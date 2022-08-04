Стадион: Фадиль Вокри
3:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаПавлович Дени
1:0
30' ГолГрипши Назми
2:0
41' ГолКореница Меритон
45' Желтая карточкаАндреасен Якуп
3:0
50' ГолРахмани Альбион
3:1
69' ГолКлеттскард Палл
73' Желтая карточкаКореница Меритон
82' Желтая карточкаКуц Эдвин
3:2
88' ГолКлеттскард Палл
90' Красная карточкаФеро Одмар
90'+5
Ход матча
28'
30'
1:0
41'
45'
50'
3:0
69'
73'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
23
Абази
Леонит
20
Куц
Эдвин
10
Грипши
Назми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Абази ЛеонитЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
- Нападающий
-
99 Лукас IXНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Йоэнсен РенеЗащитник
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 Тури ГезаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6
|2
|Кореница Меритон
|2
|0.67
|Абази Леонит
|2
|0.67
|Красники Ермал
|1
|0.33
|Грипши Назми
|1
|0.33
|Бериша Альбин
|1
|0.33
|Тачи Арменд
|0
|0
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|3
|1
|Фредериксберг Арни
|0
|0
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Андреасен Якуп
|0
|0
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куц Эдвин
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дени
|2
|0
|Феро Одмар
|0
|1
|Андреасен Якуп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
3
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
67%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1
Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ulpiana 3:0
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Клаксвик - Б-68 2:0 Клаксвик - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0 Скала - Клаксвик 0:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ФК Балкани 3:2 Клаксвик
Исход игры
ФК Балкани
74.1% (83)
Ничья
21.4% (24)
Клаксвик
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.64% (26)
Меньше
76.36% (84)
Обе команды забьют
Да
43.64% (48)
Нет
56.36% (62)
Популярный счёт
1:0 ФК Балкани
42% (47)
1:1 Ничья
20.5% (23)
2:1 ФК Балкани
18.8% (21)
2:0 ФК Балкани
9.8% (11)
1:2 Клаксвик
1.8% (2)
3:1 ФК Балкани
1.8% (2)
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