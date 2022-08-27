Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Джакомо Квальята. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Торино

87' Дессерс Сириль из команды Кремонезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

87' Буонаюто Кристиан из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Тактическая замена. Айву Эмануэль уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

84' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Emanuele Valeri пробил со штрафного прямо в стенку

82' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

82' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

81' Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи

81' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Забив гол, Кремонезе сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

80' Г О О О О Л - Серникола Леонардо забивает с левой ноги!

80' Эскаланте Гонсало из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

79' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Джиджи Коффи из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Торино

72' Буонаюто Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Дессерс Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Буонаюто Кристиан бьет ударом через себя, но Ваня Милинкович-Савич блокирует удар!

68' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Буонаюто Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Г О О О О Л - Радоньич Неманья забивает с правой ноги!

65' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Буонджорно Алессандро тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

64' Emanuele Valeri из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Удар от ворот произведет Кремонезе

63' Радоньич Неманья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Кремонезе

61' Риччи Самуэле не смог попасть в створ ударом издали

61' Войвода Мергим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Оооо... вот это был удар! Линетти Кароль должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Линетти Кароль . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Влашич Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Дзанимачча Лука из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Буонджорно Алессандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Буонджорно Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Войвода Мергим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Эйна Ола получил желтую карточку от судьи

54' Удар от ворот произведет Кремонезе

54' Матч возобновлен

53' Матч остановлен

52' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Торино

50' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Радоньич Неманья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Оооо... вот это был удар! Радоньич Неманья должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Радоньич Неманья . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Санабрия Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Emanuele Valeri наказан за толчок Эйна Ола

47' Emanuele Valeri успешно блокирует удар.