Стадион: Альберто Бралья
0'
7' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
1:0
23' ПенальтиДьяв Давиде
2:0
32' Гол в свои воротаКапуано Марко
45' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
Ход матча
23'
1:0
32'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
70 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Моро РаульНападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Модена
Тернана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|1
|0.33
|Дьяв Давиде
|1 (1)
|0.33
|Понси Фабио
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|1
|0.33
|Фавилли Андреа
|1
|0.33
|Палумбо Антонио
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панада Симоне
|2
|0
|Читтадини Джорджо
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Палумбо Антонио
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1
Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2 Витербезе - Модена 0:1
Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2
Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Палермо
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|СПАЛ 2013
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Кальяри
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Читтаделла
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Модена
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Кальяри
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Палермо
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Модена
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Тернана
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Палермо
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Модена
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Тернана
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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