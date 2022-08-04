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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Шахтёр Солигорск
0:0
Второй тайм: 64'
ЧФР Клуж
0'
45' Желтая карточка
Шатара Милош
48' Желтая карточка
Корзун Никита

Ход матча

45'
Шатара Милош
 
48'
Корзун Никита
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 131
Шахтёр Солигорск 19.1% (25)
X 32.1% (42)
ЧФР Клуж 48.9% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
ЧФР Клуж
4.85
3.50
3.10
Все Коэффициенты
Новости
49
Плотников
Максим
24
Шимунович
Лука
21
Филипенко
Егор
15
Шатара
Милош
5
Антич
Никола
20
Диванович
Заим
8
Крюми
Ардит
18
Корзун
Никита
96
Фейхао
Витор
11
Плакка
Фессу
7
Иванович
Игор
1
Скуффет
Симоне
6
Граовац
Даниэль
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
21
Боатенг
Бисмарк
7
Паун-Александру
Константин
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
8
Роджер
VII
Шахтёр Солигорск
4-3-3
ЧФР Клуж
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 1 (1) 0.33
Дебелюх Габриэл 1 0.33
Дяк Чиприан 1 (1) 0.33

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корзун Никита 1 0
Шатара Милош 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Солигорск - Слуцк 2:1 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 1:3 Белшина - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2
Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    62'
    Очередной фол в центре поля. Плакка нарушает правила против Аджей-Боатенг, ударив его по ногам в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья назначает штрафной удар.
  • Фол, нарушение
    60'
    Дяк толкнул в спину Фейжау и главный судья фиксирует нарушение правил. Фол произошёл на половине поля соперника, где сейчас по большей части находится мяч.
  • Фол, нарушение
    59'
    Плакка нарушает правила против Цвека. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника на половине поля хозяев и назначает штрафной удар.
  • 57'
    "Клуж" начал давить на соперника через правый фланг, видимо тренер нащупал там слабую точку, но пока все действия безрезультатны, команда "Шахтёр" хорошо обороняется.
  • 56'
    Дяк выполнил подачу со штрафного стандарта, но его передача была перехвачена защитником на втором этаже, Филипенко выбил мяч, разрядив обстановку у своих ворот.
  • Фол, нарушение
    54'
    Пэун вступил в жёсткий стык с Крюми и получил по ногам от соперника. Главный судья зафиксировал фол и назначил опасный штрафной у ворот команды хозяев.
  • 53'
    Игра продолжается с Боатенгом всё в порядку он так же продолжает играть, а тем временем Иванович наносит удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч летит выше цели.
  • Травма, повреждение
    52'
     Боатенг получает повреждение в центре поля после борьбы за нейтральный мяч. Главный судья пригласил на поле медицинскую помощь и остановил игру.
  • 50'
    Плотников свободным ударом выполнил подачу от своих ворот, но никто из партнёров на его передачу откликнуться не смог. Мяч потерян и команда гостей выстроилась в позиционную атаку.
  • Желтая карточка
    49'
    Корзун нарушил правила в нападении сбив ударом по ногам Матиаса. Главный судья показал жёлтую карточку и назначил штрафной удар на половине поля гостей.
  • Фол, нарушение
    47'
    Не удивительно, что второй тайм начался с фола. потому что футболисты очень много нарушали правил в первом тайме и сейчас продолжают это делать. Диванович  сбил с ног с помощью подножки Камора.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм, мы продолжаем!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв! Пока у нас скучные нули, ждём продолжения и большей результативности!
  • Желтая карточка
    45'
    Шатара доигрался до жёлтой карточки, сыграв грубо на половине поля соперника и главный судья долго не думая наказал нарушителя горчичником.
  • Фол, нарушение
    44'
    Ещё одно нарушение правил после которого футболист долго не встаёт с газона. Досталось игроку "Шахтёра" и главный судья зафиксировал фол в центре поля.
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    • Травма, повреждение
      43'
      Антич лежит на газоне он получил повреждение после столкновения с Дебелюх. Главный арбитр посчитал что слишком грубо Габриэл толкнул своего оппонента и зафиксировал фол. Никола получает помощь от медицинской бригады.
    • 42'
      45% на 55% владение мячом в пользу "Шахтёра" команда явно не выглядит аутсайдером как это было на бумаге до матча. Достойно проводит эту игру, но забить пока не может, точнее не дают.
    • Фол, нарушение
      41'
      Корзун нарушает правила против Цвек. За толчок в спину соперника главный судья фиксирует фол и назначает штрафной удар на половине поля гостевой команды.
    • 40'
      Дяк выполнил подачу со штрафного стандарта, но до нужного адресата мяч не дошёл. Защитник перехватил передачу и разрядил обстановку у своих ворот.
    • Фол, нарушение
      38'
      Дебелюх нарушает правила в центре поля против Плотников. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной.
    • 36'
      Темп игры однозначно стих по сравнению с первых минут так десять. Команды в основном играют в центре поля, много фолят и совсем не спешат показывать открытый футбол.
    • Фол, нарушение
      35'
      Аджей-Боатенг нарушил правила против Дивановича. Главный судья остановил игру и зафиксировал фол за подножку соперника в центре поля.
    • 33'
      Давно мы не видели ударов по воротам в этой игре и Диванович на решил этим порадовать, но мяч полетел сильно неточно и будет свободный удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      32'
      Плакка нарушил правила в верховой борьбе против Цвек и главный судья зафиксировал фол за удар соперника головой в момент борьбы за нейтральный мяч.
    • Офсайд
      30'
      Плакка убежал за спину защитника в момент передачи из глубины поля от Дивановича и оказался в положении вне игры. Линейный арбитр тут же с работал подняв флажок над своей головой.
    • Фол, нарушение
      29'
      Много борьбы в этом матче и из-за этого много нарушений правил. Аджей-Боатенг уронил на газон Дивановича и главный судья зафиксировал фол за подножку соперника.
    • 27'
      Антич выполнил подачу с углового стандарта и выше всех выпрыгнул - Филипенко, но его удар головой оказался неточным. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Матиас нарушает правила у своих ворот на левом фланге поля. Пострадавшим был Плакка, он пытался убежать от защитника, но Иури остановил его с нарушением правил.
    • 25'
      Дяк выполнил мягкий заброс в штрафную с левого фланга поля, но защитник легко выбил мяч от своих ворот, переиграв всех в верховой борьбе.
    • Фол, нарушение
      23'
      Рожер на фланге принял мяч, но Плакка нанёс удар по ногам и нарушил правила на фланге поля. Главный судья воздержался от жёлтой карточки и назначил ещё один опасный штрафной удар.
    • Штанга
      22'
      Дяк выполнил отличный кросс в штрафную, где Матиас нанёс удар головой и мяч попал в каркас ворот, а после был выбит на фланг поля.
    • Фол, нарушение
      20'
      Витор Фейжау нарушает правила, ударив по ногам Дебелюх. Костас Николаидис фиксирует фол и назначает штрафной удар на правой стороне поля у штрафной площади.
    • Угловой
      19'
      Иванович выполнил угловой стандарт на левой стороне поля и на этот раз для защитников обороняющей команды всё обошлось спокойно. Мяч был выбит из-за пределов штрафной.
    • Опасный момент
      17'
      Хозяева заработали первый угловой стандарт. Антич выполнил подачу на ближнюю штангу и Шатара нанёс удар головой, но мяч попадает в каркас ворот, а затем после рикошета защитника на ещё один корнер.
    • Фол, нарушение
      16'
      Камора нарушает правила против Крюми. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной удар.
    • 14'
      Плотников выполнил свободный удар от своих ворот, но никто из партнёров не сумел зацепится, после нескольких единоборств за верховой мяч.
    • 13'
      Главный тренер - Игорь Горелов, прямым текстом сказал что его команда будет стараться играть от обороны и так же сказал: "Чтобы Солигорску пройти "Клуж", надо выстроить Брестскую крепость" Пока мы видим, что клуб из Белоруссии совсем не стесняется атаковать и кажется не планирует сидеть в защите.
    • 11'
      Корзун нарушает правила против Пэуна. Костас Николаидис фиксирует фол за удар соперника по ногам на половине поля гостей.
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ!
      Плакка создал сам себе острый момент прорвавшись по левому флангу в чужую штрафную и нанёс удар из убойной позиции, но снаряд полетел точно в руки Скуффет, голкипер отбивает мяч в сторону и разряжает обстановку у своих ворот.
    • Фол, нарушение
      8'
      Цвек нарушает правила против Корзуну. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в центре поля.
    • 7'
      Роджер на правом фланге пытался обыграть Шимунович, но защитник выбил мяч в аут и атака гостей застопорилась.
    • Фол, нарушение
      5'
      Крюми нарушает правила уронив на газон Цвек. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в центре поля.
    • 4'
      Матч проходит на стадионе Сакария Ататюрк в Турции. Белорусский клуб вынужден играть не на своём поле из-за санкций, так же на стадионе нет ни одного болельщика.
    • 2'
      Хозяева в красных цветах, гостям выдан комплект жёлтой формы. "Шахтёр" развёл мяч с центра поля и мяч был адресован длинной диагональю на правый фланг атаки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Костас Николаидис даёт стартовый свисток и игра началась!
    • Второй тайм
    • Желтая карточка
      48'
      Корзун Никита получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Шатара Милош получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Sakarya Ataturk Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:0 ЧФР Клуж

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    19.1% (25)
    Ничья
    32.1% (42)
    ЧФР Клуж
    48.9% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    74.17% (89)
    Нет
    25.83% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (36)
    1:2 ЧФР Клуж
    25.2% (33)
    0:1 ЧФР Клуж
    15.3% (20)
    2:1 Шахтёр Солигорск
    12.2% (16)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    3.1% (4)
    0:2 ЧФР Клуж
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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    ЧФР Клуж
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