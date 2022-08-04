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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Фенербахче
2:0
Второй тайм: 61'
Словацко
0'
1:0
17' Гол
Мор Эмре
27' Желтая карточка
Хофманн Станислав
2:0
45' Гол
Линкольн
48' Вторая желтая карточка
Хофманн Станислав
55' Желтая карточка
Мор Эмре

Ход матча

17'
Мор Эмре
(Линкольн II)
1:0
27'
 
Хофманн Станислав
45'
Линкольн
2:0
46'
 
Лёвин Владислав
Гавлик Марек
48'
 
Хофманн Станислав
55'
Мор Эмре
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 120
Фенербахче 96.7% (116)
X 3.3% (4)
Словацко 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Словацко
1.60
6.40
80.37
Все Коэффициенты
Новости
54
Четин
Осман
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Энрике
Густаво
41
Салаи
Аттила
7
Кадыоглу
Ферди
5
Виллиан
Арао
99
Мор
Эмре
26
Зайц
Миха
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
18
Линкольн
II
1
Нгуиэн
Филип
23
Райнберк
Петр
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
14
Merchas
Doski
28
Даничек
Властимил
11
Петржела
Милан
10
Травник
Михал
20
Гавлик
Марек
7
Хольцер
Даниель
19
Калабишка
Ян
Фенербахче
4-1-3-2
Словацко
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн II 1 1
Мор Эмре 1 1
Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Станислав 1 0

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0
Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Словацко
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2
Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0 Спарта Прага - Словацко 3:1 Словацко - Карвина 3:1 Словацко - Сигма Оломоуц 1:0 Градец Кралове - Словацко 0:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Линкольн II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Хофманн Станислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Мор Эмре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Фенербахче 96.7% (116)
X 3.3% (4)
Словацко 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Словацко
1.60
6.40
80.37
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Новости
Где смотреть матч Фенербахче 2:0 Словацко онлайн

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Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Словацко

Исход игры
Фенербахче
96.7% (116)
Ничья
3.3% (4)
Словацко
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
31.58% (36)
Нет
68.42% (78)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
54.2% (65)
2:1 Фенербахче
16.7% (20)
3:1 Фенербахче
10% (12)
1:0 Фенербахче
5.8% (7)
3:0 Фенербахче
5% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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