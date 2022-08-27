Стадион: Джованни Цини
0'
0:1
17' ГолВлашич Никола
54' Желтая карточкаЭйна Ола
64' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
0:2
65' ГолРадоньич Неманья
1:2
80' ГолСерникола Леонардо
81' Желтая карточкаЛинетти Кароль
90'+6
Ход матча
17'
0:1
54'
65'
80'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Адопо НдариЗащитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Торино
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.33
|Серникола Леонардо
|1
|0.33
|Окереке Давид
|1
|0.33
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|1
|0.33
|Миранчук Алексей
|1
|0.33
|Влашич Никола
|1
|0.33
|Радоньич Неманья
|1
|0.33
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3
Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0
Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Специя
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|9.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Специя
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Милан
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Специя
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Болонья
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кремонезе 1:2 Торино
Исход игры
Кремонезе
5.2% (6)
Ничья
21.6% (25)
Торино
73.3% (85)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:2 Торино
33.6% (39)
0:1 Торино
26.7% (31)
1:1 Ничья
18.1% (21)
0:2 Торино
5.2% (6)
1:3 Торино
2.6% (3)
1:0 Кремонезе
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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