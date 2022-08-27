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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Ювентус
1:0
Второй тайм: 51'
Рома
0'
1:0
2' Гол
Влахович Душан
6' Желтая карточка
Локателли Мануэль
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Локателли Мануэль
41' Желтая карточка
Кристанте Бриан
1:0. Красивый гол Душана Влахови...

Ход матча

2'
Влахович Душан
1:0
6'
Локателли Мануэль
 
25'
Локателли Мануэль
 
41'
 
Кристанте Бриан
46'
 
Залевски Никола
Спинаццола Леонардо
46'
 
Эль-Шаарави Стефан
Манчини Джанлука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 124
Ювентус 72.6% (90)
X 24.2% (30)
Рома 3.2% (4)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Рома
3.20
4.36
3.36
Все Коэффициенты
Новости
1
Щесны
Войцех
2
Де
Шильо
Маттиа
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Куадрадо
Хуан
20
Миретти
Фабио
17
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
37
Спинаццола
Леонардо
8
Матич
Неманья
4
Кристанте
Бриан
21
Дибала
Пауло
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
Ювентус
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Рома

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

34 матча

61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:4
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 (1) 1
Ди Мария Анхель 1 0.33
Алекс Сандро 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смоллинг Крис 1 0.33
Кристанте Бриан 1 0.33
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ровелла Николо 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кристанте Бриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1
Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Торино 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Рома 0:1 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
7. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Рома 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Торино 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торино 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Рома 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ювентус 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • 54'
    Куадрадо в ответной атаке с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку в направлении Влаховича, но против серба плотно отыграл защитник, выбив мяч из-под ног нападающего.
  • Угловой
    53'
    Угловой на левом фланге заработала теперь "Рома", стараниями того же Абрахама. Подача стандарта последовала на ближнюю штангу, но там борьбу в воздухе выиграл Локателли.
  • 52'
    Абрахам пытался в контратаке протащить мяч по правому флангу, но в чистом подкате мяч из-под его ног в аут сумел выбить Алекс Сандро.
  • 51'
    Костич снова принял мяч на левом фланге атаки и простреливал в штрафную площадку, но на этот раз мяч удалось вынести одному из защитников "Ромы".
  • 50'
    Костич с левого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, где Миретти попытался обработать сложный мяч, но не вышло - игровой снаряд срикошетил за лицевую линию поля.
  • 49'
    Массимилиано Аллегри выглядит спокойным и уверенным у кромки поля. Мяч проходит по его сценарию, хотя и счёт пока что остаётся "скользким".
  • 48'
    Снова "Ювентус" активно начинает играть в прессинге, перекрывая воздух соперникам. Удастся ли "Роме" благодаря заменам что-то поменять в рисунке игры?
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве произошла в составе "Ромы": вместо Джанлуки Манчини и Леандро Спинаццолы на поле вышли Никола Залевски и Стефан эль-Шаарави.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Ювентус" пока что с минимальным счётом обыгрывает "Рому".
  • Фол, нарушение
    45'
    Локателли заработал штрафной удар для своей команды на месте левого вингера. Подача со стандарта следовала в штрафную площадку, но защитники гостей из Рима отбились.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    "Рома" не собирается рисковать и идти вперёд большими силами в концовке первого тайма, всё-таки смирившись с тем, что на перерыв ей придётся уходит уступая в счёте.
  • Желтая карточка
    43'
    Кристанте опрокинул на газон в глубине поля Рабио, за что получил жёлтую карточку. Футболист "Ромы" очень недоволен, пытаясь что-то доказать судье.
  • 42'
    Снова запели болельщики "Ювентуса" на трибунах. За первый тайм они могут быть благодарны своей команде за игру. Но впереди ещё более половины матча.
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    • Фол, нарушение
      41'
      Попытались сейчас римляне запрессинговать соперников на чужой половине поля, но Матичу удалось всё-таки лишь нарушить правила. Не стал он спорить с решением арбитра.
    • 40'
      Влахович на этот раз нанёс не самый лучший удар со стандартного положения - мяч полетел на 2-3 метра выше ворот.
    • Фол, нарушение
      39'
      Штрафной удар в 25 метрах от ворот соперника, правее центральной оси, заработал де Шильо. Примерно с этой точки Влахович сегодня открыть счёт в матче.
    • 38'
      Решили туринцы тут же немного успокоить игру, устроив неспешную перепасовку поперёк поля. "Рома" сейчас не идёт в агрессивный прессинг.
    • 37'
      Правым флангом провели редкую контратаку римляне, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот от Карсдорпа, но Перин сумел намертво мяч поймать.
    • Опасный момент
      36'
      Куадрадо на этот раз наносил удар низом во "вратарский" угол, но Руй Патрисиу не дрогнул, сумев намертво поймать этот мяч.
    • Фол, нарушение
      35'
      Влахович заработал штрафной удар в 20 метрах от ворот соперника практически прямо по центральной оси. Это может быть очень опасно.
    • Фол, нарушение
      34'
      Дибала на своей половине поля сработал на подборе, но его тут же на газон опрокинул Костич, лишив аргентинца шансов разогнать контратаку.
    • Угловой
      33'
      Угловой на левом фланге заработали игроки "старой синьоры". Миретти от флажка выполнил низкую подачу, которая была отбита ближайшим защитником.
    • 32'
      Подключившийся в атаку де Шильо решил пробить по воротам с дальней дистанции, но выстрел был недостаточно подготовленным, поэтому получился несильным и неточным.
    • 31'
      "Рома" сейчас также пытается играть в прессинге, но какой-то он у неё получается неорганизованный. "Ювентус" легко справляется с подобным на себя давлением.
    • 30'
      Интересно, хватит ли "Ювентуса" на весь матч играть так активно в прессинге. Пока что именно за счёт движения туринцы так доминируют на поле.
    • 29'
      "Рома" не ловит кураж после приятного судейского решения в свою пользу. Продолжают гости испытывать проблемы с переходом центральной линии поля.
    • Судья
      28'
      Интересно, что после просмотра повтора Ирратти показал жест, похожий на показ на центр поля. Публика взорвалась овациями, но как раз в центральном круге рукой себе подыграл Влахович.
    • Видеоповтор
      27'
      ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 1:0! После просмотра видеоповтора Массимилиано Иррати отменил взятие ворот, так как по ходу атаки Влахович подыграл себе рукой.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Мануэль Локателли!!!
      Снова обрезались в середине поля римляне. Влахович протащил мяч по центру, сыграл направо на Куадрадо, который не стал прорываться в штрафную площадку, а скатил мяч в центр на набегающего Локателли, который с ходу с 23 метров пробил точно в правую "девятку".
    • 25'
      Заброс на левый фланг атаки у "Ромы" следовал в направлении Абрахама, но слишком сильно получилось - мяч вышел за лицевую линию поля.
    • Фол, нарушение
      24'
      Отобрали мяч туринцы за счёт дриблинга, но арбитр зафиксировал, что всё-таки были нарушены правила против Дибалы.
    • 23'
      Пасуются теперь гости на своей половине поперёк поля. Непросто продвигаться вперёд из-за прессинга "Ювентуса".
    • 22'
      Стараются римляне при возможности большими силами отправляться на чужую половину поля. Сейчас дело едва не закончилось обрезкой, но мяч всё же удалось выбить за боковую линию.
    • 21'
      Миретти выполнял передачу на левый край штрафной площади на Алекса Сандро, но тому защитник с помощью корпуса не позволил добраться до мяча.
    • 20'
      Небольшим игровым преимуществом продолжают владеть хозяева поля. Сложно "Роме" переходить с мячом даже центральную линию поля.
    • Фол, нарушение
      19'
      На чужой половине поля правила нарушил Локателли. Надо всё-таки этому парню действовать осторожней, иначе он рискует оставить "Ювентус" в меньшинстве.
    • 18'
      С правого фланга подача следовала к вратарской площади "Ромы", но там защитники гостей сумели разобраться достаточно спокойно и уверенно.
    • Травма, повреждение
      17'
      ОПАСНО! Куадрадо теперь на скорости ворвался на правый край штрафной площади и с полного хода пробивал на силу, но Патрисиу сумел совершить сэйв.
    • 16'
      С дальней дистанции по воротам гостей пробивал Куадрадо, сочно приложившись к мячу, но мяч на пару метров выше перекладины пролетел, да и Патрисиу, похоже, ситуацию контролировал.
    • Опасный момент
      15'
      Де Шильо правым флангом подключился к атаке, откуда выполнил мощный прострел вдоль ворот - Патрисиу парировал мяч перед собой, но, на его счастье, рядом были только защитники "Ромы".
    • 14'
      Букмекеры перед матчем сегодня не видели ярко выраженного фаворита, отдавая лишь минимальное предпочтение "Ювентусу".
    • Угловой
      13'
      Угловой гости заработали на левом фланге. Пеллегрини выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда головой пробивал Кристанте, но мяч полетел над воротами.
    • 12'
      Отмечу, что в первых двух турах "Ювентус" и "Рома" не пропустили ни одного гола, но сегодня ворота "волчицы" были достаточно быстро распечатаны.
    • Опасный момент
      11'
      Алекс Сандро подключился к атаке хозяев поля, плотно пробив по воротам с 25 метров, но мяч полетел немного мимо правого нижнего угла ворот.
    • Судья
      10'
      После одного из жёстких стыков произошёл конфликт между Смоллингом и Влаховичем. Но обошлось без рукоприкладства, поэтому арбитр не стал расчехлять свой карман.
    • 9'
      В контратаку "старая синьора" помчалась, но обостряющая передача в штрафную площадку в направлении Костича была перехвачена Манчини.
    • 8'
      Заставили сейчас римляне соперников всей командой опуститься на свою половину поля и играть в позиционной обороне.
    • 7'
      Пеллегрини решил проверить бдительность Перина дальним ударом, но вратарь в полной концентрации, сумев более чем уверенно справиться с этой угрозой.
    • Желтая карточка
      6'
      "Рома" правым флангом попыталась организовать контратаку, но её фолом остановил Локателли. Судья не стал прощать нарушителя, сразу выписав ему жёлтую карточку.
    • 5'
      Отличное настроение, разумеется, у болельщиков "Ювентуса" на трибунах. Дружно они поют, славя свою команду.
    • Фол, нарушение
      4'
      "Ювентус" не намерен останавливаться на достигнутом, стараясь сейчас продолжать идти вперёд большими силами. Но сейчас был зафиксирован главным арбитром фол в атаке.
    • 3'
      Шокирующее начало для "Ромы", но команде Жозе Моуринью нужно держать удар и пытаться сравнивать счёт. Впереди целый матч, так что унывать не стоит.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Душан Влахович!!!
      Куадрадо заработал штрафной удар неподалёку от штрафной площади соперника. Влахович подошёл к мячу и мастерски исполнил удар над "стенкой" - мяч от перекладины опустился за линией ворот
    • Описание гола
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Рома

    Исход игры
    Ювентус
    72.6% (90)
    Ничья
    24.2% (30)
    Рома
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    41.9% (52)
    1:1 Ничья
    16.1% (20)
    1:0 Ювентус
    14.5% (18)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    3:1 Ювентус
    3.2% (4)
    2:0 Ювентус
    3.2% (4)
    3:2 Ювентус
    2.4% (3)
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