Стадион: Ренцо Барбера
0'
0:1
27' ГолГондо Седрик
32' Желтая карточкаКривелло Роберто
1:1
36' ГолБрунори Маттео
45' Желтая карточкаГондо Седрик
1:2
45' ГолГондо Седрик
Ход матча
27'
0:1
32'
36'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
14
Бро
Жереми
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Палермо
Асколи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.67
|Nicolo Valente
|1
|0.33
|Элия Сальваторе
|1
|0.33
|Roberto Floriano
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|2 (1)
|0.67
|Боттегин Эрик
|1
|0.33
|Коллоколо Микеле
|1
|0.33
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|0
|1
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2
Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0 Палермо - Таранто 5:2 Паганезе - Палермо 2:2 Потенца - Палермо 2:2 Палермо - Фиделис Андрия 1:1
Асколи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4
Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Палермо
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|СПАЛ 2013
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Кальяри
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Читтаделла
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Модена
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Кальяри
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Палермо
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Модена
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Тернана
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Палермо
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Модена
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Тернана
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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