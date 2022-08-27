  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Карлсруэ
2:0
Конец матча
Ганза
0'
1:0
18' Гол
Хайзе Филип
30' Желтая карточка
Лукас Фрёде
32' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
2:0
40' Гол
Батмаз Малик
65' Желтая карточка
Мэлоун Райан
73' Желтая карточка
Найдхарт Нико
76' Желтая карточка
Франке Марсель
90' Желтая карточка
Dennis Dressel
90'+3
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
4
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Батмаз
Малик
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
6
Dennis
Dressel
20
Шерфф
Лукас
29
Тилль
Себастьян
8
Рейн
Симон
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
Карлсруэ
4-1-3-2
Ганза
3-3-2-2

История личных встреч

Карлсруэ
Ганза

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б
1:2
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 2 0.33
Ванитцек Марвин 2 (1) 0.33
Батмаз Малик 2 0.33
Рапп Симоне 1 0.17
Хайзе Филип 1 0.17
Гондорф Жером 1 0.17
Небель Пауль 1 0.17
Брайтхаупт Тим 1 0.17
Франке Марсель 1 0.17
Куэто Лукас 1 0.17
Кауфманн Миккель 1 0.17
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 2 0.33
Ферхук Йон 1 0.17
Россбах Дамиан 1 0.17
Шумахер Кевин 1 0.17
Мэлоун Райан 0 0
Dennis Dressel 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Амброзиус Стефан 2 0
Франке Марсель 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Небель Пауль 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэлоун Райан 4 0
Россбах Дамиан 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Ферхук Йон 2 0
Лукас Фрёде 2 0
Найдхарт Нико 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Dennis Dressel 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
5
45%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8
Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1
Ганза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0
Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
7. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
8. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
9. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
10. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
11. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
17. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Батмаз Малик бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Амброзиус Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Хайзе Филип бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Карлсруэ 2:0 Ганза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     