Стадион: Millerntor Stadion
2:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаОтто Давид
0:1
44' ГолПирингер Марвин
0:1
50' Не забитый пенальтиПакарада Леарт
61' Желтая карточкаЮстван Юлиан
72' Желтая карточкаНемет Давид
1:1
84' ГолАменийдо Этьенн
1:2
90' ГолSirlord Conteh
2:2
90' ГолНемет Давид
90'+7
Ход матча
38'
44'
0:1
50'
0:1
61'
72'
84'
90'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
27
Отто
Давид
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Санкт-Паули
Падерборн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.5
|Ирвайн Джексон
|2
|0.33
|Хартель Марсель
|1
|0.17
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.17
|Дашнер Лукас
|1
|0.17
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.17
|Медич Яков
|1
|0.17
|Немет Давид
|1
|0.17
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|6
|1
|Пирингер Марвин
|3
|0.5
|Sirlord Conteh
|2
|0.33
|Юстван Юлиан
|2
|0.33
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.33
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.17
|Србени Деннис
|1
|0.17
|Шалленберг Рон
|1
|0.17
|Лайпертц Роберт
|1
|0.17
|Карльс Йонас
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Отто Давид
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Хут Янник
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Шалленберг Рон
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
67%
2
13%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
45%
4
21%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4
Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3
Падерборн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10
Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Хайденхайм
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|7.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|8.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|9.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|10.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|12.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|17.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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