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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Специя
2:2
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
27' Гол
Фраттези Давиде
1:1
30' Гол
Бастони Симоне
45' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
2:1
45' Пенальти
Нзола М'Бала
2:2
50' Гол
Пинамонти Андреа
68' Желтая карточка
Экдаль Альбин
82' Вторая желтая карточка
Экдаль Альбин
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:2. Гол Андреа Пинамонти (видео...
1:1. Гол Симоне Бастони (видео)....
2:1. Гол Мбалы Нзола с пенальти ...
0:1. Гол Давиде Фраттези (видео)...

Ход матча

27'
0:1
Фраттези Давиде
(Кирьякопулос Георгиос)
30'
Бастони Симоне
1:1
45'
 
Феррари Джанмарко
45'
Нзола М'Бала
2:1
46'
Кальдара Маттиа
Христов Петко
 
50'
2:2
Пинамонти Андреа
(Тольян Йереми)
58'
Коваленко Виктор
Стрелец Давид
 
66'
Верде Даниэле
Агудело Кевин
 
66'
Экдаль Альбин
Бурабия Мехди
 
68'
Экдаль Альбин
 
68'
 
Торстведт Кристиан
Фраттези Давиде
77'
 
Дефрель Грегоре
Пинамонти Андреа
77'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Кирьякопулос Георгиос
78'
Сала Якопо
Бастони Симоне
 
82'
Экдаль Альбин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Специя 18.8% (21)
X 50% (56)
Сассуоло 31.3% (35)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
69
Дронговски
Бартломей
15
Христов
Петко
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
13
Реца
Аркадиуш
33
Агудело
Кевин
6
Бурабия
Мехди
20
Бастони
Симоне
44
Стрелец
Давид
18
Нзола
М'Бала
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
Специя
3-5-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Специя
Сассуоло

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
4:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:4
К
1:0
К
2:0
СB
3:2
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 (1) 0.67
Бастони Симоне 1 0.33
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 1 0.33
Пинамонти Андреа 1 0.33
Фраттези Давиде 1 0.33
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 1 1
Гьяси Эммануэль 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Матеус 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2
Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1
Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Специя: 45%, Сассуоло: 55%.
  • 95'
    Берарди Доменико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    94'
    Торстведт Кристиан задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Специя 18.8% (21)
    X 50% (56)
    Сассуоло 31.3% (35)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    так
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    Прогнозы на матч Специя 2:2 Сассуоло

    Исход игры
    Специя
    18.8% (21)
    Ничья
    50% (56)
    Сассуоло
    31.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (45)
    1:2 Сассуоло
    18.8% (21)
    1:0 Специя
    9.8% (11)
    0:1 Сассуоло
    9.8% (11)
    2:1 Специя
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:3 Ничья
    1.8% (2)
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