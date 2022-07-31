Стадион: Уэмбли Зрители: 87192
1:1
Второй тайм: 89'
0'
23' Желтая карточкаСтэнвей Джорджия
24' Желтая карточкаУайт Эллен
41' Желтая карточкаРаух Фелицитас
57' Желтая карточкаОбердорф Лена
57' Желтая карточкаШюллер Леа
1:0
62' ГолТун Элла
1:1
79' ГолМагулл Лина
Ход матча
23'
24'
41'
56'
57'
57'
62'
1:0
64'
79'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
7
Мид
Бет
14
Кирби
Фран
11
Хемп
Лорен
15
Гвинн
Джулия
20
Магулл
Лина
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мид БетПолузащитник
-
14 Кирби ФранПолузащитник
-
11 Хемп ЛоренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Стоукс ДемиЗащитник
- Защитник
-
16 Скотт ДжиллПолузащитник
-
20 Тун ЭллаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гвинн ДжулияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Магулл ЛинаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дебриц ЗараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бранд ЮлеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Шульт АлмутВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Доорсун ЗараЗащитник
-
19 Бюль КлараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Васмут ТабеаНападающий
-
Главный тренер: Фосс-Текленбург Мартина
История личных встреч
Англия (жен)
Германия (жен)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мид Бет
|6
|1
|Руссо Алессия
|4
|0.67
|Кирби Фран
|2
|0.33
|Тун Элла
|2
|0.33
|Уайт Эллен
|2
|0.33
|Стэнвей Джорджия
|2 (1)
|0.33
|Бронз Люси
|1
|0.17
|Хемп Лорен
|1
|0.17
|Уолш Кейра
|0
|0
Германия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попп Александра
|6
|1
|Магулл Лина
|3
|0.5
|Бюль Клара
|1
|0.17
|Аньоми Николь
|1
|0.17
|Латтвайн Лена
|1
|0.17
|Шюллер Леа
|1
|0.17
|Кляйнхерне София
|1
|0.17
|Хут Свеня
|0
|0
|Гвинн Джулия
|0
|0
|Раух Фелицитас
|0
|0
|Лохман Сидней
|0
|0
|Васмут Табеа
|0
|0
|Обердорф Лена
|0
|0
|Хендрих Катрин
|0
|0
Карточки
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стэнвей Джорджия
|2
|0
|Уайт Эллен
|1
|0
|Гринвуд Алекс
|1
|0
Германия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обердорф Лена
|4
|0
|Раух Фелицитас
|3
|0
|Дебриц Зара
|1
|0
|Хегеринг Марина
|1
|0
|Гвинн Джулия
|1
|0
|Шюллер Леа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
2
50%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
6
32%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (жен)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0
Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Северная Македония (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Англия (жен) - Латвия (жен) 20:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Латвия (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Люксембург (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Македония (жен) 8:0 Англия (жен) - Канада (жен) 0:2
Германия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0
Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Германия (жен) - Турция (жен) 8:0 Германия (жен) - Израиль (жен) 7:0 Израиль (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Сербия (жен) 5:1 Германия (жен) - Болгария (жен) 7:0 Германия (жен) - Чили (жен) 0:0 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Норвегия (жен) 3:1
1/4 финала
Финал
0 Англия (жен)
0 Германия (жен)
- 1:1 АНГ-ГЕР
Прогнозы на матч Англия (жен) 1:1 Германия (жен)
Исход игры
Англия (жен)
61.8% (107)
Ничья
11% (19)
Германия (жен)
27.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
70.8% (80)
Меньше
29.2% (33)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
2:1 Англия (жен)
30.6% (53)
1:2 Германия (жен)
9.2% (16)
1:0 Англия (жен)
8.7% (15)
1:1 Ничья
5.8% (10)
2:2 Ничья
3.5% (6)
0:1 Германия (жен)
2.3% (4)
0:2 Германия (жен)
1.2% (2)
1:3 Германия (жен)
1.2% (2)
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