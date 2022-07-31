Жиру перед штрафной площадь не смог остановить мяч после паса Адли вперёд.

Ронжье заброс вперёд на Милика исполнил слишком высоко.

Туре у центрального круга руками остановил рывок Леау и получил жёлтую карточку.

А вот эту красную карточку никто отменять не будет. Туре в центре поля прыгнул в ноги Круничу. Сулейман досрочно покидает поле.

Мессьяс справа сделал заброс к дальней штанге на Леау, который перехватил Клосс.

Беннасер от углового флага навесил на Леау, у которого "удар скорпиона" пяткой совсем не получился.

Ронжье по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

Жерсон на фланге подтолкнул в спину Беннасера.

Арбитр отправил игроков к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.

Серия замен у "Милана". На поле вышли Флоренци, Габбия, Крунич, Салемакерс, Кьяер. Ушли с поля Томори, Калюлю, Тео, Мессьяс, Беннасер.

Также замены и у "Марселя". Бакмбу и Туре вышли на поле. Пайе отправился отдыхать.

Пайе навес справа со штрафного к дальней штанге исполнил слишком высоко и сильно.

Мбемба аккуратно отобрал мяч у врывавшегося слева в штрафную площадь Тео.

Пайе справа отправил вперёд Тавареша. Нуну навесил к дальней штанге, где Ронжье головой пробил выше ворот.

Пиоли наказан жёлтой карточкой. Страсти накаляются не только на поле, но и за его пределами.

Беннасер от углового флага навесил в зону штрафной площади, где никого не оказалось.

Леау слева прорвался к воротам, но его удар успел заблокировать Белерди.

Второй тайм в Марселе!

В перерыве в составе "Марселя" произошла серия замен. На поле вышли Гуйе, Тавареш, Милик. Ушли с поля Гендузи, Суарес, Колашинац.

В составе "Милана" в перерыве также произошёл ряд замен. На поле вышли Адли, Леау. Покинули поле Диас, Ребич.

Клосс справа с восемнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

Тавареш на фланге руками остановил проход Мессьяса и получил красную карточку. Арбитр расценил этот фол как "фол последней надежды".

А повторы показывают, что у Мессьяса был метровый офсайд, Нужно вмешательство помощника.

Вернис послушал подсказки видеоассистента, отменил красную карточку Таварешу и назначил свободный удар в сторону ворот "Милана".

Леау у центрального круга наступил на ногу Жиго.

Тонали на фланге сзади прыгнул в ноги Пайе и получил жёлтую карточку. Такой фол странно видеть в товарищеском матче.

Первый тайм

— Перерыв! "Марсель" (Франция) - "Милан" (Италия) - 0:2.

45' Ребич перед штрафной площадью пошёл слева в центр, где у него мяч отобрал Гендузи.

44' Мессьяс справа навесил к воротам, где Жиго не дал вверху сыграть Жиру.

43' Беннасер красиво перехватил мяч на чужой половине поля, но развернуть атаку итальянцев не сумел.

42' Гендузи на фланге грубо сыграл против Жиру и получил жёлтую карточку.

41' Ребич на чужой половине поля сбил Жерсона и получил жёлтую карточку.

40' Тонали от углового флага навесил на Калюлю, у которого не получилась скидка на партнёров.

39' Мбемба сумел прервать прострел Беннасера справа к воротам.

38' Клосс заброс вперёд на Суареса сделал немного сильно. Луис побороться с защитниками "Милана" не смог.

37' Беннасер слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.

36' Мбемба на фланге толкнул в спину Беннасера.

35' Ребич слева убежал вперёд и вместо очевидного удара решил сделать неточный пас в центр на Жиру.

34' Ребич на чужой половине поля ударил по ногам Клосса.

33' Жиго заблокировал прострел Жиру справа к воротам.

32' Опаснейший удар Мессьяса с двенадцати метров Рубен Бланко отразил.

31' Браим Диас справа выскочил к воротам, но не смог переиграть Рубена Бланко.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ЖИРУ!!! Мессьяс справа прострелил на Жиру, который с четырнадцати метров низом точно пробил в дальний угол.

28' Клосс у центрального круга сбил Тео.

27' "Марселю" никак не удаётся доводить свои атаки до опасных ударов по воротам.

25' Арбитр отправил игроков попить воды к скамейкам запасных. Небольшой перерыв в первом тайме.

24' Жиго справа продвинулся вперёд, но на него Мбемба сделал неточную передачу.

23' Ребич на левом фланге забрался в офсайд.

22' Жерсон сделал передачу направо вперёд в свободную зону, а Суарес почему-то рванул в центр и с мячом не встретился.

21' Ребич на чужой половине поля поскользнулся и въехал двумя ногами в Жерсона.

20' Томори заблокировал подачу Клосса справа к воротам.

19' Пайе справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Гендузи немного не дотянулся головой до мяча.

18' Тео у бровки завалил на газон Жерсона.

17' Тонали справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гендузи.

16' Клосс на чужой половине поля сбил Тео.

15' Мессьяс на чужой половине поля придержал руками Балерди.

14' Клосс справа слабо сделал пас в центр на Гендузи, и Маттео не смог продолжить атаку хозяев.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МЕССЬЯС!!! Браим Диас сделал пас направо на Мессьяса, который сместился немного к центру и с линии штрафной площади мощно пробил в дальний верхний угол.

12' Жерсон справа сместился к центру и с двадцати пяти метров пробил выше ворот.

11' Пайе слева со штрафного пробил в ближний угол. Итальянцы от ворот мяч выбили.

10' Калабрия на фланге сбил Суареса.

9' Гендузи справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Суаресу пришлось бежать за мячом к бровке.

8' Мессьяс справа прорвался в чужую штрафную площадь, где замешкался и не смог сделать передачи в центр.

7' Жерсон в центре поля сзади ударил по ногам Тео.

6' Мбемба у бровки не смог остановить мяч после сильного выноса от Рубена Бланко.

4' Клосс по центру смело пошёл вперёд, но его передача направо на Суареса перехвачена соперниками.

3' Меньян активно поучаствовал в перепасовке с партнёрами. Забросы вперёд у гостей не прошли.

2' "Марсель" играет в белой форме, "Милан" - в полосатых чёрно-красных футболках и чёрных трусах.