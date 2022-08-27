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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
АЕК
0:1
Второй тайм: 54'
Волос
0'
0:1
19' Гол
Делетич Милош
20' Желтая карточка
Луна Антонио
35' Желтая карточка
Dimitris Metaxas
47' Желтая карточка
Йонссон Йенс
54' Желтая карточка

Ход матча

19'
0:1
Делетич Милош
20'
 
Луна Антонио
35'
 
Dimitris Metaxas
46'
Гарсия Леви
Манталос Петрос
 
46'
Гачинович Мийат
Амрабат Нордин
 
47'
Йонссон Йенс
 
54'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Волос
1.27
6.30
5.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Станкович
Цицан
28
Хаджсафи
Эсхан
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
5
Амрабат
Нордин
10
Цубер
Стивен
6
Йонссон
Йенс
4
Шимански
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
20
Манталос
Петрос
11
Араужо
Серхио
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
21
Dimitris
Metaxas
10
Фернандес
Пауло
7
Делетич
Милош
11
Фернандеш
Виктор
9
Ван
Веерт
Том
АЕК
3-5-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Волос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 2 1
Пинеда Орбелин 1 0.5
Вида Домагой 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 1
Фернандес Пауло 1 0.5
Ван Веерт Том 1 0.5
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимански Дамиан 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 1 0
Луна Антонио 1 0
Клейман Борис 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Сьелис Христос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2
Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0
Волос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0
Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. АЕК 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ламия 2 0 1 1 1 - 4 1
11. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Волос 1:0 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. АЕК 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
6. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Dimitris Metaxas получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Волос
1.27
6.30
5.70
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