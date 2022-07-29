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Ливерпуль
 
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Страсбург
Прогнозы 28
Ливерпуль 92.9% (26)
X 0% (0)
Страсбург 7.1% (2)
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Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Страсбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2
Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2022, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Ливерпуль 92.9% (26)
    X 0% (0)
    Страсбург 7.1% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ливерпуль - Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Страсбург

    Исход игры
    Ливерпуль
    92.9% (26)
    Ничья
    0% (0)
    Страсбург
    7.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (15)
    Меньше
    46.43% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (12)
    Нет
    57.14% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    39.3% (11)
    3:1 Ливерпуль
    17.9% (5)
    2:1 Ливерпуль
    17.9% (5)
    3:0 Ливерпуль
    10.7% (3)
    1:2 Страсбург
    7.1% (2)
    1:0 Ливерпуль
    7.1% (2)
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    Страсбург
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