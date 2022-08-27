Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Г О О О О О Л - Нзола М'Бала из команды Специя забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андреа Консильи прыгнул не в ту сторону.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Христов Петко получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Феррари Джанмарко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' После проверки VAR судья изменил решение - Специя пробьет пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Христов Петко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' О, нет. Из многообещающей позиции Берарди Доменико из команды Сассуоло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

38' Феррари Джанмарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

30' Г О О О О Л - Бастони Симоне первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

30' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

27' Кирьякопулос Георгиос из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

25' Хорошую попытку сделал Кирьякопулос Георгиос . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Энрике Матеус пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

23' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Феррари Джанмарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

13' Энрике Матеус из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Специя

11' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Бурабия Мехди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Сассуоло

10' Оооо... вот это был удар! Нзола М'Бала должен был забить с этой позиции.

10' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Бастони Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Реца Аркадиуш из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

8' Бастони Симоне из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Реца Аркадиуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Кирьякопулос Георгиос из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Специя

2' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Фраттези Давиде из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сассуоло начинает с центра поля