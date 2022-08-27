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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
СПАЛ 2013
1:0
Перерыв
Кальяри
0'
31' Красная карточка
Ди Пардо Алессандро
1:0
37' Гол
Ла Мантия Андреа

Ход матча

31'
 
Ди Пардо Алессандро
37'
Ла Мантия Андреа
(Дзанеллато Никколо)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Кальяри
2.90
3.46
3.30
Все Коэффициенты
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
10
Дзанеллато
Никколо
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
6
Рог
Марко
8
Нандес
Найтан
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

СПАЛ 2013
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:2
К
5:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.67
Майстро Фабио 1 0.33
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 1 0.33
Перейро Гастон 1 0.33
Макумбу Антуан 1 0.33
Рог Марко 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Лувумбо Зито 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Майстро Фабио 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Пардо Алессандро 0 1
Дезогус Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2
Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Палермо 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
6. СПАЛ 2013 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Кальяри 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Модена 2:0 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Тернана 0:2 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Кальяри 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Палермо 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Модена 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Тернана 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
10. СПАЛ 2013 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Палермо 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
12. СПАЛ 2013 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Модена 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ла Мантия Андреа бьет в цель!
  • 31'
    УДАЛЕНИЕ! - Ди Пардо Алессандро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Кальяри
2.90
3.46
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:0 Кальяри онлайн

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СПАЛ 2013
Кальяри
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