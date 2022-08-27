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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Санкт-Паули
2:2
Конец матча
Падерборн
0'
38' Желтая карточка
Отто Давид
0:1
44' Гол
Пирингер Марвин
0:1
50' Не забитый пенальти
Пакарада Леарт
61' Желтая карточка
Юстван Юлиан
72' Желтая карточка
Немет Давид
1:1
84' Гол
Аменийдо Этьенн
1:2
90' Гол
Sirlord Conteh
2:2
90' Гол
Немет Давид
90'+7
1
Смарш
Деннис
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
13
Дашнер
Лукас
7
Ирвайн
Джексон
8
Смит
Эрик
10
Хартель
Марсель
11
Эггештайн
Йоханнес
27
Отто
Давид
21
Хут
Янник
13
Лайпертц
Роберт
24
Хеуэр
Яннис
2
Хюнемайер
Уве
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
36
Платте
Феликс
9
Пирингер
Марвин
Санкт-Паули
4-4-2
Падерборн
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Падерборн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
2:1
К
2:1
Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
0:2
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эггештайн Йоханнес 3 0.5
Ирвайн Джексон 2 0.33
Хартель Марсель 1 0.17
Пакарада Леарт 1 (1) 0.17
Дашнер Лукас 1 0.17
Аменийдо Этьенн 1 0.17
Медич Яков 1 0.17
Немет Давид 1 0.17
Салиакас Манолис 0 0
Цандер Лука-Милан 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 6 1
Пирингер Марвин 3 0.5
Sirlord Conteh 2 0.33
Юстван Юлиан 2 0.33
Муслия Флоран 2 (2) 0.33
Обермайр Рафаэль 1 0.17
Србени Деннис 1 0.17
Шалленберг Рон 1 0.17
Лайпертц Роберт 1 0.17
Карльс Йонас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Матанович Игорь 2 0
Смит Эрик 1 0
Медич Яков 1 0
Отто Давид 1 0
Немет Давид 1 0
Бухальфа Карло 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Хут Янник 1 0
Карльс Йонас 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Шалленберг Рон 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
67%
2
13%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
45%
4
21%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4
Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3
Падерборн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10
Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
7. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
8. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
9. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
10. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
11. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
17. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Пирингер Марвин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      38'
      Отто Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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