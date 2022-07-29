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Марсель
 
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Милан
Прогнозы 27
Марсель 18.5% (5)
X 40.7% (11)
Милан 40.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Марсель
Милан

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:2

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1
Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4
Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3
Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Марсель 18.5% (5)
    X 40.7% (11)
    Милан 40.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Марсель - Милан

    Исход игры
    Марсель
    18.5% (5)
    Ничья
    40.7% (11)
    Милан
    40.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (15)
    Меньше
    44.44% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (23)
    Нет
    14.81% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (9)
    1:2 Милан
    25.9% (7)
    2:1 Марсель
    14.8% (4)
    2:2 Ничья
    7.4% (2)
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