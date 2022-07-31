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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион: Зрители: 87192
Англия (жен)
1:1
Второй тайм: 89'
Германия (жен)
0'
23' Желтая карточка
Стэнвей Джорджия
24' Желтая карточка
Уайт Эллен
41' Желтая карточка
Раух Фелицитас
57' Желтая карточка
Обердорф Лена
57' Желтая карточка
Шюллер Леа
1:0
62' Гол
Тун Элла
1:1
79' Гол
Магулл Лина

Ход матча

23'
Стэнвей Джорджия
 
24'
Уайт Эллен
 
41'
 
Раух Фелицитас
46'
 
Васмут Табеа
Бранд Юле
56'
Тун Элла
Кирби Фран
 
56'
Руссо Алессия
Уайт Эллен
 
57'
 
Обердорф Лена
57'
 
Шюллер Леа
62'
Тун Элла
(Уолш Кейра)
1:0
64'
Келли Хлоя
Мид Бет
 
67'
 
Аньоми Николь
Шюллер Леа
73'
 
Лохман Сидней
Дебриц Зара
79'
1:1
Магулл Лина
(Васмут Табеа)
88'
Гринвуд Алекс
Дэйли Рейчел
 
89'
Скотт Джилл
Стэнвей Джорджия
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 173
Англия (жен) 61.8% (107)
X 11% (19)
Германия (жен) 27.2% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (жен)
Ничья
Германия (жен)
2.55
3.30
3.32
Все Коэффициенты
1
Эрпс
Мэри
2
Бронз
Люси
6
Брайт
Милли
8
Уильямсон
Леа
3
Дэйли
Рейчел
10
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
7
Мид
Бет
14
Кирби
Фран
11
Хемп
Лорен
9
Уайт
Эллен
1
Фромс
Мерле
15
Гвинн
Джулия
3
Хендрих
Катрин
5
Хегеринг
Марина
17
Раух
Фелицитас
20
Магулл
Лина
6
Обердорф
Лена
13
Дебриц
Зара
9
Хут
Свеня
7
Шюллер
Леа
22
Бранд
Юле
Англия (жен)
4-2-3-1
Германия (жен)
4-3-3

История личных встреч

Англия (жен)
Германия (жен)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
3:1
ТМС
1:2
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ЧМ
0:1
ММ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мид Бет 6 1
Руссо Алессия 4 0.67
Кирби Фран 2 0.33
Тун Элла 2 0.33
Уайт Эллен 2 0.33
Стэнвей Джорджия 2 (1) 0.33
Бронз Люси 1 0.17
Хемп Лорен 1 0.17
Уолш Кейра 0 0
Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 6 1
Магулл Лина 3 0.5
Бюль Клара 1 0.17
Аньоми Николь 1 0.17
Латтвайн Лена 1 0.17
Шюллер Леа 1 0.17
Кляйнхерне София 1 0.17
Хут Свеня 0 0
Гвинн Джулия 0 0
Раух Фелицитас 0 0
Лохман Сидней 0 0
Васмут Табеа 0 0
Обердорф Лена 0 0
Хендрих Катрин 0 0

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стэнвей Джорджия 2 0
Уайт Эллен 1 0
Гринвуд Алекс 1 0
Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обердорф Лена 4 0
Раух Фелицитас 3 0
Дебриц Зара 1 0
Хегеринг Марина 1 0
Гвинн Джулия 1 0
Шюллер Леа 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0
Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Северная Македония (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Англия (жен) - Латвия (жен) 20:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Латвия (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Люксембург (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Македония (жен) 8:0 Англия (жен) - Канада (жен) 0:2
Германия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0
Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Германия (жен) - Турция (жен) 8:0 Германия (жен) - Израиль (жен) 7:0 Израиль (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Сербия (жен) 5:1 Германия (жен) - Болгария (жен) 7:0 Германия (жен) - Чили (жен) 0:0 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Норвегия (жен) 3:1
1/4 финала
2 Англия (жен)
1 Испания (жен)
1 Швеция (жен)
0 Бельгия (жен)
2 Германия (жен)
0 Австрия (жен)
1 Франция (жен)
0 Голландия (жен)
1/2 финала
4 Англия (жен)
0 Швеция (жен)
2 Германия (жен)
1 Франция (жен)
Финал
0 Англия (жен)
0 Германия (жен)
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Вместо Дэйли на поле Гринвуд в составе сборной Англии на поле появляется.
  • 84'
    Руссо получила удар по ногам в районе центрального круга. Очередная остановка в нашей встрече. Накаляется ситуация на футбольном поле.
  • 83'
    Слишком сильная передачу от Магулл на партнершу, которая, несмотря на высокую скорость, до снаряда так и не смогла добраться до последнего.
  • 81'
    Успокоилась снова наша игра. Но не нужно, как мне кажется, окончательно успокаиваться и нам. Взрывной отрезок к этом матче еще будет. 100%.
  • 80'
    10 минут основного времени остается играть командам. Сможет ли один коллективов забить мяч в ворота и снять все вопросы о победителе на турнире?
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАГУЛЛ! 1:1!
    А я говорил, что будет интересно! В своем стиле провели наступления немки. Васмут снабдили партнерши мячом, прострелила она мяч в центр, откуда Магулл отправила сферу в сетку.
  • 77'
    Келли не смогла пройти по левому флангу со снарядом. Вдвоем ее встретили соперницы, который смогли выбить мяч за боковую линию.
  • 76'
    Успокоилась у нас игра окончательно. Мяч на половине поля соперниц перекатывает немецкая сборная, не решаясь идти в активное наступление.
  • 75'
    Есть всего 15 минут у сборной Германии, чтобы все изменить в этом поединке. Будет сложно перевести игру в дополнительное время, но шансы есть.
  • Анонс
    73'
    87 176 человек на стадионе присутствует. Это по официальным данным. Это самый посещаемый чемпионат Европы в истории мужских и женских чемпионатов Европы.
  • Угловой
    72'
    Магулл сейчас с линии штрафной нанесла удар по воротам, и сфера от ноги игрока английской сборной улетела за лицевую линию.
  • 71'
    Еще одна ротация в составе сборной Германии готовится. Кто же появится на футбольном поле? Ждем, на какие риски пойдут Бундестим.
  • Замена
    69'
    Аньоми вместо Шюллер тем временем на футбольном стадионе появилась. Новая ротация в нашем противостоянии случилась.
  • 68'
    Келли вышла с левого края на ударную позицию. Нанесла она удар по воротам, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела в этой ситуации.
  • Опасный момент
    66'
    Магулл! Пробивает он после смещения с правого края, но попадает в "крестовину". К Шюллер сфера отскакивает, но та добивает мяч прямо в голкипера!
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    • Фол, нарушение
      65'
      Тун фолит сейчас в атаке, пытаясь добраться до снаряда. К слову, она забила свой второй гол на этом турнире. Но какой же важнейший!
    • Замена
      64'
      Хлоя Келли на поле вместо Бет Мид появилась. Не смогла 7-й номер сборной Англии эту встречу продолжить все-таки.
    • 63'
      Красивейший мяч забила Тун, но зачем же тут из рамки побежала Фромс. Вынуждены теперь немки идти вперед, пытаясь отыграться из последних сил.
    • Описание гола
      62'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТУН! 1:0!
      Англия сейчас выходит вперед. Передача на нее в сторону ворот, Тун выходит на свидание с кипером немецкой команды и уверенно ее перебрасывает! И не было тут офсайда, что любопытно!
    • 61'
      Мид с соперницей столкнулась сейчас на правом фланге. Жесткий подкат, который едва не привел к серьезным травмам. Футболистка сборная Англии и вовсе не может матч продолжить.
    • Желтая карточка
      60'
      Шюллер за нападение на вратаря была наказана карточкой желтого цвета. Очередной "горчичник" в руках судьи. Стали жестко фолить соперницы.
    • Желтая карточка
      59'
      Обердорф за фол в районе центрального круга получает карточку желтого цвета. Заслуженная карточка в руках рефери появлась.
    • Замена
      58'
      Руссо также вместо Уайт на футбольный газон выскочила. Очередная ротация в нашем противостоянии случилась.
    • Замена
      57'
      Тун вместо Кирби в составе сборной Англии сейчас появляется в составе английского коллектива.
    • 56'
      Неудачно корнер разыграли немки сейчас. Розыгрыш стандартного положения в исполнении немок оставлял желать лучшего, честно говоря.
    • Угловой
      55'
      Имеет преимущество и по владению мячом немецкая команда. Все-таки сказывается класс Бундестим. Справа сейчас угловой зарабатывает Германия.
    • 53'
      Активнее после перерыва играет Германия. Идет коллектив Бундестим вперед, никого и ничего не замечая перед собой. Англии приходится не сладко.
    • 52'
      Мид попыталась пройти к воротам соперниц с правого края, но подача в сторону ворот оставляла желать лучшего. Сфера достается номинальным гостям.
    • Опасный момент
      51'
      МОМЕНТ! Магулл! Опасно! Наносит она сейчас мяч из центра в левый угол. С носка она направляла выстрел по рамке, но сфера рядом со стойкой прошла.
    • Опасный момент
      49'
      Васмут! Ворвалась она сейчас с левого края в чужую штрафную, после чего нанесла удар прямо по позиции голкипера английской команды.
    • Замена
      48'
      Васмут вместо Бранд все же вышла на футбольный газон. Была замена. В составе немецкой команды она произошла.
    • 47'
      Не вижу я, чтобы замены были в перерыве в составе команд. Сборная Германии идет вперед. С левого края идет навес в центр штрафной - прямо в руки голкиперу "трех львов".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашей встрече. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 0:0. После паузы продолжим.
    • 44'
      Хут сейчас попыталась пройти к воротам соперниц. Прострелила она мяч в центр штрафной, но сфера снова в руки голкиперу английского коллектива прилетела.
    • Желтая карточка
      42'
      Раух за свой подкат в центре поля получает предупреждение сейчас. Карточка по делу. Будем надеяться, что без повреждения обойдется.
    • 41'
      Уолш едва не добралась до мяча сейчас после подачи с левого края. Сфера за пределы поля ушла. Нет углового, назначен удар от ворот в этой ситуации.
    • 39'
      Еще один угловой от правого края, подача на ближнюю штангу, и мяч переводят в сторону от ворот немецкие футболистки.
    • Угловой
      38'
      Штрафной удар заработала сборная Англии. Подача на Бронз, которой не удается опередить защитницу немецкой команды. Угловой.
    • Опасный момент
      36'
      МОМЕНТИЩЕ! УАЙТ! Нанесла она удар по воротам соперниц с 11-метровой отметки, и сфера полетела чуть выше цели. Но тут все контролировала кипер немецкого коллектива.
    • 35'
      Успокоилась у нас игра в последние минуты матча. Бронз сейчас в обороне смогла уверенно отработать, сумел заработать для своей команды аут.
    • 33'
      90 миллионов зрителей на стадионе! Это совершенный рекорд среди матчей чемпионата Европы. Вот так, друзья! Еще и 30 миллионов человек смотрят эту встречу в теле- и аудиотрансляциях.
    • 31'
      Стэнвей получила сейчас мяч на подступах к чужой штрафной, выполнила подачу на дальнюю штангу, но сферу в перчатки забрала голкипер английской команды.
    • 29'
      Визуально сборная Германии выровняла игру. Видно это невооруженным взглядом. Сейчас "трем львам" приходится не сладко.
    • Фол, нарушение
      28'
      Стэнвей упустила сейчас мяч на правом фланге. Не смогла она в простейшей ситуации заработать даже углового. Но уже в следующем эпизоде с ее участием зарабатывает футболистка штрафной удар.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Хегеринг! Классная подача в штрафную сборной Англии. Хегеринг в борьбе с кипером английской сборной и двумя защитницами пыталась переправить сферу в сетку, но сделать этого ей не удалось.
    • Желтая карточка
      25'
      Уайт в атаке нарушает правила. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Нужно быть осторожнее команде "трех львов".
    • Желтая карточка
      24'
      Стэнвей карточку получает после фола в районе центрального круга. Срыв перспективной атаки приводит к этому "горчичнику".
    • Угловой
      23'
      Еще один угловой сейчас подали игроки сборной Англии. Много корнеров в этой встрече, просто масса стандартных положений. И каждое из них весьма опасно.
    • Опасный момент
      22'
      БРОНЗ! После навеса с левого края она подключается к атаке своей команды, но с 15-ти метров выстреливает головой прямо по позиции Фромс!
    • Угловой
      21'
      Фромс в борьбе после навеса с левого края играет на опережении. Удается ей кулаками отразить мяч за лицевую линию. Очередной угловой подаст английская сборная в этой ситуации!
    • Угловой
      19'
      Хендрих после навеса с правой бровки отбивает мяч на угловой. Очередной корнер в этой встрече подаст Мид. Может быть очень опасно. Смотрим.
    • Фол, нарушение
      18'
      Зарабатывает на правом фланге сейчас Мид штрафной удар. Готовится Англия разыграть стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится.
    • 17'
      Много сегодня может быть работы у обоих наставников. Пока все та же Хемп наносит дальний удар по воротам соперниц, и сфера улетает чуть выше мишени.
    • Фол, нарушение
      16'
      Хемп в центре поля получила удар по ногам сейчас. Рухнула она с грохотом на газон, и судейская коллегия определила фол против 11-го номера "трех львов".
    • Угловой
      15'
      Первый угловой Германия с правого края подает. Сфера идет в центр штрафной, но спокойно выносит мяч в центральный круг Мид. Она сегодня успевает везде и всюду.
    • 13'
      По владению мячом впереди игроки сборной Германии, но это преимущество весьма небольшое - 47% против 53%. Но активнее впереди англичанки.
    • 12'
      Отлично играет сейчас Англия, показывает она скоростной футбол, который не может не радовать фанатов, поддерживающих, в большинстве своем, "трех львов".
    • 10'
      Бронз отработала сейчас по полной программе в своей штрафной, выбив мяч подальше от собственной рамки.
    • Опасный момент
      9'
      МИД! Классно она ворвалась в чужую штрафную слева, после чего выполнила прострел на ближнюю штангу - удачно на выходе сыграла голкипер Бундестим.
    • 8'
      Оба наставника ходят у кромки поля и гонят свои коллективы вперед. Чуть активнее пока команда из Англии, но мы знаем об умении Германии играть на контратаках.
    • Угловой
      6'
      Первый в матче угловой заработала команда хозяев. Пошла подача с левого края в центр штрафной, где уверенно сыграла в рамке кипер Бундестим.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Уайт после навеса с левого края сыграла головой в чужой штрафной. Пробила она по рамке соперниц, но направил сферу прямо по позиции вратаря!
    • 4'
      На первых минутах встречи англичанки владеют снарядом. Небольшим фаворитом этой встрече они являются. Уверены все букмекеры, что победить именно этот коллектив.
    • 2'
      Футболисты сборной Англии сегодня предстали на поле в чисто белых цветах, в то время, как игроки немецкой дружины вышли на газон в темно-зеленом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина);
      Ассистент: Марина Стрелецкая (Украина);
      Ассистент: Паулина Барановская (Польша);
      Резервный: Стефани Фраппар (Франция).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! В рамках финального поединка женского чемпионата Европы по футболу сойдутся лицом к лицу игроки сборных Англии и Германии. Встреча состоится в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 173
    Англия (жен) 61.8% (107)
    X 11% (19)
    Германия (жен) 27.2% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия (жен)
    Ничья
    Германия (жен)
    2.55
    3.30
    3.32
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    Прогнозы на матч Англия (жен) 1:1 Германия (жен)

    Исход игры
    Англия (жен)
    61.8% (107)
    Ничья
    11% (19)
    Германия (жен)
    27.2% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.8% (80)
    Меньше
    29.2% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (жен)
    30.6% (53)
    1:2 Германия (жен)
    9.2% (16)
    1:0 Англия (жен)
    8.7% (15)
    1:1 Ничья
    5.8% (10)
    2:2 Ничья
    3.5% (6)
    0:1 Германия (жен)
    2.3% (4)
    0:2 Германия (жен)
    1.2% (2)
    1:3 Германия (жен)
    1.2% (2)
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