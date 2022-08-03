Стадион: Райко Митич
3:0
Второй тайм: 48'
0'
25' Желтая карточкаКатай Александар
1:0
29' ГолБукари Осман
2:0
33' ГолКангва Кингс
39' Желтая карточкаДрагович Александр
3:0
44' ГолБукари Осман
Ход матча
25'
29'
1:0
33'
2:0
44'
3:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
20
Кангва
Кингс
11
Букари
Осман
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
-
20 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Авагян АртурЗащитник
-
44 Аусси АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|2
|2
|Кангва Кингс
|1
|1
|Пешич Александар
|0
|0
|Иванич Мирко
|0
|0
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отубаньо Юсуф
|2
|0.4
|Гайич Зоран
|2
|0.4
|Джуричич Лука
|2
|0.4
|Ненадович Урош
|0
|0
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Драгович Александр
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайич Зоран
|2
|0
|Дашян Артак
|1
|0
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|Отубаньо Юсуф
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Младенович Неманья
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0
Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 4:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5
Пюник
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Црвена Звезда 3:0 Пюник
Исход игры
Црвена Звезда
96.2% (175)
Ничья
1.1% (2)
Пюник
2.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.84% (101)
Меньше
39.16% (65)
Обе команды забьют
Да
23.49% (39)
Нет
76.51% (127)
Популярный счёт
3:0 Црвена Звезда
34.1% (62)
2:0 Црвена Звезда
33% (60)
2:1 Црвена Звезда
11% (20)
3:1 Црвена Звезда
9.3% (17)
1:0 Црвена Звезда
1.6% (3)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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