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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Модена
4:1
Конец матча
Тернана
0'
7' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
1:0
23' Пенальти
Дьяв Давиде
2:0
32' Гол в свои ворота
Капуано Марко
45' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
2:1
50' Гол
Фавилли Андреа
3:1
64' Гол
Фальчинелли Диего
65' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
4:1
68' Гол
Тремолада Лука
90'+6
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
28
Де
Майо
Себастьян
5
Читтадини
Джорджо
3
Понси
Фабио
21
Армеллино
Марко
16
Джерли
Фабио
20
Гарджуло
Марио
99
Дьяв
Давиде
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
1
Яннарилли
Энтони
24
Гирингелли
Лука
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
30
Челли
Алессандро
III
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
10
Фалетти
Сесар
21
Партипило
Антони
17
Фавилли
Андреа
Модена
4-3-3
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Модена
Тернана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
3:3
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тремолада Лука 1 0.33
Фальчинелли Диего 1 0.33
Бонфанти Николас 1 0.33
Дьяв Давиде 1 (1) 0.33
Shady Oukhadda 0 0
Понси Фабио 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 2 0.67
Партипило Антони 1 0.33
Палумбо Антонио 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панада Симоне 2 0
Читтадини Джорджо 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Палумбо Антонио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Диаките Салим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1
Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3 Модена - Ольбия 1:2 Модена - Пескара 1:0 Терамо - Модена 1:2 Витербезе - Модена 0:1
Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2
Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
6. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
12. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Капуано Марко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Дьяв Давиде из команды Модена забивает с точки!
    • Желтая карточка
      7'
      Читтадини Джорджо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 4:1 Тернана онлайн

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