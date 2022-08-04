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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФК Балкани
0:0
Первый тайм: 22'
Клаксвик
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 112
ФК Балкани 74.1% (83)
X 21.4% (24)
Клаксвик 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Балкани
Ничья
Клаксвик
1.89
3.80
6.00
Все Коэффициенты
92
Люлянович
Дамир
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
4
Таки
Астрит
23
Абази
Леонит
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
6
Эмерлаху
Линдон
10
Грипши
Назми
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
13
Росенерн
Маттиас
14
Йоэнсен
Рене
23
Ватнсдаль
Хейни
22
Феро
Одмар
2
Да
Силва
Патрик
10
Бьярталид
Йоаннес
8
Андреасен
Якуп
4
Павлович
Дени
6
Миккельсен
Мадс
32
Кронберг
Клаес
9
Клеттскард
Палл
ФК Балкани
4-3-3
Клаксвик
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 5 1.67
Абази Леонит 2 0.67
Кореница Меритон 1 0.33
Красники Ермал 1 0.33
Бериша Альбин 1 0.33
Тачи Арменд 0 0
Грипши Назми 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 1 0.33
Фредериксберг Арни 0 0

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
1
100%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1
Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Б-68 2:0 Клаксвик - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
ФК Балкани 74.1% (83)
X 21.4% (24)
Клаксвик 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Балкани
Ничья
Клаксвик
1.89
3.80
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Балкани 0:0 Клаксвик онлайн

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Прогнозы на матч ФК Балкани 0:0 Клаксвик

Исход игры
ФК Балкани
74.1% (83)
Ничья
21.4% (24)
Клаксвик
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.64% (26)
Меньше
76.36% (84)
Обе команды забьют
Да
43.64% (48)
Нет
56.36% (62)
Популярный счёт
1:0 ФК Балкани
42% (47)
1:1 Ничья
20.5% (23)
2:1 ФК Балкани
18.8% (21)
2:0 ФК Балкани
9.8% (11)
1:2 Клаксвик
1.8% (2)
3:1 ФК Балкани
1.8% (2)
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