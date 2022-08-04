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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Линфилд
0:2
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
8' Гол
Тосин Айегун
14' Желтая карточка
Холл Бен
41' Желтая карточка
Камбери Линдрит
0:2
64' Гол
Ньонто Вильфред
84' Желтая карточка
Роско Сэм
87' Желтая карточка
Афдияй Донис
90' Желтая карточка
Палмер Кэмерон
90' Желтая карточка
Фэллон Стивен
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Тосин Айегун
(Маркезано Антонио)
14'
Холл Бен
 
41'
 
Камбери Линдрит
53'
Купер Джэл
Макдейд Робби
 
62'
 
Сельнес Оле
Окита Жонатан
62'
 
Метс Кароль
Хорншу Марк
64'
0:2
Ньонто Вильфред
(Конде Шейк)
68'
МакКи Крис
Вертайнен Ээту
 
68'
Стюарт Джордан II
Малгрю Джейми
 
68'
Палмер Кэмерон
Макклин Кайл
 
72'
 
Ронер Фабиан
Тосин Айегун
72'
 
Афдияй Донис
Маркезано Антонио
84'
Роско Сэм
 
85'
 
Красничи Бледиан
Ньонто Вильфред
87'
Девайн Этан
Кларк Мэттью
 
87'
 
Афдияй Донис
90'
Палмер Кэмерон
 
90'
Фэллон Стивен
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 116
Линфилд 9.5% (11)
X 17.2% (20)
Цюрих 73.3% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Джонс
Кристофер
5
Шилдс
Крис
15
Холл
Бен
2
Роско
Сэм
18
Финлейсон
Дэниэл
16
Кларк
Мэттью
II
20
Фэллон
Стивен
8
Макклин
Кайл
22
Малгрю
Джейми
23
Вертайнен
Ээту
14
Макдейд
Робби
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
22
Ньонто
Вильфред
17
Конде
Шейк
8
Сельнес
Оле
11
Окита
Жонатан
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
Линфилд
3-5-2
Цюрих
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 1 1
Ньонто Вильфред 1 1
Маркезано Антонио 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палмер Кэмерон 1 0
Холл Бен 1 0
Роско Сэм 1 0
Фэллон Стивен 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афдияй Донис 1 0
Камбери Линдрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8
Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Камбери Линдрит получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Холл Бен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Тосин Айегун бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Линфилд 9.5% (11)
    X 17.2% (20)
    Цюрих 73.3% (85)
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    Прогнозы на матч Линфилд 0:2 Цюрих

    Исход игры
    Линфилд
    9.5% (11)
    Ничья
    17.2% (20)
    Цюрих
    73.3% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (78)
    Нет
    30.36% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Цюрих
    40.5% (47)
    1:1 Ничья
    13.8% (16)
    0:2 Цюрих
    12.9% (15)
    0:1 Цюрих
    11.2% (13)
    2:1 Линфилд
    4.3% (5)
    1:3 Цюрих
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    1:4 Цюрих
    1.7% (2)
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