Стадион: Зоссимадес
0'
1:0
13' ГолЭррамуспе Родриго
43' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
1:1
58' ГолНуньес Кристофер
61' Желтая карточкаНуньес Кристофер
74' Желтая карточкаБехарано Данни
81' Желтая карточкаМорейра Ахмад Мендес
82' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
90' Желтая карточкаЦукалос Николаос
90'+13
Ход матча
13'
43'
58'
1:1
61'
74'
82'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
31
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
11
Kevin
Rosero
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
ПАС Янина
Ламия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.5
|Сория Карлес
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Кристофер
|1
|0.5
|Давид Симон
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0
Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АЕК
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ионикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Волос
|1:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|АЕК
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Левадиакос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|6.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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