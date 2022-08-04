Игра продолжается с Боатенгом всё в порядку он так же продолжает играть, а тем временем Иванович наносит удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч летит выше цели.

Пэун вступил в жёсткий стык с Крюми и получил по ногам от соперника. Главный судья зафиксировал фол и назначил опасный штрафной у ворот команды хозяев.

Дяк выполнил подачу со штрафного стандарта, но его передача была перехвачена защитником на втором этаже, Филипенко выбил мяч, разрядив обстановку у своих ворот.

"Клуж" начал давить на соперника через правый фланг, видимо тренер нащупал там слабую точку, но пока все действия безрезультатны, команда "Шахтёр" хорошо обороняется.

Плакка нарушает правила против Цвека. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля хозяев и назначает штрафной удар.

Дяк толкнул в спину Фейжау и главный судья фиксирует нарушение правил. Фол произошёл на половине поля соперника, где сейчас по большей части находится мяч.

Очередной фол в центре поля. Плакка нарушает правила против Аджей-Боатенг, ударив его по ногам в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья назначает штрафной удар.

Не удивительно, что второй тайм начался с фола. потому что футболисты очень много нарушали правил в первом тайме и сейчас продолжают это делать. Диванович сбил с ног с помощью подножки Камора.

Корзун нарушил правила в нападении сбив ударом по ногам Матиаса. Главный судья показал жёлтую карточку и назначил штрафной удар на половине поля гостей.

Плотников свободным ударом выполнил подачу от своих ворот, но никто из партнёров на его передачу откликнуться не смог. Мяч потерян и команда гостей выстроилась в позиционную атаку.

Боатенг получает повреждение в центре поля после борьбы за нейтральный мяч. Главный судья пригласил на поле медицинскую помощь и остановил игру.

Ещё одно нарушение правил после которого футболист долго не встаёт с газона. Досталось игроку "Шахтёра" и главный судья зафиксировал фол в центре поля.

Шатара доигрался до жёлтой карточки, сыграв грубо на половине поля соперника и главный судья долго не думая наказал нарушителя горчичником.

Звучит свисток на перерыв! Пока у нас скучные нули, ждём продолжения и большей результативности!

43' Антич лежит на газоне он получил повреждение после столкновения с Дебелюх. Главный арбитр посчитал что слишком грубо Габриэл толкнул своего оппонента и зафиксировал фол. Никола получает помощь от медицинской бригады.

42' 45% на 55% владение мячом в пользу "Шахтёра" команда явно не выглядит аутсайдером как это было на бумаге до матча. Достойно проводит эту игру, но забить пока не может, точнее не дают.

41' Корзун нарушает правила против Цвек. За толчок в спину соперника главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар на половине поля гостевой команды.

40' Дяк выполнил подачу со штрафного стандарта, но до нужного адресата мяч не дошёл. Защитник перехватил передачу и разрядил обстановку у своих ворот.

38' Дебелюх нарушает правила в центре поля против Плотников. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной.

36' Темп игры однозначно стих по сравнению с первых минут так десять. Команды в основном играют в центре поля, много фолят и совсем не спешат показывать открытый футбол.

35' Аджей-Боатенг нарушил правила против Дивановича. Главный судья остановил игру и зафиксировал фол за подножку соперника в центре поля.

33' Давно мы не видели ударов по воротам в этой игре и Диванович на решил этим порадовать, но мяч полетел сильно неточно и будет свободный удар от ворот.

32' Плакка нарушил правила в верховой борьбе против Цвек и главный судья зафиксировал фол за удар соперника головой в момент борьбы за нейтральный мяч.