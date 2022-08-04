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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Мальмё
3:0
Конец матча
Дюделанж
0'
21' Желтая карточка
Моррен Шарль
29' Желтая карточка
Кирш Мехди
31' Вторая желтая карточка
Моррен Шарль
49' Желтая карточка
Фокс Лукас
0:0
49' Не забитый пенальти
Бергет Йо Инге
1:0
54' Гол
Телин Исаак
59' Желтая карточка
Телин Исаак
80' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
2:0
81' Гол
Тойвонен Ола
3:0
85' Гол
Бирманчевич Велько
86' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
90'+4

Ход матча

21'
 
Моррен Шарль
29'
 
Кирш Мехди
31'
 
Моррен Шарль
38'
 
Боич Филип
Хаджи Самир
42'
 
Гасхи Элиот
Уассьеро Жан-Сильвио
49'
 
Фокс Лукас
49'
Бергет Йо Инге
0:0
54'
Телин Исаак
(Сисей Йозеф)
1:0
59'
Телин Исаак
 
63'
 
Вова
Синани Дейвид
63'
 
Штумпф Крис
Фрере Бруно
63'
 
Нинте Франсиску
Диуф Жюль
69'
Бирманчевич Велько
Бергет Йо Инге
 
76'
Ларссон Хуго
Пенья Серхио
 
76'
Тойвонен Ола
Телин Исаак
 
76'
Ларссон Эрик
Ольссон Мартин
 
80'
Ракип Эрдаль
 
81'
Тойвонен Ола
(Беихмо Феликс)
2:0
81'
Буя Турай Мохамед
Сисей Йозеф
 
85'
Бирманчевич Велько
(Тойвонен Ола)
3:0
86'
Бирманчевич Велько
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 119
Мальмё 96.6% (115)
X 2.5% (3)
Дюделанж 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
14
Беихмо
Феликс
7
Ракип
Эрдаль
8
Пенья
Серхио
32
Бергет
Йо
Инге
15
Сисей
Йозеф
9
Телин
Исаак
20
Зейдан
Мустафа
1
Фокс
Лукас
4
Скендерович
Алдин
3
Да
Кошта
Триндаде
5
Диуф
Жюль
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
24
Кирш
Мехди
16
Моррен
Шарль
21
Синани
Дейвид
12
Фрере
Бруно
9
Joao
Magno
23
Хаджи
Самир
Мальмё
3-4-3
Дюделанж
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойвонен Ола 1 1
Телин Исаак 1 1
Бирманчевич Велько 1 1
Беихмо Феликс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Телин Исаак 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррен Шарль 1 1
Кирш Мехди 1 0
Фокс Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2
Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0
Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бергет Йо Инге пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      49'
      Лукас Фокс получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 42'
      Уассьеро Жан-Сильвио уходит с поля. Eliot Gashi выходит вместо него
    • 38'
      Хаджи Самир уходит с поля. Боич Филип выходит вместо него
    • 31'
      Моррен Шарль получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      29'
      Кирш Мехди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Моррен Шарль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Мальмё 96.6% (115)
    X 2.5% (3)
    Дюделанж 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Мальмё 3:0 Дюделанж

    Исход игры
    Мальмё
    96.6% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Дюделанж
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    30.97% (35)
    Нет
    69.03% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Мальмё
    47.9% (57)
    2:1 Мальмё
    21% (25)
    3:0 Мальмё
    9.2% (11)
    1:0 Мальмё
    7.6% (9)
    3:1 Мальмё
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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