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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Альмерия
 
Позже
Севилья
Прогнозы 34
Альмерия 0% (0)
X 8.8% (3)
Севилья 91.2% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Севилья
3.81
3.83
3.35
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Альмерия
Севилья

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
200%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

КК
0:1
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
0:1
П
1:3
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
0:1
ПД
1:4
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 1 0.5
Рамазани Ларжи 1 0.5
Эгуарас Иниго 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рекик Карим 1 0.5
Мир Рафа 1 0.5
Гомес Алехандро 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сентельес Алехандро 0 1
Баптистао Лео 1 0
Эгуарас Иниго 1 0
Санчес Курро 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Умар Садик 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0
Kaiky 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 0 1
Гомес Алехандро 1 0
Фернандо Режес 1 0
Иско Аларкон 1 0
Окампос Лукас 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0
Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3
Севилья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0
Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Альмерия 0% (0)
    X 8.8% (3)
    Севилья 91.2% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Севилья
    3.81
    3.83
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Альмерия - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Альмерия - Севилья

    Исход игры
    Альмерия
    0% (0)
    Ничья
    9.1% (3)
    Севилья
    90.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (24)
    Меньше
    27.27% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (25)
    Нет
    24.24% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    54.5% (18)
    0:2 Севилья
    12.1% (4)
    1:3 Севилья
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    0:3 Севилья
    6.1% (2)
    0:1 Севилья
    6.1% (2)
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