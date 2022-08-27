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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Кремонезе
1:2
Конец матча
Торино
0'
0:1
17' Гол
Влашич Никола
54' Желтая карточка
Эйна Ола
64' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
0:2
65' Гол
Радоньич Неманья
1:2
80' Гол
Серникола Леонардо
81' Желтая карточка
Линетти Кароль
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Влашич Никола
54'
 
Эйна Ола
56'
 
Войвода Мергим
Эйна Ола
62'
Серникола Леонардо
Баэс Хайме
 
62'
Буонаюто Кристиан
Дзанимачча Лука
 
64'
 
Буонджорно Алессандро
65'
0:2
Радоньич Неманья
(Войвода Мергим)
69'
Аскасибар Сантьяго
Пикель Шарль
 
69'
 
Джиджи Коффи
Буонджорно Алессандро
80'
Серникола Леонардо
(Дессерс Сириль)
1:2
81'
 
Линетти Кароль
85'
Кваглиата Джакомо
Айву Эмануэль
 
85'
Чофани Даниэль
Эскаланте Гонсало
 
85'
 
Пеллегри Пьетро
Санабрия Антонио
85'
 
Лукич Саша
Радоньич Неманья

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Кремонезе 5.2% (6)
X 21.6% (25)
Торино 73.3% (85)
0
выиграет Торино, со счетом 1:2
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
97
Ионуц
Андрей
Раду
4
Айву
Эмануэль
5
Васкес
Хоан
15
Бьянкетти
Маттео
7
Баэс
Хайме
3
Валери
Эмануэле
32
Эскаланте
Гонсало
6
Пикель
Шарль
98
Дзанимачча
Лука
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
28
Риччи
Самуэле
16
Влашич
Никола
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
Кремонезе
3-4-1-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Торино

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 1 0.33
Серникола Леонардо 1 0.33
Окереке Давид 1 0.33
Дессерс Сириль 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 1 0.33
Миранчук Алексей 1 0.33
Влашич Никола 1 0.33
Радоньич Неманья 1 0.33
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 1 0
Эйна Ола 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Синго Вилфред 1 0
Адопо Ндари 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3
Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0
Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Милан 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Специя 2:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
9. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Сассуоло 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Милан 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Специя 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сассуоло 1:2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Болонья 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Милан 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Специя 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Болонья 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Сассуоло 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • 94'
    Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Торино пытается что-то создать.
  • 93'
    Бьянкетти Маттео выиграл воздушное противоборство у Пеллегри Пьетро.
  • 92'
    Джиджи Коффи из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Джакомо Квальята. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Кремонезе 5.2% (6)
    X 21.6% (25)
    Торино 73.3% (85)
    0
    выиграет Торино, со счетом 1:2
    так
    Arii #
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    Прогнозы на матч Кремонезе 1:2 Торино

    Исход игры
    Кремонезе
    5.2% (6)
    Ничья
    21.6% (25)
    Торино
    73.3% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Торино
    33.6% (39)
    0:1 Торино
    26.7% (31)
    1:1 Ничья
    18.1% (21)
    0:2 Торино
    5.2% (6)
    1:3 Торино
    2.6% (3)
    1:0 Кремонезе
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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