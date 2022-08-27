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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ПАС Янина
1:1
Конец матча
Ламия
0'
1:0
13' Гол
Эррамуспе Родриго
43' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
1:1
58' Гол
Нуньес Кристофер
61' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
74' Желтая карточка
Бехарано Данни
81' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
82' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
90' Желтая карточка
Цукалос Николаос
90'+13
1
Приор
Жером
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
31
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
6
Бильбао
Икер
11
Kevin
Rosero
9
Конде
Педро
14
Памлидис
Георгиос
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
14
Сливка
Выкинтас
16
Бехарано
Данни
23
Цилулис
Сотирис
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
ПАС Янина
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Ламия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 1 0.5
Сория Карлес 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Кристофер 1 0.5
Давид Симон 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Нуньес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0
Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. АЕК 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ионикос 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ламия 2 0 1 1 1 - 4 1
11. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ионикос 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Волос 1:0 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. АЕК 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Левадиакос 2 0 1 1 0 - 3 1
6. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Цилулис Сотирис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Эррамуспе Родриго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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