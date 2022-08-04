Стадион: Эледа
0'
21' Желтая карточкаМоррен Шарль
29' Желтая карточкаКирш Мехди
31' Вторая желтая карточкаМоррен Шарль
49' Желтая карточкаФокс Лукас
0:0
49' Не забитый пенальтиБергет Йо Инге
1:0
54' ГолТелин Исаак
59' Желтая карточкаТелин Исаак
Ход матча
21'
29'
31'
49'
49'
0:0
54'
1:0
59'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
24
Кирш
Мехди
16
Моррен
Шарль
12
Фрере
Бруно
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
-
16 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
- Нападающий
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маргату ЖоауВратарь
-
22 Антунес ХугоВратарь
- Защитник
-
17 ЖошселинуЗащитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Энгларо ИванПолузащитник
-
6 ВоваПолузащитник
- Нападающий
-
37 Лима ЭнзоНападающий
-
Главный тренер: Фангейру
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррен Шарль
|1
|1
|Кирш Мехди
|1
|0
|Фокс Лукас
|1
|0
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0
Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Мальмё 1:0 Дюделанж
Исход игры
Мальмё
96.6% (115)
Ничья
2.5% (3)
Дюделанж
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
30.97% (35)
Нет
69.03% (78)
Популярный счёт
2:0 Мальмё
47.9% (57)
2:1 Мальмё
21% (25)
3:0 Мальмё
9.2% (11)
1:0 Мальмё
7.6% (9)
3:1 Мальмё
5.9% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!