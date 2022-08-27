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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
СПАЛ 2013
1:0
Конец матча
Кальяри
0'
31' Красная карточка
Ди Пардо Алессандро
1:0
37' Гол
Ла Мантия Андреа
51' Желтая карточка
Трипальделли Алессандро
52' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
1:0
63' Не забитый пенальти
Лападула Джанлука
72' Желтая карточка
Педа Патрик
80' Вторая желтая карточка
Педа Патрик
85' Желтая карточка
Миллико Винченцо
90' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90'+9
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
10
Дзанеллато
Никколо
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
6
Рог
Марко
8
Нандес
Найтан
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

СПАЛ 2013
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:2
К
5:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.67
Майстро Фабио 1 0.33
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 1 0.33
Перейро Гастон 1 0.33
Макумбу Антуан 1 0.33
Рог Марко 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Лувумбо Зито 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 3 0
Педа Патрик 1 1
Вивиани Федерико 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Майстро Фабио 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Трипальделли Алессандро 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2
Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Козенца 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
6. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Читтаделла 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
12. Брешия 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Пиза 2 0 1 1 5 - 6 1
19. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Венеция 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
12. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Брешия 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Ла Мантия Андреа бьет в цель!
    • 31'
      УДАЛЕНИЕ! - Ди Пардо Алессандро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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