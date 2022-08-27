Стадион: Макс-Морлок-Стадион
Ход матча
19'
37'
0:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Niklas Jahn
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Elijah Krahn
-
-
41 Omar Megeed
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Нюрнберг
Гамбург
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|2
|0.33
|Дафернер Кристоф
|2
|0.33
|Валентини Энрико
|1
|0.17
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.17
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|3
|0.5
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.33
|Вушкович Марио
|1
|0.17
|Бенеш Ласло
|1
|0.17
|Киттель Сонни
|0
|0
|Хайер Моритц
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рейс Людовит
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Темпельман Лино
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3
Гамбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3
Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|1:0
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|4.
|Хайденхайм
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|8.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|10.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|12.
|Нюрнберг
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|17.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|13.
|Гамбург
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Нюрнберг
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Нюрнберг
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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