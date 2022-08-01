Стадион: ЛФФ
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История личных встреч
Жальгирис
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойвуси Матиас
|2
|0.4
|Буфф Оливер
|1
|0.2
|Ренан Соарес
|1
|0.2
|Урега Фабьен
|1
|0.2
|Куклис Мантас
|0
|0
|Горобцов Николас
|0
|0
|Мамич Петар
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (3)
|1
|Пеллегрино Амаль
|3 (1)
|0.6
|Эспейор Рунар
|3
|0.6
|Ветлесен Уго
|2 (1)
|0.4
|Салтнес Ульрик
|1
|0.2
|Сампстед Альфонс
|1
|0.2
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.2
|Хейбротен Мариус
|1
|0.2
|Мо Бреде
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Мугиша Джоэл
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколюнас Салюнас
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Бопесу Жоэль
|2
|0
|Урега Фабьен
|2
|0
|Кьеремех Франсис
|2
|0
|Миличкович Марко
|2
|0
|Любисавльевич Неманья
|2
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Ярусявичюс Густас
|1
|0
|Ойвуси Матиас
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
16
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
3
19%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
2
40%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Жальгирис - Будё-Глимт
Исход игры
Жальгирис
14.6% (7)
Ничья
18.8% (9)
Будё-Глимт
66.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
35.4% (17)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:2 Будё-Глимт
10.4% (5)
1:3 Будё-Глимт
8.3% (4)
0:1 Будё-Глимт
6.3% (3)
2:0 Жальгирис
4.2% (2)
2:1 Жальгирис
4.2% (2)
1:0 Жальгирис
4.2% (2)
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