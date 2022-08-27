Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
0'
0:1
19' ГолДелетич Милош
20' Желтая карточкаЛуна Антонио
35' Желтая карточкаDimitris Metaxas
47' Желтая карточкаЙонссон Йенс
Ход матча
19'
0:1
20'
35'
47'
54'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Цубер СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Oswald Tanchot
История личных встреч
АЕК
Волос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|2
|1
|Пинеда Орбелин
|1
|0.5
|Вида Домагой
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|1
|Фернандес Пауло
|1
|0.5
|Ван Веерт Том
|1
|0.5
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимански Дамиан
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матилья Хавьер
|1
|0
|Луна Антонио
|1
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2
Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0
Волос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0
Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АЕК
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Волос
|1:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|АЕК
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|6.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров