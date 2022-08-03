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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Црвена Звезда
3:0
Второй тайм: 48'
Пюник
0'
25' Желтая карточка
Катай Александар
1:0
29' Гол
Букари Осман
2:0
33' Гол
Кангва Кингс
39' Желтая карточка
Драгович Александр
3:0
44' Гол
Букари Осман

Ход матча

25'
Катай Александар
 
29'
Букари Осман
(Иванич Мирко)
1:0
33'
Кангва Кингс
(Пешич Александар)
2:0
39'
Драгович Александр
 
44'
Букари Осман
3:0
46'
 
Гонсалес Александр
Давидян Давид

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 182
Црвена Звезда 96.2% (175)
X 1.1% (2)
Пюник 2.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Пюник
1.15
9.25
8.00
Все Коэффициенты
Новости
82
Борян
Милан
25
Эракович
Страхиня
19
Милунович
Неманья
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
20
Кангва
Кингс
8
Канга
Каку
11
Букари
Осман
4
Иванич
Мирко
10
Катай
Александар
72
Пешич
Александар
1
Юрченко
Давид
2
Джуричич
Лука
14
Отубаньо
Юсуф
11
Арутюнян
Оганес
26
Самбрано
Ренсо
6
Карлос
Джуниор
II
29
Кочук
Евгений
97
Давидян
Давид
9
Дашян
Артак
15
Коваленко
Михаил
Вадимович
5
Гайич
Зоран
Црвена Звезда
4-4-2
Пюник
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 2 2
Кангва Кингс 1 1
Пешич Александар 0 0
Иванич Мирко 0 0
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отубаньо Юсуф 2 0.4
Гайич Зоран 2 0.4
Джуричич Лука 2 0.4
Ненадович Урош 0 0
Арутюнян Оганес 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгович Александр 1 0
Катай Александар 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайич Зоран 2 0
Дашян Артак 1 0
Самбрано Ренсо 1 0
Отубаньо Юсуф 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Кочук Евгений 1 0
Младенович Неманья 1 0
Джуричич Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0
Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 4:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5
Пюник
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Угловой
    48'
    Один оказался на краю штрафной площади Букари, отлично ему выкатили с левого фланга, но удар принял на себя защитник "Пюника", угловой.
  • 47'
    "Црвена" сразу берёт мяч под свой контроль.
  • Второй тайм начался
    Стартовал второй тайм! Посмотрим, сможет ли "Пюник" что-то противопоставить своему сопернику, пока игра идёт в одни ворота. 
  • Замена
    46'
    Замена произошла в составе "Пюника". Гонсалес заменил Давидяна.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончился первый тайм! Очень насыщенным он оказался на количество голов! Как-то легко "Црвена Звезда" создаёт свои моменты разрезающими передачами, защита "Пюника" просто не успевает за сербскими футболистами. Пора передохнуть, ещё не всё потеряно для гостей, ждём второй тайм.
  • 45'
    Разыграли угловой сербы, следует заброс в штрафную площадь "Пюника", но Юрченко в прыжке забирает снаряд в свои руки.
  • Угловой
    45'
    На этот раз по левому флангу футболисты "Црвены" врываются в штрафную армянской команды и зарабатывают угловой удар.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты было добавлено к первому тайму.
  • 44'
    Левый фланг обороны раз за разом проваливается у "Пюника".
  • 2 гола - дубль!
    43'
    ГОЛ! Букари! 3-0! Снова ворвался нападающий в штрафную площадь соперника со стороны правого фланга и  точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот соперника.
  • 41'
    Аут разыграл "Пюник" с правого фланга, но Отубаньо ошибается в передаче, очень много обрезов от него сегодня.  
  • Офсайд
    40'
    В очередной оффсайд забрались нападающие "Црвены Звезды".
  • Желтая карточка
    39'
    Драгович получил жёлтую карточку в том эпизоде, где нарушил правила у своей штрафной площади на Отубаньо.
  • Фол, нарушение
    38'
    Арутюнян ворвался в штрафную площадь соперника, накрутив несколько игроков обороны на правом фланге, но нарушил правила, войдя в штрафную.
  • 37'
    Арутюнян наносит удар со штрафного, но попадает точно в стенку "Црвены".
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    • Фол, нарушение
      36'
      Зарабатывает фол Отубаньо практически на линии штрафной площади у ворот соперника. Очень опасный момент может быть.
    • 34'
      Снова врывается в штрафную площадь Букари с правого фланга, но разрезающая передача не дошла до него.
    • Описание гола
      33'
      ГОЛ! Кангва! 2-0!
      Засчитан мяч! Букари накрутил несколько игроков на правом фланге, сделал небольшой заброс, где Кангва грудью вонзил мяч в ворота соперника.
    • Видеоповтор
      31'
      Забивает второй мяч "Црвена", но арбитр фиксирует игру рукой. Однако коллеги просят его посмотреть видеоповтор.
    • 29'
      Сразу после забитого мяча сербы активнее начали идти в атаку, немного увеличилась скорость игры.
    • Описание гола
      28'
      ГОЛ! Букари! 1-0!
      После углового защита "Црвены" вынесла мяч вперёд. Один на один убежал форвард и спокойно переиграл вышедшего далеко из ворот Юрченко. 
    • Угловой
      26'
      По правому флангу ворвался в штрафную площадь игрок "Пюника", прострелил в штрафную, но голкипер первый оказался на мяче, угловой.
    • Угловой
      25'
      Угловой заработала "Црвена", но не смогла извлечь из него какую-то пользу.
    • 24'
      Давидян делает заброс с правого фланга, но мяч не дошёл до игроков "Пюника".
    • Желтая карточка
      23'
      Жёлтую карточку получает Катай. Судя по всему, она досталась за лишние разговоры.
    • 22'
      Перекатывает мяч защита "Пюника" у своих ворот, игроки "Црвены" перехватили снаряд, но не смогли ничего придумать в данной ситуации. 
    • 21'
      Сбивает Эракович игрока армянской команды, но арбитр показывает на аут.
    • 20'
      Отубаньо снова делал заброс по правому флангу, но мяч достался сербской команде.
    • Угловой
      19'
      Отлично выкатили Дашяну под удар на угол штрафной, но он попал в ногу защитнику "Црвены", угловой.
    • 18'
      Длинный заброс последовал от защитника "Пюника", но мяч пришел прямо в руки Боряну.
    • 17'
      Хорошие два момента подряд создала сербская команда, в первом эпизоде Юрченко справился с ударом, отразив его ногой, а в следующем эпизоде Иванич ворвался в штрафную сквозь двух защитников, но нарушил правила на вратаре команды в момент столкновения.
    • 15'
      "Пюник" разыграл мяч от ворот, но сербы не выпускают их со своей половины поля, задавливая прессингом.
    • 14'
      Пошла подача с фланга в штрафную площадь "Пюника", нападающий "Црвены" выиграл вверх, но Юрченко справился с ударом.
    • Фол, нарушение
      13'
      Карлос нарушил правила на фланге.
    • 12'
      "Црвена" полностью забрала мяч под свой контроль, но пока не получается у команды продвинуть его вперёд.
    • 11'
      Коваленко забросил в штрафную, но защита сербов выиграла верховое единоборство.
    • Фол, нарушение
      10'
      "Пюник" заработал фол в центре поля.
    • 9'
      "Црвена" перекатывает мяч на своей половине поля, но "Пюник" перекрывает пока все свободные зоны.
    • 8'
      По правому флангу пытаются сербы начать атаку, но игроки "Пюника" перехватили мяч и побежали в атаку, защита справилась. 
    • 6'
      Пока нельзя отдать преимущество какой-то команде, команды борются в центре поля за то, кто будет контролировать мяч.
    • Угловой
      4'
      "Црвена" подала угловой, но защита "Пюника" спокойно справилась в этом эпизоде.
    • Угловой
      3'
      "Пюник" активно начал встречу и заработал угловой удар.
    • Офсайд
      2'
      Убежали сербы в контратаку, отлично вывели Букари практически один на один, он отправил мяч в ворота, но в момент последней передачи Букари оказался в оффсайде, мяч не засчитан. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Арбитр дал свисток о начале поединка! "Пюник" разыграл с центра поля. Понеслась!
    • Второй тайм
    • 46'
      Давид Давидян уходит с поля. Гонсалес Александр выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Букари Осман бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Драгович Александр получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Кингс Кангва бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Букари Осман бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Катай Александар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Букари Осман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда 3:0 Пюник

    Исход игры
    Црвена Звезда
    96.2% (175)
    Ничья
    1.1% (2)
    Пюник
    2.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.84% (101)
    Меньше
    39.16% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    23.49% (39)
    Нет
    76.51% (127)
    Популярный счёт
    3:0 Црвена Звезда
    34.1% (62)
    2:0 Црвена Звезда
    33% (60)
    2:1 Црвена Звезда
    11% (20)
    3:1 Црвена Звезда
    9.3% (17)
    1:0 Црвена Звезда
    1.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.1% (2)
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