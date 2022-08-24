  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Ювентус
 
Позже
Рома
Прогнозы 39
Ювентус 76.9% (30)
X 20.5% (8)
Рома 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Рома
3.20
3.40
3.34
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ювентус
Рома

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

34 матча

61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:4
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 1
Ди Мария Анхель 1 0.5
Алекс Сандро 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смоллинг Крис 1 0.5
Кристанте Бриан 1 0.5
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Ровелла Николо 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1
Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ювентус 76.9% (30)
    X 20.5% (8)
    Рома 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Рома
    3.20
    3.40
    3.34
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ювентус - Рома

    Исход игры
    Ювентус
    76.3% (29)
    Ничья
    21.1% (8)
    Рома
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (27)
    Меньше
    25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    52.6% (20)
    1:0 Ювентус
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.9% (3)
    3:1 Ювентус
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Рома
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     