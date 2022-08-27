Снова "Ювентус" активно начинает играть в прессинге, перекрывая воздух соперникам. Удастся ли "Роме" благодаря заменам что-то поменять в рисунке игры?

Массимилиано Аллегри выглядит спокойным и уверенным у кромки поля. Мяч проходит по его сценарию, хотя и счёт пока что остаётся "скользким".

Костич с левого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, где Миретти попытался обработать сложный мяч, но не вышло - игровой снаряд срикошетил за лицевую линию поля.

Костич снова принял мяч на левом фланге атаки и простреливал в штрафную площадку, но на этот раз мяч удалось вынести одному из защитников "Ромы".

Абрахам пытался в контратаке протащить мяч по правому флангу, но в чистом подкате мяч из-под его ног в аут сумел выбить Алекс Сандро.

Угловой на левом фланге заработала теперь "Рома", стараниями того же Абрахама. Подача стандарта последовала на ближнюю штангу, но там борьбу в воздухе выиграл Локателли.

Куадрадо в ответной атаке с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку в направлении Влаховича, но против серба плотно отыграл защитник, выбив мяч из-под ног нападающего.

Двойная замена в перерыве произошла в составе "Ромы": вместо Джанлуки Манчини и Леандро Спинаццолы на поле вышли Никола Залевски и Стефан эль-Шаарави.

Снова запели болельщики "Ювентуса" на трибунах. За первый тайм они могут быть благодарны своей команде за игру. Но впереди ещё более половины матча.

Кристанте опрокинул на газон в глубине поля Рабио, за что получил жёлтую карточку. Футболист "Ромы" очень недоволен, пытаясь что-то доказать судье.

"Рома" не собирается рисковать и идти вперёд большими силами в концовке первого тайма, всё-таки смирившись с тем, что на перерыв ей придётся уходит уступая в счёте.

Локателли заработал штрафной удар для своей команды на месте левого вингера. Подача со стандарта следовала в штрафную площадку, но защитники гостей из Рима отбились.

Первый тайм окончен! "Ювентус" пока что с минимальным счётом обыгрывает "Рому".

Подключившийся в атаку де Шильо решил пробить по воротам с дальней дистанции, но выстрел был недостаточно подготовленным, поэтому получился несильным и неточным.

Угловой на левом фланге заработали игроки "старой синьоры". Миретти от флажка выполнил низкую подачу, которая была отбита ближайшим защитником.

Дибала на своей половине поля сработал на подборе, но его тут же на газон опрокинул Костич, лишив аргентинца шансов разогнать контратаку.

Влахович заработал штрафной удар в 20 метрах от ворот соперника практически прямо по центральной оси. Это может быть очень опасно.

Куадрадо на этот раз наносил удар низом во "вратарский" угол, но Руй Патрисиу не дрогнул, сумев намертво поймать этот мяч.

Решили туринцы тут же немного успокоить игру, устроив неспешную перепасовку поперёк поля. "Рома" сейчас не идёт в агрессивный прессинг.

Штрафной удар в 25 метрах от ворот соперника, правее центральной оси, заработал де Шильо. Примерно с этой точки Влахович сегодня открыть счёт в матче.

Влахович на этот раз нанёс не самый лучший удар со стандартного положения - мяч полетел на 2-3 метра выше ворот.

Попытались сейчас римляне запрессинговать соперников на чужой половине поля, но Матичу удалось всё-таки лишь нарушить правила. Не стал он спорить с решением арбитра.

31' "Рома" сейчас также пытается играть в прессинге, но какой-то он у неё получается неорганизованный. "Ювентус" легко справляется с подобным на себя давлением.

30' Интересно, хватит ли "Ювентуса" на весь матч играть так активно в прессинге. Пока что именно за счёт движения туринцы так доминируют на поле.

29' "Рома" не ловит кураж после приятного судейского решения в свою пользу. Продолжают гости испытывать проблемы с переходом центральной линии поля.

28' Интересно, что после просмотра повтора Ирратти показал жест, похожий на показ на центр поля. Публика взорвалась овациями, но как раз в центральном круге рукой себе подыграл Влахович.

27' ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 1:0! После просмотра видеоповтора Массимилиано Иррати отменил взятие ворот, так как по ходу атаки Влахович подыграл себе рукой.

26' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Мануэль Локателли!!!

Снова обрезались в середине поля римляне. Влахович протащил мяч по центру, сыграл направо на Куадрадо, который не стал прорываться в штрафную площадку, а скатил мяч в центр на набегающего Локателли, который с ходу с 23 метров пробил точно в правую "девятку".

25' Заброс на левый фланг атаки у "Ромы" следовал в направлении Абрахама, но слишком сильно получилось - мяч вышел за лицевую линию поля.

24' Отобрали мяч туринцы за счёт дриблинга, но арбитр зафиксировал, что всё-таки были нарушены правила против Дибалы.

23' Пасуются теперь гости на своей половине поперёк поля. Непросто продвигаться вперёд из-за прессинга "Ювентуса".

22' Стараются римляне при возможности большими силами отправляться на чужую половину поля. Сейчас дело едва не закончилось обрезкой, но мяч всё же удалось выбить за боковую линию.

21' Миретти выполнял передачу на левый край штрафной площади на Алекса Сандро, но тому защитник с помощью корпуса не позволил добраться до мяча.

20' Небольшим игровым преимуществом продолжают владеть хозяева поля. Сложно "Роме" переходить с мячом даже центральную линию поля.

19' На чужой половине поля правила нарушил Локателли. Надо всё-таки этому парню действовать осторожней, иначе он рискует оставить "Ювентус" в меньшинстве.

18' С правого фланга подача следовала к вратарской площади "Ромы", но там защитники гостей сумели разобраться достаточно спокойно и уверенно.

17' ОПАСНО! Куадрадо теперь на скорости ворвался на правый край штрафной площади и с полного хода пробивал на силу, но Патрисиу сумел совершить сэйв.

16' С дальней дистанции по воротам гостей пробивал Куадрадо, сочно приложившись к мячу, но мяч на пару метров выше перекладины пролетел, да и Патрисиу, похоже, ситуацию контролировал.

15' Де Шильо правым флангом подключился к атаке, откуда выполнил мощный прострел вдоль ворот - Патрисиу парировал мяч перед собой, но, на его счастье, рядом были только защитники "Ромы".

14' Букмекеры перед матчем сегодня не видели ярко выраженного фаворита, отдавая лишь минимальное предпочтение "Ювентусу".

13' Угловой гости заработали на левом фланге. Пеллегрини выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда головой пробивал Кристанте, но мяч полетел над воротами.

12' Отмечу, что в первых двух турах "Ювентус" и "Рома" не пропустили ни одного гола, но сегодня ворота "волчицы" были достаточно быстро распечатаны.

11' Алекс Сандро подключился к атаке хозяев поля, плотно пробив по воротам с 25 метров, но мяч полетел немного мимо правого нижнего угла ворот.

10' После одного из жёстких стыков произошёл конфликт между Смоллингом и Влаховичем. Но обошлось без рукоприкладства, поэтому арбитр не стал расчехлять свой карман.

9' В контратаку "старая синьора" помчалась, но обостряющая передача в штрафную площадку в направлении Костича была перехвачена Манчини.

8' Заставили сейчас римляне соперников всей командой опуститься на свою половину поля и играть в позиционной обороне.

7' Пеллегрини решил проверить бдительность Перина дальним ударом, но вратарь в полной концентрации, сумев более чем уверенно справиться с этой угрозой.

6' "Рома" правым флангом попыталась организовать контратаку, но её фолом остановил Локателли. Судья не стал прощать нарушителя, сразу выписав ему жёлтую карточку.

5' Отличное настроение, разумеется, у болельщиков "Ювентуса" на трибунах. Дружно они поют, славя свою команду.

4' "Ювентус" не намерен останавливаться на достигнутом, стараясь сейчас продолжать идти вперёд большими силами. Но сейчас был зафиксирован главным арбитром фол в атаке.

3' Шокирующее начало для "Ромы", но команде Жозе Моуринью нужно держать удар и пытаться сравнивать счёт. Впереди целый матч, так что унывать не стоит.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Душан Влахович!!!

Куадрадо заработал штрафной удар неподалёку от штрафной площади соперника. Влахович подошёл к мячу и мастерски исполнил удар над "стенкой" - мяч от перекладины опустился за линией ворот