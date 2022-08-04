Стадион: Уиндзор Парк
0'
0:1
8' ГолТосин Айегун
14' Желтая карточкаХолл Бен
41' Желтая карточкаКамбери Линдрит
0:2
64' ГолНьонто Вильфред
84' Желтая карточкаРоско Сэм
87' Желтая карточкаАфдияй Донис
90' Желтая карточкаПалмер Кэмерон
90' Желтая карточкаФэллон Стивен
90'+6
Ход матча
8'
14'
41'
64'
0:2
84'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
15
Холл
Бен
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пеппер КонорЗащитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
-
31 Куинн НайалПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
35 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
-
18 Афдияй ДонисНападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
27 Selmin Hodza
-
Главный тренер: Фода Франко
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|1
|1
|Ньонто Вильфред
|1
|1
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палмер Кэмерон
|1
|0
|Холл Бен
|1
|0
|Роско Сэм
|1
|0
|Фэллон Стивен
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афдияй Донис
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8
Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Линфилд 0:2 Цюрих
Исход игры
Линфилд
9.5% (11)
Ничья
17.2% (20)
Цюрих
73.3% (85)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
69.64% (78)
Нет
30.36% (34)
Популярный счёт
1:2 Цюрих
40.5% (47)
1:1 Ничья
13.8% (16)
0:2 Цюрих
12.9% (15)
0:1 Цюрих
11.2% (13)
2:1 Линфилд
4.3% (5)
1:3 Цюрих
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:4 Цюрих
1.7% (2)
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