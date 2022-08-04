Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
3:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолМор Эмре
27' Желтая карточкаХофманн Станислав
2:0
45' ГолЛинкольн
48' Вторая желтая карточкаХофманн Станислав
55' Желтая карточкаМор Эмре
65' Желтая карточкаТравник Михал
3:0
81' ГолЛинкольн
90' Желтая карточкаСинявский Василий
90'+4
Ход матча
17'
1:0
45'
2:0
55'
65'
81'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
54
Четин
Осман
41
Салаи
Аттила
99
Мор
Эмре
26
Зайц
Миха
18
Линкольн
II
20
Гавлик
Марек
19
Калабишка
Ян
- Основной состав
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 ЛинкольнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Furkan Akyuz
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Калабишка ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Борек ИржиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Томич МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Козак ЛиборНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Martin Svedik
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линкольн II
|2
|2
|Мор Эмре
|1
|1
|Брума Арминду
|0
|0
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мор Эмре
|1
|0
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Станислав
|1
|1
|Травник Михал
|1
|0
|Синявский Василий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0
Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Словацко
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2
Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0 Спарта Прага - Словацко 3:1 Словацко - Карвина 3:1 Словацко - Сигма Оломоуц 1:0 Градец Кралове - Словацко 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Фенербахче 3:0 Словацко
Исход игры
Фенербахче
96.7% (116)
Ничья
3.3% (4)
Словацко
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
31.58% (36)
Нет
68.42% (78)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
54.2% (65)
2:1 Фенербахче
16.7% (20)
3:1 Фенербахче
10% (12)
1:0 Фенербахче
5.8% (7)
3:0 Фенербахче
5% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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