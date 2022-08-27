Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

88' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Горосабел Андони уходит с поля и его заменяет Хон Пачеко

86' Глупую желтую получил Каррикабуру Хон за то, что отбил ногой мяч после свистка

86' Сегодняшная посещаемость составляет 22656 болельщиков

83' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Каррикабуру Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Мохика Хоан получил желтую карточку от судьи

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Гутьеррес Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Эльче

70' Каррикабуру Хон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Матч возобновлен

69' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

69' Гутьеррес Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорошую попытку сделал Паласиос Элибельтон . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хорошую попытку сделал Кольядо Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Милья Пере создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Команда Реал Сосьедад довольна результатом к этому моменту.

66' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Каррикабуру Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Гутьеррес Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гутьеррес Хосе пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

58' Кольядо Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кольядо Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Кольядо Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Понсе Эсекель не смог попасть в створ ударом издали

52' Понсе Эсекель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Кольядо Алекс пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

51' Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи

49' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Муньос Айхен . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.