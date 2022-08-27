Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
2:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаХолланд Фабиан
10' Желтая карточкаAdrian Beck
17' Желтая карточкаМюллер Янник
1:0
36' ГолМану Брайдон
54' Желтая карточкаСесса Кевин
65' Желтая карточкаМайнка Патрик
1:1
70' ГолМайнка Патрик
2:1
76' ГолРонштадт Франк
2:2
82' ГолКляйндинст Тим
87' Желтая карточкаКляйндинст Тим
88' Желтая карточкаФёренбах Йонас
90' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
90'+6
Ход матча
10'
17'
36'
54'
65'
70'
1:1
76'
2:1
82'
87'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Сонн ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Чернут ПаульВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Дармштадт
Хайденхайм
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|3
|0.5
|Мелем Марвин
|2
|0.33
|Ману Брайдон
|2
|0.33
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.17
|Ронштадт Франк
|1
|0.17
|Пфайффер Патрик
|1
|0.17
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.17
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|3
|0.5
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.17
|Adrian Beck
|1
|0.17
|Томалла Денис
|1
|0.17
|Майнка Патрик
|1
|0.17
|Шиммер Штефан
|1
|0.17
|Сесса Кевин
|1
|0.17
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|5
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Мюллер Янник
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
36%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3
Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2
Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Хайденхайм
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|7.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|8.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|9.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|10.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|12.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|17.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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