Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Рома
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
34 матча
61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|2 (1)
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0.5
|Алекс Сандро
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смоллинг Крис
|1
|0.5
|Кристанте Бриан
|1
|0.5
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алекс Сандро
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1
Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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Прогнозы на матч Ювентус - Рома
Исход игры
Ювентус
76.3% (29)
Ничья
21.1% (8)
Рома
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (27)
Меньше
25% (9)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
52.6% (20)
1:0 Ювентус
10.5% (4)
1:1 Ничья
10.5% (4)
2:2 Ничья
7.9% (3)
3:1 Ювентус
5.3% (2)
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