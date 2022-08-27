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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 22656
Эльче
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
10' Желтая карточка
Гумбау Херард
0:1
20' Гол
Браис Мендес
30' Желтая карточка
Моренте Тете
0:1
35' Не забитый пенальти
Мерино Микель
45' Желтая карточка
Мерино Микель
49' Желтая карточка
Субельдия Игор
79' Желтая карточка
Мохика Хоан
86' Желтая карточка
Каррикабуру Хон
90'+6

Ход матча

10'
Гумбау Херард
 
20'
0:1
Браис Мендес
(Субименди Мартин)
30'
Моренте Тете
 
35'
0:1
Мерино Микель
45'
 
Мерино Микель
46'
Паласиос Элибельтон
Лирола Поль
 
46'
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
 
49'
 
Субельдия Игор
60'
 
Каррикабуру Хон
Чо Мохамед-Али
61'
 
Ариц Элустондо
Субельдия Игор
61'
Милья Пере
Рохер Марти
 
61'
Бое Лукас
Понсе Эсекель
 
78'
Кина Домингуш
Маскарель Омар
 
78'
 
Ильяраменди Асьер
Сильва Давид
78'
 
Барренечеа Андер
Кубо Такефуса
79'
Мохика Хоан
 
86'
 
Каррикабуру Хон
88'
 
Пачеко Хон
Горосабел Андони

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Эльче 7% (8)
X 15.8% (18)
Реал Сосьедад 77.2% (88)
+1
выиграет Реал Сосьедад
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
15
Кольядо
Алекс
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
11
Моренте
Тете
18
Рохер
Марти
19
Понсе
Эсекель
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
11
Чо
Мохамед-Али
Эльче
4-4-2
Реал Сосьедад
4-3-1-2

История личных встреч

Эльче
Реал Сосьедад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
П
1:0
П
3:0
П
4:0
П
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольядо Алекс 1 0.33
Рохер Марти 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 1 0.33
Браис Мендес 1 0.33
Кубо Такефуса 1 0.33
Мерино Микель 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Мохика Хоан 2 0
Нванкво Джон 0 1
Фидель Чавес 1 0
Рохер Марти 1 0
Милья Пере 1 0
Моренте Тете 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 1 0
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Каррикабуру Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1
FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2
Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
6. Райо Вальекано 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
13. Мальорка 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Райо Вальекано 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Мальорка 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Райо Вальекано 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Мальорка 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Бое Лукас выиграл воздушное противоборство у Хон Пачеко.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
    • 92'
      Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
    • 91'
      Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Эльче 7% (8)
    X 15.8% (18)
    Реал Сосьедад 77.2% (88)
    +1
    выиграет Реал Сосьедад
    так
    Arii #
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    Где смотреть матч Эльче 0:1 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Эльче
    7% (8)
    Ничья
    15.8% (18)
    Реал Сосьедад
    77.2% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    36.8% (42)
    0:1 Реал Сосьедад
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    12.3% (14)
    0:2 Реал Сосьедад
    7.9% (9)
    1:0 Эльче
    4.4% (5)
    1:3 Реал Сосьедад
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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