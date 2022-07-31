Стадион: Stade Vélodrome (Marseille)
Ход матча
11'
0:1
28'
0:2
40'
40'
46'
46'
53'
77'
79'
79'
- Основной состав
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
-
11 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Элмаз БартугНападающий
-
Главный тренер: _Tudor I.
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
19 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Нападающий
-
33 Крунич РадеНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
История личных встреч
Марсель
Милан
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1
Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4
Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3
Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0
Прогнозы на матч Марсель 0:2 Милан
Исход игры
Марсель
10.7% (13)
Ничья
35.5% (43)
Милан
53.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (70)
Меньше
36.94% (41)
Обе команды забьют
Да
89.19% (99)
Нет
10.81% (12)
Популярный счёт
1:2 Милан
39.7% (48)
1:1 Ничья
24.8% (30)
2:2 Ничья
8.3% (10)
2:1 Марсель
8.3% (10)
0:1 Милан
5.8% (7)
1:0 Марсель
1.7% (2)
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