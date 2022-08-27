Стадион: Паоло Мацца
0'
31' Красная карточкаДи Пардо Алессандро
1:0
37' ГолЛа Мантия Андреа
51' Желтая карточкаТрипальделли Алессандро
52' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
1:0
63' Не забитый пенальтиЛападула Джанлука
72' Желтая карточкаПеда Патрик
80' Вторая желтая карточкаПеда Патрик
85' Желтая карточкаМиллико Винченцо
90' Желтая карточкаМурджа Алессандро
90' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
90'+9
Ход матча
37'
63'
72'
80'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
39 Владение мячом, % 61
18
Matteo
Arena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
20 Matteo Prati
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
СПАЛ 2013
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.67
|Майстро Фабио
|1
|0.33
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|1
|0.33
|Перейро Гастон
|1
|0.33
|Макумбу Антуан
|1
|0.33
|Рог Марко
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Лувумбо Зито
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Педа Патрик
|1
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Matteo Arena
|1
|0
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2
Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Читтаделла
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|12.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|19.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Брешия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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