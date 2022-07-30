Стадион: Райко Митич
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Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отубаньо Юсуф
|2
|0.5
|Гайич Зоран
|2
|0.5
|Джуричич Лука
|2
|0.5
|Ненадович Урош
|0
|0
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайич Зоран
|2
|0
|Дашян Артак
|1
|0
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|Отубаньо Юсуф
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Младенович Неманья
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0
Зенит - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Копер 0:1 Црвена Звезда - Домжале 1:1 Црвена Звезда - Браво 2:1 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Црвена Звезда - Вождовац 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 8:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Войводина - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Чукарички 1:0 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Партизан 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 4:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5
Пюник
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2
Пюник - ЧФР Клуж 0:0 Алашкерт - Пюник 1:1 Пюник - Арарат 1:0 Пюник - Урарту 1:1 Пюник - Ван 2:0 Пюник - Ноа Ереван 2:1 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Пюник - Нораванк 3:2 Пюник - ЦСКА Ереван 1:0 Пюник - Алашкерт 3:0 Арарат - Пюник 1:2 Урарту - Пюник 0:1 Ван - Пюник 1:1 Ноа Ереван - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Нораванк - Пюник 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Пюник
Исход игры
Црвена Звезда
96.4% (81)
Ничья
1.2% (1)
Пюник
2.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
73.75% (59)
Меньше
26.25% (21)
Обе команды забьют
Да
15% (12)
Нет
85% (68)
Популярный счёт
3:0 Црвена Звезда
57.1% (48)
2:0 Црвена Звезда
23.8% (20)
2:1 Црвена Звезда
9.5% (8)
3:1 Црвена Звезда
3.6% (3)
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