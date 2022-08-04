Стадион: Yeni Sakarya Ataturk Stadyumu
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
45'
48'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
15
Шатара
Милош
96
Фейхао
Витор
11
Плакка
Фессу
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шатара МилошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Фейхао ВиторНападающий
-
11 Плакка ФессуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахмеди ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Черняк ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Гал РаресВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Петреску Дан
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|1 (1)
|0.33
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.33
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.33
Карточки
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корзун Никита
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Солигорск - Слуцк 2:1 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 1:3 Белшина - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Марибор 0:2
Марибор - Шахтёр Солигорск 0:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:0 ЧФР Клуж
Исход игры
Шахтёр Солигорск
19.1% (25)
Ничья
32.1% (42)
ЧФР Клуж
48.9% (64)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
74.17% (89)
Нет
25.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (36)
1:2 ЧФР Клуж
25.2% (33)
0:1 ЧФР Клуж
15.3% (20)
2:1 Шахтёр Солигорск
12.2% (16)
1:0 Шахтёр Солигорск
3.1% (4)
0:2 ЧФР Клуж
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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