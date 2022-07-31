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Стадион:
Марсель
0:2
Второй тайм
Милан

Ход матча

11'
0:1
_Messias J.
(Диас Браим)
28'
0:2
Жиру Оливье
(_Messias J.)
40'
 
_Rebic A.
40'
_Guendouzi M.
 
46'
_Tavares N.
_Kolasinac S.
 
46'
_Milik A.
_Suarez L.
 
46'
_Gueye P.
_Guendouzi M.
 
46'
 
_Leao R.
_Rebic A.
46'
 
_Adli Y.
Диас Браим
53'
 
_Tonali S.
74'
 
_Kjaer S.
Tomori Fikayo
77'
 
79'
 
79'
 
Прогнозы 121
Марсель 10.7% (13)
X 35.5% (43)
Милан 53.7% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Милан
63.55
3.75
3.55
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Новости
Марсель
Милан

История личных встреч

Марсель
Милан

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:2

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1
Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4
Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3
Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0
  • Второй тайм
  • Офсайд
    82'
    Адли из офсайда пробил правее ворот.
  • Жёлтая и сразу красная
    81'
    А вот эту красную карточку никто отменять не будет. Туре в центре поля прыгнул в ноги Круничу. Сулейман досрочно покидает поле.
  • 80'
    Беннасер у чужой штрафной площади сбил Тавареша.
  • Желтая карточка
    79'
    Туре у центрального круга руками остановил рывок Леау и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    78'
    Меньян отразил опаснейший удар Милика справа с восьми метров.
  • 77'
    Ронжье заброс вперёд на Милика исполнил слишком высоко.
  • 76'
    Жиру перед штрафной площадь не смог остановить мяч после паса Адли вперёд.
  • Замена
    75'
    Также замены и у "Марселя". Бакмбу и Туре вышли на поле. Пайе отправился отдыхать.
  • Замена
    74'
    Серия замен у "Милана". На поле вышли Флоренци, Габбия, Крунич, Салемакерс, Кьяер. Ушли с поля Томори, Калюлю, Тео, Мессьяс, Беннасер.
  • 72'
    Арбитр отправил игроков к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    71'
    Жерсон на фланге подтолкнул в спину Беннасера.
  • 70'
    Ронжье по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Офсайд
    68'
    Адли справа забрался в офсайд.
  • Угловой
    67'
    Беннасер от углового флага навесил на Леау, у которого "удар скорпиона" пяткой совсем не получился.
  • 66'
    Мессьяс справа сделал заброс к дальней штанге на Леау, который перехватил Клосс.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      65'
      Жиру потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
    • 64'
      Леау слева прорвался к воротам, но его удар успел заблокировать Белерди.
    • 63'
      Следующую попытку Клосса доставить мяч справа к воротам заблокировал Тео.
    • 62'
      Подачу Клосса справа к воротам заблокировал Калюлю.
    • Угловой
      61'
      Беннасер от углового флага навесил в зону штрафной площади, где никого не оказалось.
    • Желтая карточка
      60'
      Пиоли наказан жёлтой карточкой. Страсти накаляются не только на поле, но и за его пределами.
    • 59'
      Пайе справа отправил вперёд Тавареша. Нуну навесил к дальней штанге, где Ронжье головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      58'
      Калюлю на чужой половине поля сбил Милика.
    • 57'
      Мбемба аккуратно отобрал мяч у врывавшегося слева в штрафную площадь Тео.
    • 56'
      Пайе навес справа со штрафного к дальней штанге исполнил слишком высоко и сильно.
    • Желтая карточка
      55'
      Тонали на фланге сзади прыгнул в ноги Пайе и получил жёлтую карточку. Такой фол странно видеть в товарищеском матче.
    • Фол, нарушение
      54'
      Леау у центрального круга наступил на ногу Жиго.
    • Судья
      53'
      Вернис послушал подсказки видеоассистента, отменил красную карточку Таварешу и назначил свободный удар в сторону ворот "Милана".
    • Видеоповтор
      52'
      А повторы показывают, что у Мессьяса был метровый офсайд, Нужно вмешательство помощника.
    • Красная карточка
      51'
      Тавареш на фланге руками остановил проход Мессьяса и получил красную карточку. Арбитр расценил этот фол как "фол последней надежды".
    • Опасный момент
      50'
      Клосс справа с восемнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 49'
      Милик слева с десяти метров пробил выше ворот.
    • Замена
      48'
      В составе "Милана" в перерыве также произошёл ряд замен. На поле вышли Адли, Леау. Покинули поле Диас, Ребич.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Марселя" произошла серия замен. На поле вышли Гуйе, Тавареш, Милик. Ушли с поля Гендузи, Суарес, Колашинац.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Марселе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Марсель" (Франция) - "Милан" (Италия) - 0:2.
    • 45'
      Ребич перед штрафной площадью пошёл слева в центр, где у него мяч отобрал Гендузи.
    • 44'
      Мессьяс справа навесил к воротам, где Жиго не дал вверху сыграть Жиру.
    • 43'
      Беннасер красиво перехватил мяч на чужой половине поля, но развернуть атаку итальянцев не сумел.
    • Желтая карточка
      42'
      Гендузи на фланге грубо сыграл против Жиру и получил жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      41'
      Ребич на чужой половине поля сбил Жерсона и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      40'
      Тонали от углового флага навесил на Калюлю, у которого не получилась скидка на партнёров.
    • 39'
      Мбемба сумел прервать прострел Беннасера справа к воротам.
    • 38'
      Клосс заброс вперёд на Суареса сделал немного сильно. Луис побороться с защитниками "Милана" не смог.
    • 37'
      Беннасер слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      36'
      Мбемба на фланге толкнул в спину Беннасера.
    • 35'
      Ребич слева убежал вперёд и вместо очевидного удара решил сделать неточный пас в центр на Жиру.
    • Фол, нарушение
      34'
      Ребич на чужой половине поля ударил по ногам Клосса.
    • 33'
      Жиго заблокировал прострел Жиру справа к воротам.
    • Опасный момент
      32'
      Опаснейший удар Мессьяса с двенадцати метров Рубен Бланко отразил.
    • Опасный момент
      31'
      Браим Диас справа выскочил к воротам, но не смог переиграть Рубена Бланко.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ЖИРУ!!! Мессьяс справа прострелил на Жиру, который с четырнадцати метров низом точно пробил в дальний угол.
    • Фол, нарушение
      28'
      Клосс у центрального круга сбил Тео.
    • 27'
      "Марселю" никак не удаётся доводить свои атаки до опасных ударов по воротам.
    • 25'
      Арбитр отправил игроков попить воды к скамейкам запасных. Небольшой перерыв в первом тайме.
    • 24'
      Жиго справа продвинулся вперёд, но на него Мбемба сделал неточную передачу.
    • Офсайд
      23'
      Ребич на левом фланге забрался в офсайд.
    • 22'
      Жерсон сделал передачу направо вперёд в свободную зону, а Суарес почему-то рванул в центр и с мячом не встретился.
    • Фол, нарушение
      21'
      Ребич на чужой половине поля поскользнулся и въехал двумя ногами в Жерсона.
    • 20'
      Томори заблокировал подачу Клосса справа к воротам.
    • 19'
      Пайе справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Гендузи немного не дотянулся головой до мяча.
    • Фол, нарушение
      18'
      Тео у бровки завалил на газон Жерсона.
    • 17'
      Тонали справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Гендузи.
    • Фол, нарушение
      16'
      Клосс на чужой половине поля сбил Тео.
    • Фол, нарушение
      15'
      Мессьяс на чужой половине поля придержал руками Балерди.
    • 14'
      Клосс справа слабо сделал пас в центр на Гендузи, и Маттео не смог продолжить атаку хозяев.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МЕССЬЯС!!! Браим Диас сделал пас направо на Мессьяса, который сместился немного к центру и с линии штрафной площади мощно пробил в дальний верхний угол.
    • 12'
      Жерсон справа сместился к центру и с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
    • 11'
      Пайе слева со штрафного пробил в ближний угол. Итальянцы от ворот мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      10'
      Калабрия на фланге сбил Суареса.
    • 9'
      Гендузи справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Суаресу пришлось бежать за мячом к бровке.
    • 8'
      Мессьяс справа прорвался в чужую штрафную площадь, где замешкался и не смог сделать передачи в центр.
    • Фол, нарушение
      7'
      Жерсон в центре поля сзади ударил по ногам Тео.
    • 6'
      Мбемба у бровки не смог остановить мяч после сильного выноса от Рубена Бланко.
    • 4'
      Клосс по центру смело пошёл вперёд, но его передача направо на Суареса перехвачена соперниками.
    • 3'
      Меньян активно поучаствовал в перепасовке с партнёрами. Забросы вперёд у гостей не прошли.
    • 2'
      "Марсель" играет в белой форме, "Милан" - в полосатых чёрно-красных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Велодроме"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют французский «Марсель» и итальянский «Милан». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 121
    Марсель 10.7% (13)
    X 35.5% (43)
    Милан 53.7% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Милан
    63.55
    3.75
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Марсель 0:2 Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель 0:2 Милан

    Исход игры
    Марсель
    10.7% (13)
    Ничья
    35.5% (43)
    Милан
    53.7% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (99)
    Нет
    10.81% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    39.7% (48)
    1:1 Ничья
    24.8% (30)
    2:2 Ничья
    8.3% (10)
    2:1 Марсель
    8.3% (10)
    0:1 Милан
    5.8% (7)
    1:0 Марсель
    1.7% (2)
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