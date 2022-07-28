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История личных встреч
Реал Мадрид
Ювентус
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Ювентус
Исход игры
Реал Мадрид
75% (9)
Ничья
25% (3)
Ювентус
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (9)
Меньше
25% (3)
Обе команды забьют
Да
91.67% (11)
Нет
8.33% (1)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
58.3% (7)
1:1 Ничья
16.7% (2)
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