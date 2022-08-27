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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Милан
1:0
Перерыв
Болонья
0'
1:0
21' Гол
Леау Рафаэл
1:0. Гол Рафаэла Леау (видео). Ч...

Ход матча

21'
Леау Рафаэл
(Де Кетеларе Шарль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 121
Милан 97.5% (118)
X 1.7% (2)
Болонья 0.8% (1)
+1
выиграет Милан, со счетом 2:0
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Болонья
5.70
8.70
9.40
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
30
Мессьяс
Жуниор
90
Де
Кетеларе
Шарль
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
26
Лукуми
Джон
33
Касиус
Денсо
50
Камбьясо
Андреа
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
55
Виньято
Эмануэль
9
Арнаутович
Марко
99
Барроу
Муса
Милан
4-2-3-1
Болонья
3-4-1-2

История личных встреч

Милан
Болонья

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

26 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 2 0.67
Диас Браим 1 0.33
Беннасер Исмаэль 1 0.33
Леау Рафаэл 1 0.33
Тео Эрнандес 1 (1) 0.33
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 2 (1) 0.67
Касиус Денсо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Тонали Сандро 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Сансоне Никола 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Домингес Николас 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2
Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Милан 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Специя 2:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
9. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Сассуоло 1:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Милан 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Специя 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сассуоло 1:2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Болонья 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Милан 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Специя 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Болонья 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Сассуоло 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Милан" пока что с минимальным счётом обыгрывает "Болонью".
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Передача на Жиру прошла в полукружие штрафной площади, после чего француз пробивал по воротам с правой ноги, метя в левый нижний угол, но немного промахнулся.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    После подачи корнера с левого фланга Эрнандес в высоком прыжке пробивал по воротам из центра штрафной площади, но мяч полетел намного выше и правее створа ворот.
  • Угловой
    43'
    Тонали ворвался на левый край штрафной площади, откуда выполнял прострел вдоль ворот, но он был блокирован. Судья назначил угловой, хотя мяч рикошетом именно от ноги Тонали покинул пределы поля.
  • 42'
    Отошла сейчас "Болонья" всем составом на свою треть поля, держа массированную оборону.
  • 41'
    Леау с левого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но она получилась слишком сильной и высокой - мяч вылетел за лицевую линию.
  • 40'
    Леау решил ответить своим дальним ударом с левой ноги, но читалось такое действие от португальца, поэтому был поставлен блокшот.
  • Опасный момент
    39'
    Арнаутович напомнил о своём присутствии, в борьбе с двумя соперниками нанеся удар по воротам, метя в правый нижний угол, но промахнулся австрийский нападающий.
  • 38'
    Продолжает матч Тонали, но по его выражению лица можно понять, что его что-то тревожит. Должен он попытаться хотя бы до перерыва доиграть, чтобы команда не тратила один из слотов для замен.
  • Травма, повреждение
    37'
    Какое-то повреждение получил Тонали, присев в центральном круге. Нужно судье пригласить на поле медицинскую бригаду. Будем надеяться, что у Сандро нет серьёзной травмы.
  • 36'
    Тонали по центра набрал скорость с мячом, разгоняя атаку своей команды, но очень чётко против него в подкате сумел сработать Касиус, сыграв точно в мяч.
  • Угловой
    35'
    Угловой на левом фланге заработали игроки "Милана". Но подача этого стандарта не закончилась какой-либо опасностью у ворот гостей.
  • 34'
    Пошли в высокий прессинг сейчас болонцы, но защитники "Милана" с вратарём очень легко сейчас комбинируют друг с другом, не позволяя соперникам претендовать на отбор мяча.
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    • 33'
      "Милану", конечно, стоило бы постараться закрепить своё преимущество в счёте. Кто знает, какой игра будет после перерыва.
    • 32'
      Очень легко "Милану" удаётся сейчас контролировать плацдарм в середине поля. Все подборы остаются за командой Стефано Пиоли.
    • 31'
      Как-то начали разваливаться игроки "Болоньи" в последние минуты, совершая большое количество ошибок. Видимо, гости стараются как-то перестроиться, но это совсем не идёт им на пользу.
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Мессьяс ворвался на правый край штрафно площади, откуда пробивал на силу - Скорупски парировал мяч перед собой, а игравший на добивании Леау не попал в створ ворот.
    • 28'
      Серьёзное преимущество в классе между командами. "Милану" пока что удаётся за счёт исполнительского мастерства обыгрывать "Болонью" вполноги.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Калюлю внезапно отправился в чужую штрафную площадку, где едва не забил после передачи де Кетеларе, но сейчас Скорупски совершил героическое спасение после удара в упор.
    • 26'
      В данный момент в чемпионате Италии сразу 4 команды имеют по 7 набранных очков. Но лидером по потерянным очкам остаётся "Наполи", который свой матч третьего тура сыграет завтра.
    • Угловой
      25'
      Первый угловой на правом фланге заработали "красно-чёрные". Подача от Тонали последовала в район линии вратарской площади, но там выше всех выпрыгнул один из защитников "Болоньи".
    • 24'
      Снова запели болельщики "Милана". Не очень хорошо играет их команда, но это только начало сезона, поэтому можно радоваться просто счёту на табло.
    • 23'
      Не думаю, что гол "Милана" как-то серьёзно поменяет картину игры. "Болонья" вряд ли станет рисковать и атаковать большими силами в первом тайме, даже уступая в счёте.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рафаэл Леау!!!
      Как гром среди ясного неба! Не пахло в нашем матче забитым голом, но он случился. Обрезались в середине поля болонцы, после чего пошла контратака четыре в четыре. Де Кетеларе отпасовал на левый край штрафной площади на Леау, который покатил мяч в ближний угол, заметив, что Скорупски до удара начал прыгать в дальний угол. Это грубая ошибка вратаря.
    • Фол, нарушение
      21'
      Тонали в центре поля нарушил правила против Схаутена. Как и Калабрия, футболист "Милана" недоволен, так как уверен, что соперник падал без его помощи.
    • 20'
      Мессьяс с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но немного свалился мяч с его ноги, став несложной добычей для Скорупски.
    • 19'
      Камбьясо пытался разогнать контратаку "Болоньи" при поддержке Барроу, но упал в борьбе с соперником, а судья фола против него не заметил.
    • 18'
      Стефано Пиоли выглядит достаточно спокойным на своём месте. По всему видно, что он и не требовал от своих подопечных играть агрессивно в начальной фазе матча.
    • 17'
      Снова немного оживились болельщики на трибунах, начав петь. Пока что зрители своё возмущение скучной игрой на поле не выражают.
    • Фол, нарушение
      16'
      Со стороны Калабрии зафиксирован фол в середине поля. Капитан "Милана" схватился за голову и иронично улыбается, считая, что арбитр этим свистком был совсем неправ.
    • 15'
      С фланга следовала диагональная подача в штрафную площадку в направлении Жиру, но не дошёл мяч до адресата, так как надёжно на выходе сыграл Скорупски.
    • Офсайд
      14'
      Арнаутович умудрился попасть в офсайд сразу за центральной линией поля. Очень высоко действует оборонительная линия "Милана".
    • 13'
      Златан Ибрагимович присутствует на матче. Восстанавливается он после серьёзной травмы и пока что не может играть.
    • 12'
      Отобрали мяч в середине поля болонцы и были готовы разогнать свою контратаку, но Калюлю продолжает великолепно подчищать огрехи своих партнёров, опять совершив чистый отбор.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья первый фол зафиксировал в этом матче - не по правилам борьбу на чужой половине поля вёл Мессьяс, который руками придерживал Камбьясо.
    • 10'
      Достаточно тихо сейчас на "Сан-Сиро". Хотелось бы, чтобы поскорее эта игра получила какую-то искру и вспыхнула.
    • 9'
      "Болонья" впервые перешла сейчас в позиционное наступление большими силами, но дело опять закончилось дальним ударом Барроу, который опять серьёзно промахнулся.
    • 8'
      Букмекеры перед этим матчем видели "Милан" большим фаворитом поединка, а также ожидали большого количества забитых голов, но по первым минутам первого тайма этого на деле пока незаметно.
    • 7'
      Де Кетеларе теперь по правому краю протащил мяч к лицевой линии, от которой выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Скорупски очень уверенно поймал мяч на перехвате.
    • 6'
      Калюлю снова здорово сыграл на своей половине поля, на этот раз чётко сработав в подкате против Домингеса. "Болонья" старается достаточно высоко прессинговать чемпиона Италии.
    • 5'
      Де Кетеларе протащил мяч на левый фланг атаки, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но мяч был подан по слишком высокой траектории, из-за чего просто ушёл в аут на противоположном фланге.
    • 4'
      Потеряли мяч миланцы, но в ответном отборе очень чётко сработал Калюлю, вызвав в свой адрес солидную порцию аплодисментов.
    • 3'
      "Милан" на первых минутах не пытается агрессивничать в атаке, спокойно присматриваясь к сопернику, пасуясь поперёк поля в центральной зоне.
    • 2'
      Болонцы провели первую атаку, которую дальним ударом завершал Барроу. Муса плотно приложился к мячу, но выстрел получился весьма неточным.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Милан 1:0 Болонья

    Исход игры
    Милан
    97.5% (118)
    Ничья
    1.7% (2)
    Болонья
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    40.18% (45)
    Нет
    59.82% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    43.8% (53)
    2:1 Милан
    20.7% (25)
    3:1 Милан
    11.6% (14)
    1:0 Милан
    7.4% (9)
    3:0 Милан
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:2 Милан
    1.7% (2)
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