Стадион: BBBank Wildpark
0'
1:0
18' ГолХайзе Филип
30' Желтая карточкаЛукас Фрёде
32' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
2:0
40' ГолБатмаз Малик
65' Желтая карточкаМэлоун Райан
73' Желтая карточкаНайдхарт Нико
76' Желтая карточкаФранке Марсель
90' Желтая карточкаDennis Dressel
90'+3
Ход матча
18'
1:0
30'
32'
40'
2:0
65'
73'
76'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
20
Шерфф
Лукас
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Куэто ЛукасНападающий
-
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шерфф ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Карлсруэ
Ганза
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.33
|Ванитцек Марвин
|2 (1)
|0.33
|Батмаз Малик
|2
|0.33
|Рапп Симоне
|1
|0.17
|Хайзе Филип
|1
|0.17
|Гондорф Жером
|1
|0.17
|Небель Пауль
|1
|0.17
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.17
|Франке Марсель
|1
|0.17
|Куэто Лукас
|1
|0.17
|Кауфманн Миккель
|1
|0.17
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|2
|0.33
|Ферхук Йон
|1
|0.17
|Россбах Дамиан
|1
|0.17
|Шумахер Кевин
|1
|0.17
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэлоун Райан
|4
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|Лукас Фрёде
|2
|0
|Найдхарт Нико
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
5
45%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8
Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1
Ганза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0
Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Хайденхайм
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|7.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|8.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|9.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|10.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|12.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|17.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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