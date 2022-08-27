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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Дармштадт
2:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
9' Желтая карточка
Холланд Фабиан
10' Желтая карточка
Adrian Beck
17' Желтая карточка
Мюллер Янник
1:0
36' Гол
Ману Брайдон
54' Желтая карточка
Сесса Кевин
65' Желтая карточка
Майнка Патрик
1:1
70' Гол
Майнка Патрик
2:1
76' Гол
Ронштадт Франк
2:2
82' Гол
Кляйндинст Тим
87' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
88' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
90' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
90'+6
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Дармштадт
3-4-1-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Дармштадт
Хайденхайм

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
5:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
0:2
Б3
2:1
РЛЮ
2:0
РЛЮ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 3 0.5
Мелем Марвин 2 0.33
Ману Брайдон 2 0.33
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.17
Ронштадт Франк 1 0.17
Пфайффер Патрик 1 0.17
Вильхельмссон Оскар 1 0.17
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 3 0.5
Бесте Ян-Никлас 1 0.17
Adrian Beck 1 0.17
Томалла Денис 1 0.17
Майнка Патрик 1 0.17
Шиммер Штефан 1 0.17
Сесса Кевин 1 0.17
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 5 0
Гьясула Клаус 2 1
Пфайффер Патрик 1 1
Мюллер Янник 2 0
Титц Филлип 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ману Брайдон 1 0
Варминг Магнус 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 2 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
36%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3
Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2
Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
7. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
8. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
9. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
10. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
11. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
17. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Ману Брайдон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Adrian Beck получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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