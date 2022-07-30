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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Црвена Звезда
 
Позже
Пюник
Прогнозы 84
Црвена Звезда 96.4% (81)
X 1.2% (1)
Пюник 2.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Пюник
1.20
6.80
6.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отубаньо Юсуф 2 0.5
Гайич Зоран 2 0.5
Джуричич Лука 2 0.5
Ненадович Урош 0 0
Арутюнян Оганес 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайич Зоран 2 0
Дашян Артак 1 0
Самбрано Ренсо 1 0
Отубаньо Юсуф 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Кочук Евгений 1 0
Младенович Неманья 1 0
Джуричич Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0
Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 4:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5
Пюник
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 84
    Црвена Звезда 96.4% (81)
    X 1.2% (1)
    Пюник 2.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Пюник
    1.20
    6.80
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Пюник

    Исход игры
    Црвена Звезда
    96.4% (81)
    Ничья
    1.2% (1)
    Пюник
    2.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.75% (59)
    Меньше
    26.25% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    15% (12)
    Нет
    85% (68)
    Популярный счёт
    3:0 Црвена Звезда
    57.1% (48)
    2:0 Црвена Звезда
    23.8% (20)
    2:1 Црвена Звезда
    9.5% (8)
    3:1 Црвена Звезда
    3.6% (3)
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    Црвена Звезда
    Пюник
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