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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Жальгирис
 
Позже
Будё-Глимт
Прогнозы 49
Жальгирис 16.3% (8)
X 18.4% (9)
Будё-Глимт 65.3% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Будё-Глимт
5.10
3.70
1.77
Все Коэффициенты

История личных встреч

Жальгирис
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧ
5:0
ЛК
1:0
ЛК
2:2
ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойвуси Матиас 2 0.4
Буфф Оливер 1 0.2
Ренан Соарес 1 0.2
Урега Фабьен 1 0.2
Куклис Мантас 0 0
Горобцов Николас 0 0
Мамич Петар 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (3) 1
Пеллегрино Амаль 3 (1) 0.6
Эспейор Рунар 3 0.6
Ветлесен Уго 2 (1) 0.4
Салтнес Ульрик 1 0.2
Сампстед Альфонс 1 0.2
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.2
Хейбротен Мариус 1 0.2
Мо Бреде 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Сёрли Сондре 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Хаген Элиас 0 0
Мугиша Джоэл 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколюнас Салюнас 2 0
Мамич Петар 2 0
Бопесу Жоэль 2 0
Урега Фабьен 2 0
Кьеремех Франсис 2 0
Миличкович Марко 2 0
Любисавльевич Неманья 2 0
Горобцов Николас 1 0
Ярусявичюс Густас 1 0
Ойвуси Матиас 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вембангомо Брис 2 0
Хейбротен Мариус 1 0
Хаген Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
3
19%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
2
40%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жальгирис - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2022, осталось 1 день 23 часа 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Жальгирис 16.3% (8)
    X 18.4% (9)
    Будё-Глимт 65.3% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жальгирис
    Ничья
    Будё-Глимт
    5.10
    3.70
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жальгирис - Будё-Глимт онлайн

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    Прогнозы на матч Жальгирис - Будё-Глимт

    Исход игры
    Жальгирис
    14.6% (7)
    Ничья
    18.8% (9)
    Будё-Глимт
    66.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Будё-Глимт
    35.4% (17)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:2 Будё-Глимт
    10.4% (5)
    1:3 Будё-Глимт
    8.3% (4)
    0:1 Будё-Глимт
    6.3% (3)
    2:0 Жальгирис
    4.2% (2)
    2:1 Жальгирис
    4.2% (2)
    1:0 Жальгирис
    4.2% (2)
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    Будё-Глимт
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