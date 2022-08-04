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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФК Балкани
3:2
Конец матча
Клаксвик
0'
28' Желтая карточка
Павлович Дени
1:0
30' Гол
Грипши Назми
2:0
41' Гол
Кореница Меритон
45' Желтая карточка
Андреасен Якуп
3:0
50' Гол
Рахмани Альбион
3:1
69' Гол
Клеттскард Палл
73' Желтая карточка
Кореница Меритон
82' Желтая карточка
Куц Эдвин
3:2
88' Гол
Клеттскард Палл
90' Красная карточка
Феро Одмар
90'+5

Ход матча

28'
 
Павлович Дени
30'
Грипши Назми
(Делова Люмбардх)
1:0
41'
Кореница Меритон
(Красники Ермал)
2:0
45'
 
Андреасен Якуп
50'
Рахмани Альбион
3:0
69'
3:1
Клеттскард Палл
(Бьярталид Йоаннес)
73'
Кореница Меритон
 
73'
 
Фредериксберг Арни
Кронберг Клаес
78'
Зюба Чендрим
Грипши Назми
 
82'
Куц Эдвин
 
83'
Бериша Альбин
Кореница Меритон
 
84'
Синани Эгзон
Абази Леонит
 
85'
 
Даниэльсен Йоаннес
Йоэнсен Рене
85'
 
Хольвад Андерс
Миккельсен Мадс
88'
3:2
Клеттскард Палл
(Андреасен Якуп)
89'
Лукас IX
Рахмани Альбион
 
90'
 
Феро Одмар

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 112
ФК Балкани 74.1% (83)
X 21.4% (24)
Клаксвик 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
92
Люлянович
Дамир
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
4
Таки
Астрит
23
Абази
Леонит
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
6
Эмерлаху
Линдон
10
Грипши
Назми
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
13
Росенерн
Маттиас
14
Йоэнсен
Рене
23
Ватнсдаль
Хейни
22
Феро
Одмар
2
Да
Силва
Патрик
10
Бьярталид
Йоаннес
8
Андреасен
Якуп
4
Павлович
Дени
6
Миккельсен
Мадс
32
Кронберг
Клаес
9
Клеттскард
Палл
ФК Балкани
4-3-3
Клаксвик
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 2
Кореница Меритон 2 0.67
Абази Леонит 2 0.67
Красники Ермал 1 0.33
Грипши Назми 1 0.33
Бериша Альбин 1 0.33
Тачи Арменд 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 3 1
Фредериксберг Арни 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Андреасен Якуп 0 0

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куц Эдвин 1 0
Кореница Меритон 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 2 0
Феро Одмар 0 1
Андреасен Якуп 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
67%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1
Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Б-68 2:0 Клаксвик - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Андреасен Якуп получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Meriton Korenica бьет в цель!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Грипши Назми бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Павлович Дени получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    ФК Балкани 74.1% (83)
    X 21.4% (24)
    Клаксвик 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ФК Балкани 3:2 Клаксвик онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Балкани 3:2 Клаксвик

    Исход игры
    ФК Балкани
    74.1% (83)
    Ничья
    21.4% (24)
    Клаксвик
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.64% (26)
    Меньше
    76.36% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    1:0 ФК Балкани
    42% (47)
    1:1 Ничья
    20.5% (23)
    2:1 ФК Балкани
    18.8% (21)
    2:0 ФК Балкани
    9.8% (11)
    1:2 Клаксвик
    1.8% (2)
    3:1 ФК Балкани
    1.8% (2)
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