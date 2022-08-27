"Милану", конечно, стоило бы постараться закрепить своё преимущество в счёте. Кто знает, какой игра будет после перерыва.
32'
Очень легко "Милану" удаётся сейчас контролировать плацдарм в середине поля. Все подборы остаются за командой Стефано Пиоли.
31'
Как-то начали разваливаться игроки "Болоньи" в последние минуты, совершая большое количество ошибок. Видимо, гости стараются как-то перестроиться, но это совсем не идёт им на пользу.
29'
ОПАСНО! Мессьяс ворвался на правый край штрафно площади, откуда пробивал на силу - Скорупски парировал мяч перед собой, а игравший на добивании Леау не попал в створ ворот.
28'
Серьёзное преимущество в классе между командами. "Милану" пока что удаётся за счёт исполнительского мастерства обыгрывать "Болонью" вполноги.
27'
ОПАСНО! Калюлю внезапно отправился в чужую штрафную площадку, где едва не забил после передачи де Кетеларе, но сейчас Скорупски совершил героическое спасение после удара в упор.
26'
В данный момент в чемпионате Италии сразу 4 команды имеют по 7 набранных очков. Но лидером по потерянным очкам остаётся "Наполи", который свой матч третьего тура сыграет завтра.
25'
Первый угловой на правом фланге заработали "красно-чёрные". Подача от Тонали последовала в район линии вратарской площади, но там выше всех выпрыгнул один из защитников "Болоньи".
24'
Снова запели болельщики "Милана". Не очень хорошо играет их команда, но это только начало сезона, поэтому можно радоваться просто счёту на табло.
23'
Не думаю, что гол "Милана" как-то серьёзно поменяет картину игры. "Болонья" вряд ли станет рисковать и атаковать большими силами в первом тайме, даже уступая в счёте.
22'
ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рафаэл Леау!!!
Как гром среди ясного неба! Не пахло в нашем матче забитым голом, но он случился. Обрезались в середине поля болонцы, после чего пошла контратака четыре в четыре. Де Кетеларе отпасовал на левый край штрафной площади на Леау, который покатил мяч в ближний угол, заметив, что Скорупски до удара начал прыгать в дальний угол. Это грубая ошибка вратаря.
21'
Тонали в центре поля нарушил правила против Схаутена. Как и Калабрия, футболист "Милана" недоволен, так как уверен, что соперник падал без его помощи.
20'
Мессьяс с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но немного свалился мяч с его ноги, став несложной добычей для Скорупски.
19'
Камбьясо пытался разогнать контратаку "Болоньи" при поддержке Барроу, но упал в борьбе с соперником, а судья фола против него не заметил.
18'
Стефано Пиоли выглядит достаточно спокойным на своём месте. По всему видно, что он и не требовал от своих подопечных играть агрессивно в начальной фазе матча.
17'
Снова немного оживились болельщики на трибунах, начав петь. Пока что зрители своё возмущение скучной игрой на поле не выражают.
16'
Со стороны Калабрии зафиксирован фол в середине поля. Капитан "Милана" схватился за голову и иронично улыбается, считая, что арбитр этим свистком был совсем неправ.
15'
С фланга следовала диагональная подача в штрафную площадку в направлении Жиру, но не дошёл мяч до адресата, так как надёжно на выходе сыграл Скорупски.
14'
Арнаутович умудрился попасть в офсайд сразу за центральной линией поля. Очень высоко действует оборонительная линия "Милана".
13'
Златан Ибрагимович присутствует на матче. Восстанавливается он после серьёзной травмы и пока что не может играть.
12'
Отобрали мяч в середине поля болонцы и были готовы разогнать свою контратаку, но Калюлю продолжает великолепно подчищать огрехи своих партнёров, опять совершив чистый отбор.
11'
Судья первый фол зафиксировал в этом матче - не по правилам борьбу на чужой половине поля вёл Мессьяс, который руками придерживал Камбьясо.
10'
Достаточно тихо сейчас на "Сан-Сиро". Хотелось бы, чтобы поскорее эта игра получила какую-то искру и вспыхнула.
9'
"Болонья" впервые перешла сейчас в позиционное наступление большими силами, но дело опять закончилось дальним ударом Барроу, который опять серьёзно промахнулся.
8'
Букмекеры перед этим матчем видели "Милан" большим фаворитом поединка, а также ожидали большого количества забитых голов, но по первым минутам первого тайма этого на деле пока незаметно.
7'
Де Кетеларе теперь по правому краю протащил мяч к лицевой линии, от которой выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Скорупски очень уверенно поймал мяч на перехвате.
6'
Калюлю снова здорово сыграл на своей половине поля, на этот раз чётко сработав в подкате против Домингеса. "Болонья" старается достаточно высоко прессинговать чемпиона Италии.
5'
Де Кетеларе протащил мяч на левый фланг атаки, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но мяч был подан по слишком высокой траектории, из-за чего просто ушёл в аут на противоположном фланге.
4'
Потеряли мяч миланцы, но в ответном отборе очень чётко сработал Калюлю, вызвав в свой адрес солидную порцию аплодисментов.
3'
"Милан" на первых минутах не пытается агрессивничать в атаке, спокойно присматриваясь к сопернику, пасуясь поперёк поля в центральной зоне.
2'
Болонцы провели первую атаку, которую дальним ударом завершал Барроу. Муса плотно приложился к мячу, но выстрел получился весьма неточным.
1'
Матч начался!
До матча
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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 3-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" сыграет дома с "Болоньей".
Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!