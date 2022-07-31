Келли не смогла пройти по левому флангу со снарядом. Вдвоем ее встретили соперницы, который смогли выбить мяч за боковую линию.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАГУЛЛ! 1:1! А я говорил, что будет интересно! В своем стиле провели наступления немки. Васмут снабдили партнерши мячом, прострелила она мяч в центр, откуда Магулл отправила сферу в сетку.

10 минут основного времени остается играть командам. Сможет ли один коллективов забить мяч в ворота и снять все вопросы о победителе на турнире?

Успокоилась снова наша игра. Но не нужно, как мне кажется, окончательно успокаиваться и нам. Взрывной отрезок к этом матче еще будет. 100%.

Слишком сильная передачу от Магулл на партнершу, которая, несмотря на высокую скорость, до снаряда так и не смогла добраться до последнего.

Руссо получила удар по ногам в районе центрального круга. Очередная остановка в нашей встрече. Накаляется ситуация на футбольном поле.

Вместо Дэйли на поле Гринвуд в составе сборной Англии на поле появляется.

Магулл! Пробивает он после смещения с правого края, но попадает в "крестовину". К Шюллер сфера отскакивает, но та добивает мяч прямо в голкипера!

Келли вышла с левого края на ударную позицию. Нанесла она удар по воротам, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела в этой ситуации.

Аньоми вместо Шюллер тем временем на футбольном стадионе появилась. Новая ротация в нашем противостоянии случилась.

Еще одна ротация в составе сборной Германии готовится. Кто же появится на футбольном поле? Ждем, на какие риски пойдут Бундестим.

Магулл сейчас с линии штрафной нанесла удар по воротам, и сфера от ноги игрока английской сборной улетела за лицевую линию.

87 176 человек на стадионе присутствует. Это по официальным данным. Это самый посещаемый чемпионат Европы в истории мужских и женских чемпионатов Европы.

Есть всего 15 минут у сборной Германии, чтобы все изменить в этом поединке. Будет сложно перевести игру в дополнительное время, но шансы есть.

Успокоилась у нас игра окончательно. Мяч на половине поля соперниц перекатывает немецкая сборная, не решаясь идти в активное наступление.

Тун вместо Кирби в составе сборной Англии сейчас появляется в составе английского коллектива.

Руссо также вместо Уайт на футбольный газон выскочила. Очередная ротация в нашем противостоянии случилась.

Обердорф за фол в районе центрального круга получает карточку желтого цвета. Заслуженная карточка в руках рефери появлась.

Шюллер за нападение на вратаря была наказана карточкой желтого цвета. Очередной "горчичник" в руках судьи. Стали жестко фолить соперницы.

Мид с соперницей столкнулась сейчас на правом фланге. Жесткий подкат, который едва не привел к серьезным травмам. Футболистка сборная Англии и вовсе не может матч продолжить.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТУН! 1:0! Англия сейчас выходит вперед. Передача на нее в сторону ворот, Тун выходит на свидание с кипером немецкой команды и уверенно ее перебрасывает! И не было тут офсайда, что любопытно!

Красивейший мяч забила Тун, но зачем же тут из рамки побежала Фромс. Вынуждены теперь немки идти вперед, пытаясь отыграться из последних сил.

Хлоя Келли на поле вместо Бет Мид появилась. Не смогла 7-й номер сборной Англии эту встречу продолжить все-таки.

Тун фолит сейчас в атаке, пытаясь добраться до снаряда. К слову, она забила свой второй гол на этом турнире. Но какой же важнейший!

Второй тайм стартовал в нашей встрече. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Не вижу я, чтобы замены были в перерыве в составе команд. Сборная Германии идет вперед. С левого края идет навес в центр штрафной - прямо в руки голкиперу "трех львов".

Васмут вместо Бранд все же вышла на футбольный газон. Была замена. В составе немецкой команды она произошла.

Васмут! Ворвалась она сейчас с левого края в чужую штрафную, после чего нанесла удар прямо по позиции голкипера английской команды.

МОМЕНТ! Магулл! Опасно! Наносит она сейчас мяч из центра в левый угол. С носка она направляла выстрел по рамке, но сфера рядом со стойкой прошла.

Мид попыталась пройти к воротам соперниц с правого края, но подача в сторону ворот оставляла желать лучшего. Сфера достается номинальным гостям.

Активнее после перерыва играет Германия. Идет коллектив Бундестим вперед, никого и ничего не замечая перед собой. Англии приходится не сладко.

Имеет преимущество и по владению мячом немецкая команда. Все-таки сказывается класс Бундестим. Справа сейчас угловой зарабатывает Германия.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 0:0. После паузы продолжим.

44' Хут сейчас попыталась пройти к воротам соперниц. Прострелила она мяч в центр штрафной, но сфера снова в руки голкиперу английского коллектива прилетела.

42' Раух за свой подкат в центре поля получает предупреждение сейчас. Карточка по делу. Будем надеяться, что без повреждения обойдется.

41' Уолш едва не добралась до мяча сейчас после подачи с левого края. Сфера за пределы поля ушла. Нет углового, назначен удар от ворот в этой ситуации.

39' Еще один угловой от правого края, подача на ближнюю штангу, и мяч переводят в сторону от ворот немецкие футболистки.

38' Штрафной удар заработала сборная Англии. Подача на Бронз, которой не удается опередить защитницу немецкой команды. Угловой.

36' МОМЕНТИЩЕ! УАЙТ! Нанесла она удар по воротам соперниц с 11-метровой отметки, и сфера полетела чуть выше цели. Но тут все контролировала кипер немецкого коллектива.

35' Успокоилась у нас игра в последние минуты матча. Бронз сейчас в обороне смогла уверенно отработать, сумел заработать для своей команды аут.

33' 90 миллионов зрителей на стадионе! Это совершенный рекорд среди матчей чемпионата Европы. Вот так, друзья! Еще и 30 миллионов человек смотрят эту встречу в теле- и аудиотрансляциях.

31' Стэнвей получила сейчас мяч на подступах к чужой штрафной, выполнила подачу на дальнюю штангу, но сферу в перчатки забрала голкипер английской команды.

29' Визуально сборная Германии выровняла игру. Видно это невооруженным взглядом. Сейчас "трем львам" приходится не сладко.

28' Стэнвей упустила сейчас мяч на правом фланге. Не смогла она в простейшей ситуации заработать даже углового. Но уже в следующем эпизоде с ее участием зарабатывает футболистка штрафной удар.

27' ОПАСНО! Хегеринг! Классная подача в штрафную сборной Англии. Хегеринг в борьбе с кипером английской сборной и двумя защитницами пыталась переправить сферу в сетку, но сделать этого ей не удалось.

25' Уайт в атаке нарушает правила. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Нужно быть осторожнее команде "трех львов".

24' Стэнвей карточку получает после фола в районе центрального круга. Срыв перспективной атаки приводит к этому "горчичнику".

23' Еще один угловой сейчас подали игроки сборной Англии. Много корнеров в этой встрече, просто масса стандартных положений. И каждое из них весьма опасно.

22' БРОНЗ! После навеса с левого края она подключается к атаке своей команды, но с 15-ти метров выстреливает головой прямо по позиции Фромс!

21' Фромс в борьбе после навеса с левого края играет на опережении. Удается ей кулаками отразить мяч за лицевую линию. Очередной угловой подаст английская сборная в этой ситуации!

19' Хендрих после навеса с правой бровки отбивает мяч на угловой. Очередной корнер в этой встрече подаст Мид. Может быть очень опасно. Смотрим.

18' Зарабатывает на правом фланге сейчас Мид штрафной удар. Готовится Англия разыграть стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится.

17' Много сегодня может быть работы у обоих наставников. Пока все та же Хемп наносит дальний удар по воротам соперниц, и сфера улетает чуть выше мишени.

16' Хемп в центре поля получила удар по ногам сейчас. Рухнула она с грохотом на газон, и судейская коллегия определила фол против 11-го номера "трех львов".

15' Первый угловой Германия с правого края подает. Сфера идет в центр штрафной, но спокойно выносит мяч в центральный круг Мид. Она сегодня успевает везде и всюду.

13' По владению мячом впереди игроки сборной Германии, но это преимущество весьма небольшое - 47% против 53%. Но активнее впереди англичанки.

12' Отлично играет сейчас Англия, показывает она скоростной футбол, который не может не радовать фанатов, поддерживающих, в большинстве своем, "трех львов".

10' Бронз отработала сейчас по полной программе в своей штрафной, выбив мяч подальше от собственной рамки.

9' МИД! Классно она ворвалась в чужую штрафную слева, после чего выполнила прострел на ближнюю штангу - удачно на выходе сыграла голкипер Бундестим.

8' Оба наставника ходят у кромки поля и гонят свои коллективы вперед. Чуть активнее пока команда из Англии, но мы знаем об умении Германии играть на контратаках.

6' Первый в матче угловой заработала команда хозяев. Пошла подача с левого края в центр штрафной, где уверенно сыграла в рамке кипер Бундестим.

5' МОМЕНТ! Уайт после навеса с левого края сыграла головой в чужой штрафной. Пробила она по рамке соперниц, но направил сферу прямо по позиции вратаря!

4' На первых минутах встречи англичанки владеют снарядом. Небольшим фаворитом этой встрече они являются. Уверены все букмекеры, что победить именно этот коллектив.

2' Футболисты сборной Англии сегодня предстали на поле в чисто белых цветах, в то время, как игроки немецкой дружины вышли на газон в темно-зеленом обмундировании.