Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
0'
0:1
19' ГолДелетич Милош
20' Желтая карточкаЛуна Антонио
35' Желтая карточкаDimitris Metaxas
47' Желтая карточкаЙонссон Йенс
54' Желтая карточкаВида Домагой
64' Желтая карточкаКлейман Борис
85' Желтая карточкаМатилья Хавьер
90' Желтая карточкаГачинович Мийат
90' Желтая карточкаВан Веерт Том
90'+10
Ход матча
19'
0:1
20'
35'
47'
54'
64'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Цубер СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Oswald Tanchot
История личных встреч
АЕК
Волос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|2
|1
|Пинеда Орбелин
|1
|0.5
|Вида Домагой
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|1
|Фернандес Пауло
|1
|0.5
|Ван Веерт Том
|1
|0.5
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Луна Антонио
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2
Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0
Волос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0
Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|6.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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