  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
АЕК
0:1
Конец матча
Волос
0'
0:1
19' Гол
Делетич Милош
20' Желтая карточка
Луна Антонио
35' Желтая карточка
Dimitris Metaxas
47' Желтая карточка
Йонссон Йенс
54' Желтая карточка
Вида Домагой
64' Желтая карточка
Клейман Борис
85' Желтая карточка
Матилья Хавьер
90' Желтая карточка
Гачинович Мийат
90' Желтая карточка
Ван Веерт Том
90'+10
1
Станкович
Цицан
28
Хаджсафи
Эсхан
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
5
Амрабат
Нордин
10
Цубер
Стивен
6
Йонссон
Йенс
4
Шимански
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
20
Манталос
Петрос
11
Араужо
Серхио
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
21
Dimitris
Metaxas
10
Фернандес
Пауло
7
Делетич
Милош
11
Фернандеш
Виктор
9
Ван
Веерт
Том
АЕК
3-5-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Волос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 2 1
Пинеда Орбелин 1 0.5
Вида Домагой 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 1
Фернандес Пауло 1 0.5
Ван Веерт Том 1 0.5
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Луна Антонио 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Сьелис Христос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2
Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0
Волос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0
Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. АЕК 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ламия 2 0 1 1 1 - 4 1
11. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1 1 0 0 1 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
6. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Dimitris Metaxas получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Луна Антонио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Делетич Милош бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч АЕК 0:1 Волос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     