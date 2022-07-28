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Реал Мадрид
 
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Ювентус
Прогнозы 13
Реал Мадрид 76.9% (10)
X 23.1% (3)
Ювентус 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Ювентус
3.05
3.82
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Мадрид
Ювентус

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

МКЧ
3:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:3
ЛЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1
КМ
2:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:1

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2
Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 13
    Реал Мадрид 76.9% (10)
    X 23.1% (3)
    Ювентус 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Ювентус
    3.05
    3.82
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Ювентус

    Исход игры
    Реал Мадрид
    75% (9)
    Ничья
    25% (3)
    Ювентус
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (9)
    Меньше
    25% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (11)
    Нет
    8.33% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    58.3% (7)
    1:1 Ничья
    16.7% (2)
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