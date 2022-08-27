Отошла сейчас "Болонья" всем составом на свою треть поля, держа массированную оборону.

Тонали ворвался на левый край штрафной площади, откуда выполнял прострел вдоль ворот, но он был блокирован. Судья назначил угловой, хотя мяч рикошетом именно от ноги Тонали покинул пределы поля.

После подачи корнера с левого фланга Эрнандес в высоком прыжке пробивал по воротам из центра штрафной площади, но мяч полетел намного выше и правее створа ворот.

ОПАСНО! Передача на Жиру прошла в полукружие штрафной площади, после чего француз пробивал по воротам с правой ноги, метя в левый нижний угол, но немного промахнулся.

Первый тайм окончен! "Милан" пока что с минимальным счётом обыгрывает "Болонью".

Пошли в высокий прессинг сейчас болонцы, но защитники "Милана" с вратарём очень легко сейчас комбинируют друг с другом, не позволяя соперникам претендовать на отбор мяча.

Угловой на левом фланге заработали игроки "Милана". Но подача этого стандарта не закончилась какой-либо опасностью у ворот гостей.

Тонали по центра набрал скорость с мячом, разгоняя атаку своей команды, но очень чётко против него в подкате сумел сработать Касиус, сыграв точно в мяч.

Какое-то повреждение получил Тонали, присев в центральном круге. Нужно судье пригласить на поле медицинскую бригаду. Будем надеяться, что у Сандро нет серьёзной травмы.

Продолжает матч Тонали, но по его выражению лица можно понять, что его что-то тревожит. Должен он попытаться хотя бы до перерыва доиграть, чтобы команда не тратила один из слотов для замен.

Арнаутович напомнил о своём присутствии, в борьбе с двумя соперниками нанеся удар по воротам, метя в правый нижний угол, но промахнулся австрийский нападающий.

Леау решил ответить своим дальним ударом с левой ноги, но читалось такое действие от португальца, поэтому был поставлен блокшот.

Леау с левого фланга выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но она получилась слишком сильной и высокой - мяч вылетел за лицевую линию.

Не думаю, что гол "Милана" как-то серьёзно поменяет картину игры. "Болонья" вряд ли станет рисковать и атаковать большими силами в первом тайме, даже уступая в счёте.

Снова запели болельщики "Милана". Не очень хорошо играет их команда, но это только начало сезона, поэтому можно радоваться просто счёту на табло.

Первый угловой на правом фланге заработали "красно-чёрные". Подача от Тонали последовала в район линии вратарской площади, но там выше всех выпрыгнул один из защитников "Болоньи".

В данный момент в чемпионате Италии сразу 4 команды имеют по 7 набранных очков. Но лидером по потерянным очкам остаётся "Наполи", который свой матч третьего тура сыграет завтра.

ОПАСНО! Калюлю внезапно отправился в чужую штрафную площадку, где едва не забил после передачи де Кетеларе, но сейчас Скорупски совершил героическое спасение после удара в упор.

Серьёзное преимущество в классе между командами. "Милану" пока что удаётся за счёт исполнительского мастерства обыгрывать "Болонью" вполноги.

ОПАСНО! Мессьяс ворвался на правый край штрафно площади, откуда пробивал на силу - Скорупски парировал мяч перед собой, а игравший на добивании Леау не попал в створ ворот.

Как-то начали разваливаться игроки "Болоньи" в последние минуты, совершая большое количество ошибок. Видимо, гости стараются как-то перестроиться, но это совсем не идёт им на пользу.

Очень легко "Милану" удаётся сейчас контролировать плацдарм в середине поля. Все подборы остаются за командой Стефано Пиоли.

"Милану", конечно, стоило бы постараться закрепить своё преимущество в счёте. Кто знает, какой игра будет после перерыва.

22' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рафаэл Леау!!!

Как гром среди ясного неба! Не пахло в нашем матче забитым голом, но он случился. Обрезались в середине поля болонцы, после чего пошла контратака четыре в четыре. Де Кетеларе отпасовал на левый край штрафной площади на Леау, который покатил мяч в ближний угол, заметив, что Скорупски до удара начал прыгать в дальний угол. Это грубая ошибка вратаря.

21' Тонали в центре поля нарушил правила против Схаутена. Как и Калабрия, футболист "Милана" недоволен, так как уверен, что соперник падал без его помощи.

20' Мессьяс с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но немного свалился мяч с его ноги, став несложной добычей для Скорупски.

19' Камбьясо пытался разогнать контратаку "Болоньи" при поддержке Барроу, но упал в борьбе с соперником, а судья фола против него не заметил.

18' Стефано Пиоли выглядит достаточно спокойным на своём месте. По всему видно, что он и не требовал от своих подопечных играть агрессивно в начальной фазе матча.

17' Снова немного оживились болельщики на трибунах, начав петь. Пока что зрители своё возмущение скучной игрой на поле не выражают.

16' Со стороны Калабрии зафиксирован фол в середине поля. Капитан "Милана" схватился за голову и иронично улыбается, считая, что арбитр этим свистком был совсем неправ.

15' С фланга следовала диагональная подача в штрафную площадку в направлении Жиру, но не дошёл мяч до адресата, так как надёжно на выходе сыграл Скорупски.

14' Арнаутович умудрился попасть в офсайд сразу за центральной линией поля. Очень высоко действует оборонительная линия "Милана".

13' Златан Ибрагимович присутствует на матче. Восстанавливается он после серьёзной травмы и пока что не может играть.

12' Отобрали мяч в середине поля болонцы и были готовы разогнать свою контратаку, но Калюлю продолжает великолепно подчищать огрехи своих партнёров, опять совершив чистый отбор.

11' Судья первый фол зафиксировал в этом матче - не по правилам борьбу на чужой половине поля вёл Мессьяс, который руками придерживал Камбьясо.

10' Достаточно тихо сейчас на "Сан-Сиро". Хотелось бы, чтобы поскорее эта игра получила какую-то искру и вспыхнула.

9' "Болонья" впервые перешла сейчас в позиционное наступление большими силами, но дело опять закончилось дальним ударом Барроу, который опять серьёзно промахнулся.

8' Букмекеры перед этим матчем видели "Милан" большим фаворитом поединка, а также ожидали большого количества забитых голов, но по первым минутам первого тайма этого на деле пока незаметно.

7' Де Кетеларе теперь по правому краю протащил мяч к лицевой линии, от которой выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Скорупски очень уверенно поймал мяч на перехвате.

6' Калюлю снова здорово сыграл на своей половине поля, на этот раз чётко сработав в подкате против Домингеса. "Болонья" старается достаточно высоко прессинговать чемпиона Италии.

5' Де Кетеларе протащил мяч на левый фланг атаки, откуда выполнял навес в штрафную площадку, но мяч был подан по слишком высокой траектории, из-за чего просто ушёл в аут на противоположном фланге.

4' Потеряли мяч миланцы, но в ответном отборе очень чётко сработал Калюлю, вызвав в свой адрес солидную порцию аплодисментов.

3' "Милан" на первых минутах не пытается агрессивничать в атаке, спокойно присматриваясь к сопернику, пасуясь поперёк поля в центральной зоне.

2' Болонцы провели первую атаку, которую дальним ударом завершал Барроу. Муса плотно приложился к мячу, но выстрел получился весьма неточным.