. Лопеш успел в подкате протолкнуть снаряд в дальний угол. Мяч оказался в сетке!
  • 49'
    Один из игроков "Партизана" получил удар по ногам. Благо, обошлось с ним все. Футболист поднялся с газона и встречу смог продолжить.
  • 48'
    Судя по всему, в перерыве в составе соперников не было замен. В прежних сочетаниях игроков вышли футболисты на поле. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашей встрече. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди пока "Партизан", который ведет в счете. По сумме двух встреч ничья у нас - 2:2.
  • 44'
    Подача с левого края в штрафную "Партизана", и Попович играет на выходе, забирая сферу в перчатки.
  • Угловой
    43'
    Еще один угловой сейчас подал "АЕК". Навес последовал с правого края на дальнюю штангу. Сфера покинула пределы поля, поскольку получила закрутку к воротам.
  • 42'
    АЕК снова захватил мяч под свой контроль, но вплотную подойти к рамке противника не удается. "Партизан" здорово смотрится в обороне и не дает слабину.
  • 41'
    Но мы, конечно же, будем переживать за "Партизан". Команда нам очень знакомая. Помнится, в триумфальный для ЦСКА год в Кубке УЕФА именно его в плей-офф прошли "армейцы".
  • 39'
    На данный момент счет в серии 2:2. Равный результат, который выводит сопернику в овертайм. Но еще ничего не потеряно для оппонентов.
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Альтман! Выскочил он сейчас на ударную позицию, после чего нанес плотный удар по рамке соперника. Мяч просвистел над перекладиной!
  • 37'
    Оба наставника "дежурят" у кромки поля. Такое ощущение, что оба готовы прямо сейчас выскочить на поле и показать то, что умеют и как нужно играть.
  • Бонусы букмекеров
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    • 35'
      Ух, как круто фанаты сейчас поддерживают свою команду. Просто без умолку стадион гонит вперед "Партизан". С мячом в эти минуты сербы не расстаются.
    • Офсайд
      34'
      Мениг уже к чужим воротам рванул сейчас. В офсайде снова оказался футболист. Явно поторопился он с выходом из обороны в атаку.
    • 33'
      Мениг в подкате выбивает мяч за лицевую. Не будет углового, поскольку мяча последний в этой ситуации коснулся его оппонент, атаковавший ворота.
    • 31'
      Густаву Луиш оказался на траве. Снесли его оппоненты на газон. Готовится АЕК выполнить подачу со стандарта. Будет, скорее всего, закрутка в сторону ворот.
    • 30'
      Полчаса в нашей встрече позади. После забитого хозяевами гола у нас успокоилась игра, и сейчас соперники не так активно перемещаются по периметру футбольного газона.
    • 29'
      Снова на оперативный простор Гомеш вырывался. Был готов выйти на рандеву с голкипером соперника он, но снаряд у 7-го номера "Партизана" выбили из-под ног соперники.
    • 28'
      Активизировались сейчас фанаты на трибунах. Как будто сейчас они поняли, что их команда способна забить и второй мяч.
    • 26'
      Густаву нанес удар по воротам соперника после розыгрыша углового. Мяч полетел значительно выше цели. В этой ситуации полностью контролировал снаряд вратарь.
    • Угловой
      25'
      Угловой сейчас первый в матче зарабатывает "АЕК". С правого фланга последует подача в штрафную. Посмотрим, что из этого получится.
    • 24'
      Важнейший для себя мяч забивает "Партизан". Будет надеяться, что и дальше сербский гранд будет нас с вами радовать забитыми голами.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РИКАРДУ! 1:0!
      Забивает свой гол "Партизан"! Диабате отдал передачу на партнера, который убежал к воротам соперника и спокойно переправил сферу в сетку.
    • 21'
      АЕК снова захватил мяч под свой контроль. Перекатывает команда гостей сферу с фланга на фланг. Смогут ли хозяева выйти вперед?
    • 20'
      Еще одна передача на Менига, который попытался нанести удар по воротам соперника. Сфера полетела от ноги игрока значительно выше цели.
    • Офсайд
      18'
      Мениг по центру ускорялся к воротам соперника, но оказался в положении "вне игры". Судейская бригада уверенно зафиксировала офсайд.
    • 17'
      Густаву простреливал мяч с левого края в центр, однако снаряд прямо в руки голкиперу прилетел. Тот здорово сыграл на выходе, забрав сферу в перчатки.
    • 16'
      Время играет далеко не в пользу команды хозяев. Пока толком ничего не может придумать "Партизан". Хотя есть у него подходы к чужим воротам.
    • 15'
      Натхо нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Тем не менее, этот удар был весьма неплохим.
    • 13'
      Сербский коллектив активно поддерживают фанаты. Все хотят, чтобы клуб вышел в следующий этап турнира и поборолся за групповой этап.
    • 12'
      "Партизан" контролирует мяч на чужой половине, но воротам соперника пока не особо угрожает. АЕК в первом матче, напомню, одолел своего соперника и сегодня намерен сдержать результат.
    • Травма, повреждение
      11'
      Столкнулись игроки в штрафной зоне "АЕК Ларнака". Голкипер оказался на газоне, оказали ему медпомощь. 
    • 9'
      Диабате перехватил мяч у соперника и устремился к воротам. Однако удар был слишком сильным, снаряд ушел выше ворот. 
    • Опасный момент
      8'
      Опасный момент! Гомеш заходя с правого фланга передал мяч в штрафную зону, где Диабате постарался забить гол, однако мяч пролетел мимо штанги.
    • 6'
      Пока что игроки "Партизана" более активны в своих действиях. Стараются не подпускать они соперника к своим воротам.
    • 5'
      И первая атака "АЕК Ларнака"  закончилась неудачей. Прямо перед воротами потерял атакующий мяч. 
    • 3'
      Очень бодро начали игру команды. Активно поддерживают болельщики  с трибун свои команды. Думаю, нас сегодня ждет интересный матч. 
    • 2'
      Команды сегодня предстали в форме классических цветов. Игроки "Партизана" в черно-белой форме. "АЕК Ларнака" играет в желто-зеленой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, все готово к началу нашего поединка! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
       
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Гомеш Рикарду бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Партизан 2:1 АЕК Ларнака

    Исход игры
    Партизан
    88.2% (112)
    Ничья
    10.2% (13)
    АЕК Ларнака
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    38.98% (46)
    Нет
    61.02% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Партизан
    37.8% (48)
    2:1 Партизан
    20.5% (26)
    1:0 Партизан
    15.7% (20)
    1:1 Ничья
    8.7% (11)
    3:1 Партизан
    4.7% (6)
    3:0 Партизан
    2.4% (3)
    1:2 АЕК Ларнака
    1.6% (2)
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