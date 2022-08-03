Стартовал второй тайм! Посмотрим, сможет ли "Пюник" что-то противопоставить своему сопернику, пока игра идёт в одни ворота.

Один оказался на краю штрафной площади Букари, отлично ему выкатили с левого фланга, но удар принял на себя защитник "Пюника", угловой.

На этот раз по левому флангу футболисты "Црвены" врываются в штрафную армянской команды и зарабатывают угловой удар.

Разыграли угловой сербы, следует заброс в штрафную площадь "Пюника", но Юрченко в прыжке забирает снаряд в свои руки.

Закончился первый тайм! Очень насыщенным он оказался на количество голов! Как-то легко "Црвена Звезда" создаёт свои моменты разрезающими передачами, защита "Пюника" просто не успевает за сербскими футболистами. Пора передохнуть, ещё не всё потеряно для гостей, ждём второй тайм.

Арутюнян наносит удар со штрафного, но попадает точно в стенку "Црвены".

Арутюнян ворвался в штрафную площадь соперника, накрутив несколько игроков обороны на правом фланге, но нарушил правила, войдя в штрафную.

Драгович получил жёлтую карточку в том эпизоде, где нарушил правила у своей штрафной площади на Отубаньо.

Аут разыграл "Пюник" с правого фланга, но Отубаньо ошибается в передаче, очень много обрезов от него сегодня.

ГОЛ! Букари! 3-0! Снова ворвался нападающий в штрафную площадь соперника со стороны правого фланга и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Левый фланг обороны раз за разом проваливается у "Пюника".

Четыре минуты было добавлено к первому тайму.

36' Зарабатывает фол Отубаньо практически на линии штрафной площади у ворот соперника. Очень опасный момент может быть.

34' Снова врывается в штрафную площадь Букари с правого фланга, но разрезающая передача не дошла до него.

33' ГОЛ! Кангва! 2-0!

Засчитан мяч! Букари накрутил несколько игроков на правом фланге, сделал небольшой заброс, где Кангва грудью вонзил мяч в ворота соперника.

31' Забивает второй мяч "Црвена", но арбитр фиксирует игру рукой. Однако коллеги просят его посмотреть видеоповтор.

29' Сразу после забитого мяча сербы активнее начали идти в атаку, немного увеличилась скорость игры.

28' ГОЛ! Букари! 1-0!

После углового защита "Црвены" вынесла мяч вперёд. Один на один убежал форвард и спокойно переиграл вышедшего далеко из ворот Юрченко.

26' По правому флангу ворвался в штрафную площадь игрок "Пюника", прострелил в штрафную, но голкипер первый оказался на мяче, угловой.

25' Угловой заработала "Црвена", но не смогла извлечь из него какую-то пользу.

24' Давидян делает заброс с правого фланга, но мяч не дошёл до игроков "Пюника".