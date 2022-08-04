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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Фенербахче
3:0
Конец матча
Словацко
0'
1:0
17' Гол
Мор Эмре
27' Желтая карточка
Хофманн Станислав
2:0
45' Гол
Линкольн
48' Вторая желтая карточка
Хофманн Станислав
55' Желтая карточка
Мор Эмре
65' Желтая карточка
Травник Михал
3:0
81' Гол
Линкольн
90' Желтая карточка
Синявский Василий
90'+4

Ход матча

17'
Мор Эмре
(Линкольн II)
1:0
27'
 
Хофманн Станислав
45'
Линкольн
2:0
46'
 
Лёвин Владислав
Гавлик Марек
48'
 
Хофманн Станислав
55'
Мор Эмре
 
60'
Дурсун Сердар
Росси Диего
 
60'
Брума Арминду
Мор Эмре
 
60'
Креспо Мигель
Зайц Миха
 
63'
 
Томич Михал
Петржела Милан
63'
 
Синявский Василий
Хольцер Даниель
65'
 
Травник Михал
69'
 
Вехета Филип
Райнберк Петр
77'
Новак Филип
Кадыоглу Ферди
 
77'
Гюлер Арда
Валенсия Эннер
 
81'
Линкольн
(Брума Арминду)
3:0
86'
 
Когут Михал
Травник Михал
90'
 
Синявский Василий

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 120
Фенербахче 96.7% (116)
X 3.3% (4)
Словацко 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
54
Четин
Осман
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Энрике
Густаво
41
Салаи
Аттила
7
Кадыоглу
Ферди
5
Виллиан
Арао
99
Мор
Эмре
26
Зайц
Миха
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
18
Линкольн
II
1
Нгуиэн
Филип
23
Райнберк
Петр
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
14
Merchas
Doski
28
Даничек
Властимил
11
Петржела
Милан
10
Травник
Михал
20
Гавлик
Марек
7
Хольцер
Даниель
19
Калабишка
Ян
Фенербахче
4-1-3-2
Словацко
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн II 2 2
Мор Эмре 1 1
Брума Арминду 0 0
Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мор Эмре 1 0
Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Станислав 1 1
Травник Михал 1 0
Синявский Василий 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0
Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Словацко
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2
Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0 Спарта Прага - Словацко 3:1 Словацко - Карвина 3:1 Словацко - Сигма Оломоуц 1:0 Градец Кралове - Словацко 0:1

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Линкольн II бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Хофманн Станислав получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Мор Эмре бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Фенербахче 96.7% (116)
    X 3.3% (4)
    Словацко 0% (0)
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    Где смотреть матч Фенербахче 3:0 Словацко онлайн

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    Прогнозы на матч Фенербахче 3:0 Словацко

    Исход игры
    Фенербахче
    96.7% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Словацко
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (36)
    Нет
    68.42% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    54.2% (65)
    2:1 Фенербахче
    16.7% (20)
    3:1 Фенербахче
    10% (12)
    1:0 Фенербахче
    5.8% (7)
    3:0 Фенербахче
    5% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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