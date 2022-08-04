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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Мальмё
1:0
Второй тайм: 64'
Дюделанж
0'
21' Желтая карточка
Моррен Шарль
29' Желтая карточка
Кирш Мехди
31' Вторая желтая карточка
Моррен Шарль
49' Желтая карточка
Фокс Лукас
0:0
49' Не забитый пенальти
Бергет Йо Инге
1:0
54' Гол
Телин Исаак
59' Желтая карточка
Телин Исаак

Ход матча

21'
 
Моррен Шарль
29'
 
Кирш Мехди
31'
 
Моррен Шарль
38'
 
Боич Филип
Хаджи Самир
42'
 
Гасхи Элиот
Уассьеро Жан-Сильвио
49'
 
Фокс Лукас
49'
Бергет Йо Инге
0:0
54'
Телин Исаак
(Сисей Йозеф)
1:0
59'
Телин Исаак
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 119
Мальмё 96.6% (115)
X 2.5% (3)
Дюделанж 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Дюделанж
11.30
8.28
14.50
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
14
Беихмо
Феликс
7
Ракип
Эрдаль
8
Пенья
Серхио
32
Бергет
Йо
Инге
15
Сисей
Йозеф
9
Телин
Исаак
20
Зейдан
Мустафа
1
Фокс
Лукас
4
Скендерович
Алдин
3
Да
Кошта
Триндаде
5
Диуф
Жюль
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
24
Кирш
Мехди
16
Моррен
Шарль
21
Синани
Дейвид
12
Фрере
Бруно
9
Joao
Magno
23
Хаджи
Самир
Мальмё
3-4-3
Дюделанж
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррен Шарль 1 1
Кирш Мехди 1 0
Фокс Лукас 1 0

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0
Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    Телин Исаак получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бергет Йо Инге пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    49'
    Лукас Фокс получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Уассьеро Жан-Сильвио уходит с поля. Eliot Gashi выходит вместо него
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Мальмё 96.6% (115)
X 2.5% (3)
Дюделанж 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Дюделанж
11.30
8.28
14.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 1:0 Дюделанж онлайн

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Прогнозы на матч Мальмё 1:0 Дюделанж

Исход игры
Мальмё
96.6% (115)
Ничья
2.5% (3)
Дюделанж
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
30.97% (35)
Нет
69.03% (78)
Популярный счёт
2:0 Мальмё
47.9% (57)
2:1 Мальмё
21% (25)
3:0 Мальмё
9.2% (11)
1:0 Мальмё
7.6% (9)
3:1 Мальмё
5.9% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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