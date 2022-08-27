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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Нюрнберг
0:1
Второй тайм: 57'
Гамбург
0'
19' Желтая карточка
Глацель Роберт
0:1
37' Гол
Вушкович Марио

Ход матча

19'
 
Глацель Роберт
37'
0:1
Вушкович Марио
(Хайер Моритц)
46'
Фофана Садик
Нюрнбергер Фабиан
 
52'
Шиндлер Кристофер
Лоуренс Джеймс
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Гамбург
3.47
4.72
3.60
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
19
Хюбнер
Флориан
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
5
Гайс
Йоханнес
17
Кастроп
Йенс
15
Нюрнбергер
Фабиан
10
Дели
Матс
Мёллер
33
Дафернер
Кристоф
23
Дуа
Квадво
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
27
Жан-Люк
Домпе
9
Глацель
Роберт
18
Джатта
Бейкери
Нюрнберг
4-1-2-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Нюрнберг
Гамбург

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б2
2:1
К
1:1
Б2
2:2
Б2
5:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
0:4
К
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:4
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 2 0.33
Дафернер Кристоф 2 0.33
Валентини Энрико 1 0.17
Винтцаймер Мануэль 1 0.17
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 3 0.5
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.33
Вушкович Марио 1 0.17
Бенеш Ласло 1 0.17
Киттель Сонни 0 0
Хайер Моритц 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рейс Людовит 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Темпельман Лино 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 2 0
Мефферт Йонас 1 0
Хайер Моритц 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3
Гамбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3
Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Гамбург 1:0 6 4 0 2 7 - 3 12
4. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
8. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
9. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
10. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
11. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
12. Нюрнберг 0:1 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
17. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Гамбург 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Нюрнберг 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Mario Vuskovic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Глацель Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Гамбург
3.47
4.72
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 0:1 Гамбург онлайн

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