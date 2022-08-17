Стадион: Хуэгос Медитерранеос
История личных встреч
Альмерия
Севилья
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
200%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|1
|0.5
|Рамазани Ларжи
|1
|0.5
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рекик Карим
|1
|0.5
|Мир Рафа
|1
|0.5
|Гомес Алехандро
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Баптистао Лео
|1
|0
|Эгуарас Иниго
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Пуигмаль Арнау
|1
|0
|Kaiky
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|0
|1
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0
Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3
Севилья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0
Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Альмерия - Севилья
Исход игры
Альмерия
0% (0)
Ничья
9.1% (3)
Севилья
90.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (24)
Меньше
27.27% (9)
Обе команды забьют
Да
75.76% (25)
Нет
24.24% (8)
Популярный счёт
1:2 Севилья
54.5% (18)
0:2 Севилья
12.1% (4)
1:3 Севилья
9.1% (3)
1:1 Ничья
9.1% (3)
0:3 Севилья
6.1% (2)
0:1 Севилья
6.1% (2)
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