  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Штурм
1:0
Второй тайм: 70'
Динамо Киев
0'
11' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
1:0
27' Гол
Хёйлунн Расмус

Ход матча

11'
Горенц-Станкович Йон
 
27'
Хёйлунн Расмус
(Прасс Александр)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 143
Штурм 27.3% (39)
X 45.5% (65)
Динамо Киев 27.3% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Динамо Киев
2.90
3.78
9.20
Все Коэффициенты
Новости
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
10
Шапаренко
Николай
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
15
Цыганков
Виктор
41
Беседин
Артём
Штурм
4-1-2-1-2
Динамо Киев
4-3-1-2

История личных встреч

Штурм
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 1 0.5
Прасс Александр 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 2 0.5
Буяльский Виталий 1 0.25
Кедзёра Томаш 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Вивчаренко Костянтин 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 2 0
Гармаш Денис 2 0
Буяльский Виталий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Попов Денис II 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0
Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 71'
    Низом прострелил вдоль ворот Дубинчак с левого фланга, но вышел из ворот Зибенхандль и перехватил мяч.
  • 70'
    Мягко забрасывал Сидорчук с центра поля в штрафную на ход Беседину, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 69'
    Пробивал Дубинчак с линии штрафной после поперечного паса от Цыганкова, но на пути мяча оказался в подкате Вютрих.
  • 68'
    Отобрал мяч на фланге Данте и тут же забросил в штрафную на Хёйлунна, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • 67'
    Пробивал головой с линии вратарской Аффенгрубер после навеса с угла поля, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 66'
    После паса с фланга от Данте из пределов штрафной пробил Хорват, но кулаками отбил сферу в сторону Бущан.
  • 65'
    Протащил мяч к штрафной соперника Хирлендер и скинул на Хорвата, но тот в касание пробил точно в руки голкиперу. 
  • 64'
    С угла поля навесил Шапаренко на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 63'
    С фланга сместился в штрафную соперника Цыганков и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
  • 62'
    Подхватил сферу на правой бровке Кендзёра и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь головой до мяча не дотянулся Дубинчак.
  • 61'
    Проникающий пас Хорват исполнял в штрафную на Саркария, но перехватил сферу в подкате Забарный.
  • 60'
    Со штрафного навесил Хорват на дальнюю штангу, куда врывался Хёйлунн, но нарушил он правила в борьбе против Бущана.
  • 59'
    В центре поля Шапаренко заехал по ногам Газибеговичу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут австрийцы.
  • Опасный момент
    58'
    После паса со штрафного от Шапаренко пробил метров с двадцати Цыганков. В падении Зибенхандль смог спасти свою команду.
  • 57'
    На фланге Данте слишком активно пошел в отбор против Кендзёры и в итоге подтолкнул оппонента руками. Штрафной удар исполнят гости.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Пробивал головой Сирота после навеса с угла поля от Цыганкова, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
    • 55'
      Диагональ исполнял Сирота на левый фланг, куда забегал Дубинчак, но головой вынес сферу в аут Газибегович.
    • 54'
      Сместился в центр с левого фланга Хорват и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Бущана.
    • 53'
      С левого фланга Данте низом прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Забарный.
    • 52'
      По флангу Шепелев запускал пасом в прорыв Дубинчака, но того опередил Газибегович и головой вынес сферу в аут.
    • 51'
      Активнее начали киевляне второй тайм, но пока до по-настоящему опасных моментов дело не доходит.
    • 50'
      Снова Дубинчак с левого фланга низом прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.
    • 49'
      Взял инициативу на себя Забарный и с дальней дистанции пробил мощно по воротам, но точности ему не хватило.
    • 48'
      С дальней дистанции пробивал Хирлендер по воротам после сольного прохода, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 47'
      Забросил Шепеле в штрафную на ход Беседину, но тому добраться до мяча в верховой борьбе не позволил Аффенгрубер.
    • Второй тайм начался
      46'
      Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 45'
      Прасс с дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 44'
      Далеко вбросил аут Хирлендер на угол вратарской, но головой вынес сферу в центр поля в верховой борьбе Забарный.
    • 43'
      Сместился с правого фланга в центр Цыганков и пробил в ближний угол, но мяч полетел намного выше перекладины. 
    • 42'
      Хирлендер пробивал с лету с линии чужой штрафной после скидки от Саркарии, но мяч в красивом прыжке отбил в сторону Бущан.
    • 41'
      Проникающий пас отдавал Цыганков в штрафную на Беседина, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • Офсайд
      40'
      С правого фланга Кендзёра подал на дальнюю штангу, куда врывался Дубинчак, но оказался он в положении "вне игры".
    • 39'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Дубинчак и прострелил вдоль ворот, но Беседину в касание пробить помешал Вютрих.
    • 38'
      Тонко вырезал Прасс в штрафную на ход Саркария, но прочитал эпизод Кендзёра и перехватил сферу в подкате.
    • 37'
      Решился на удар с лету из пределов штрафной Буяльский после подачи от Кендзёры, но мяч полетел крайне неточно.
    • 36'
      Мягко забросил с правого фланга на дальнюю штангу Цыганков. Здесь в борьбе с голкипером пробил головой Буяльский, но мяч полетел вдоль линии ворот.
    • 35'
      С правого фланга навесил Кендзёра в центр штрафной, но здесь пробить Буяльскому не позволил в верховой борьбе Вютрих.
    • 34'
      Дубинчак убежал от соперника по флангу и прострелил низом в штрафную, но спокойно в аут вынес мяч Аффенгрубер.
    • 33'
      Долго катают мяч в центре поля киевляне, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
    • 32'
      Продавил соперника по флангу Беседин и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось. 
    • 31'
      Налетел на соперника у боковой линии Хорват. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 30'
      Диагональ исполнял Сидорчук на левый фланг, куда забегал Шепелев, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • Описание гола
      29'
      ГОЛ! 1-0! Расмус Хёйлунн! Дожали все-таки своего соперника хозяева. Протащил мяч к штрафной соперника Прасс и мягко забросил вперед на Хёйлунна, который оторвался от опеки и отправил мяч точно над рукой голкипера в сетку.
    • 28'
      Догнал мяч у лицевой линии Дубинчак и прострелил на ближнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 27'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Беседин и головой сбросил на Шапаренко, но тому пробить не позволили защитники.
    • 26'
      Продавил соперника по левой бровке Данте и подал в центр, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.
    • 25'
      С правого фланга навесил Газибегович на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не дотянулся до мяча Хёйлунн.
    • Опасный момент
      24'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Хирлендер и с лету пробил под перекладину, но выручил свою команду в падении Бущан.
    • 23'
      Мог бегать на ворота соперника Хёйлунн после заброса от Хорвата, но вышел из ворот Бущан и ногами вынес сферу в аут.
    • 22'
      Сместился с фланга в центр Цыганков и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
    • 21'
      Продавил соперника по центру Шапаренко и пробил по воротам, но мяч заблокировал в последний момент Вютрих.
    • 20'
      Убежал по левой бровке Саркария и прострелил низом на дальнюю штангу, но в прыжке перехватил снаряд Бущан.
    • 19'
      В медленном темпе начался наш поединок, команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.
    • 18'
      Цыганков исполнял проникающий пас в штрафную на Шепелева, но на выходе сферу перехватил Зибенхандль.
    • 17'
      Дальний заброс Сирота исполнял на чужую половину поля, куда врывался Беседин, но перехватил мяч Вютрих.
    • 16'
      Убежал по флангу Саркария и покатил назад под удар Прассу, но перехватил мяч в последний момент Сидорчук.
    • 15'
      Саркария зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил под удар Прассу, но тот с ходу зарядил в спину защитнику.
    • 14'
      Забрасывал с фланга Кендзёра на ход Беседину, но тот не смог оторваться от Данте и в итоге потерял мяч.
    • Желтая карточка
      13'
      В центре поля Цыганков получил по ногам в борьбе против Горенца-Станковича. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 12'
      Мягко забросил в штрафную соперника Хёйлунн на ход Саркарии, но на выходе перехватил этот пас Бущан.
    • 11'
      С угла поля навесил на ближнюю штангу Хорват, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Дубинчак.
    • Угловой
      10'
      Убежал по флангу на скорости Хорват и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 9'
      Забросил Дубинчак по флангу на ход Шепелеву, но того опередил Газибегович и отобрал мяч в подкате.
    • 8'
      С фланга навесил Хирлендер на дальнюю штангу, но здесь Хёйлунн не смог пробить в борьбе против Забарного.
    • 7'
      Диагональ исполнял с центра поля Прасс на левый фланг, куда забегал Хёйлунн, но не смог он достать мяч в пределах поля.
    • 6'
      Теперь уже Хирлендер получил в подкате по ногам от Шапаренко. Очередной штрафной удар назначил арбитр.
    • 5'
      Прорывался по правому флангу Цыганков и прострелил вдоль ворот на Шапаренко, но тот в касание зарядил выше перекладины.
    • 4'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Шапаренко. Потребуется ему помощь медиков.
    • 3'
      В центре поля получил Шапаренко по ногам в подкате от Хирлендера. Штрафной удар исполнять будут киевляне.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Штурма"!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Горенц-Станкович Йон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Штурм 1:0 Динамо Киев онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Штурм 1:0 Динамо Киев

    Исход игры
    Штурм
    27.3% (39)
    Ничья
    45.5% (65)
    Динамо Киев
    27.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.83% (43)
    Меньше
    64.17% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (50)
    1:2 Динамо Киев
    14.7% (21)
    2:1 Штурм
    10.5% (15)
    1:0 Штурм
    9.1% (13)
    2:0 Штурм
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    0:1 Динамо Киев
    2.1% (3)
    0:2 Динамо Киев
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Штурм
    Динамо Киев
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     