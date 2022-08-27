Стадион: Мартинес Валеро Зрители: 22656
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаГумбау Херард
0:1
20' ГолБраис Мендес
30' Желтая карточкаМоренте Тете
0:1
35' Не забитый пенальтиМерино Микель
45' Желтая карточкаМерино Микель
49' Желтая карточкаСубельдия Игор
79' Желтая карточкаМохика Хоан
86' Желтая карточкаКаррикабуру Хон
90'+6
Ход матча
10'
20'
0:1
30'
35'
0:1
45'
49'
79'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
18
Рохер
Марти
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
28 Jesus Lopez
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
28 Мартин АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Реал Сосьедад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольядо Алекс
|1
|0.33
|Рохер Марти
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|1
|0.33
|Браис Мендес
|1
|0.33
|Кубо Такефуса
|1
|0.33
|Мерино Микель
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|3
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Фидель Чавес
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Милья Пере
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1
FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2
Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|6.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Эльче 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Эльче
7% (8)
Ничья
15.8% (18)
Реал Сосьедад
77.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
36.8% (42)
0:1 Реал Сосьедад
27.2% (31)
1:1 Ничья
12.3% (14)
0:2 Реал Сосьедад
7.9% (9)
1:0 Эльче
4.4% (5)
1:3 Реал Сосьедад
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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