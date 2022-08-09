Протащил мяч к штрафной соперника Хирлендер и скинул на Хорвата, но тот в касание пробил точно в руки голкиперу.

После паса с фланга от Данте из пределов штрафной пробил Хорват, но кулаками отбил сферу в сторону Бущан.

Пробивал головой с линии вратарской Аффенгрубер после навеса с угла поля, но мяч полетел рядом со штангой.

Отобрал мяч на фланге Данте и тут же забросил в штрафную на Хёйлунна, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

Пробивал Дубинчак с линии штрафной после поперечного паса от Цыганкова, но на пути мяча оказался в подкате Вютрих.

Мягко забрасывал Сидорчук с центра поля в штрафную на ход Беседину, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Низом прострелил вдоль ворот Дубинчак с левого фланга, но вышел из ворот Зибенхандль и перехватил мяч.

На фланге Данте слишком активно пошел в отбор против Кендзёры и в итоге подтолкнул оппонента руками. Штрафной удар исполнят гости.

После паса со штрафного от Шапаренко пробил метров с двадцати Цыганков. В падении Зибенхандль смог спасти свою команду.

В центре поля Шапаренко заехал по ногам Газибеговичу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут австрийцы.

Со штрафного навесил Хорват на дальнюю штангу, куда врывался Хёйлунн, но нарушил он правила в борьбе против Бущана.

Проникающий пас Хорват исполнял в штрафную на Саркария, но перехватил сферу в подкате Забарный.

Подхватил сферу на правой бровке Кендзёра и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь головой до мяча не дотянулся Дубинчак.

С фланга сместился в штрафную соперника Цыганков и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

С угла поля навесил Шапаренко на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Забросил Шепеле в штрафную на ход Беседину, но тому добраться до мяча в верховой борьбе не позволил Аффенгрубер.

С дальней дистанции пробивал Хирлендер по воротам после сольного прохода, но мяч застрял в гуще защитников.

Взял инициативу на себя Забарный и с дальней дистанции пробил мощно по воротам, но точности ему не хватило.

Снова Дубинчак с левого фланга низом прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.

Активнее начали киевляне второй тайм, но пока до по-настоящему опасных моментов дело не доходит.

По флангу Шепелев запускал пасом в прорыв Дубинчака, но того опередил Газибегович и головой вынес сферу в аут.

С левого фланга Данте низом прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Забарный.

Сместился в центр с левого фланга Хорват и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Бущана.

Диагональ исполнял Сирота на левый фланг, куда забегал Дубинчак, но головой вынес сферу в аут Газибегович.

Пробивал головой Сирота после навеса с угла поля от Цыганкова, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Прасс с дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

44' Далеко вбросил аут Хирлендер на угол вратарской, но головой вынес сферу в центр поля в верховой борьбе Забарный.

43' Сместился с правого фланга в центр Цыганков и пробил в ближний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.

42' Хирлендер пробивал с лету с линии чужой штрафной после скидки от Саркарии, но мяч в красивом прыжке отбил в сторону Бущан.

41' Проникающий пас отдавал Цыганков в штрафную на Беседина, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

40' С правого фланга Кендзёра подал на дальнюю штангу, куда врывался Дубинчак, но оказался он в положении "вне игры".

39' Подключился к атаке своей команды по флангу Дубинчак и прострелил вдоль ворот, но Беседину в касание пробить помешал Вютрих.

38' Тонко вырезал Прасс в штрафную на ход Саркария, но прочитал эпизод Кендзёра и перехватил сферу в подкате.

37' Решился на удар с лету из пределов штрафной Буяльский после подачи от Кендзёры, но мяч полетел крайне неточно.

36' Мягко забросил с правого фланга на дальнюю штангу Цыганков. Здесь в борьбе с голкипером пробил головой Буяльский, но мяч полетел вдоль линии ворот.

35' С правого фланга навесил Кендзёра в центр штрафной, но здесь пробить Буяльскому не позволил в верховой борьбе Вютрих.

34' Дубинчак убежал от соперника по флангу и прострелил низом в штрафную, но спокойно в аут вынес мяч Аффенгрубер.

33' Долго катают мяч в центре поля киевляне, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

32' Продавил соперника по флангу Беседин и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.

31' Налетел на соперника у боковой линии Хорват. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.

30' Диагональ исполнял Сидорчук на левый фланг, куда забегал Шепелев, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

29' ГОЛ! 1-0! Расмус Хёйлунн! Дожали все-таки своего соперника хозяева. Протащил мяч к штрафной соперника Прасс и мягко забросил вперед на Хёйлунна, который оторвался от опеки и отправил мяч точно над рукой голкипера в сетку.

28' Догнал мяч у лицевой линии Дубинчак и прострелил на ближнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.

27' Зацепился за мяч на чужой половине поля Беседин и головой сбросил на Шапаренко, но тому пробить не позволили защитники.

26' Продавил соперника по левой бровке Данте и подал в центр, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.

25' С правого фланга навесил Газибегович на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не дотянулся до мяча Хёйлунн.

24' Выиграл подбор у штрафной соперника Хирлендер и с лету пробил под перекладину, но выручил свою команду в падении Бущан.

23' Мог бегать на ворота соперника Хёйлунн после заброса от Хорвата, но вышел из ворот Бущан и ногами вынес сферу в аут.

22' Сместился с фланга в центр Цыганков и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

21' Продавил соперника по центру Шапаренко и пробил по воротам, но мяч заблокировал в последний момент Вютрих.

20' Убежал по левой бровке Саркария и прострелил низом на дальнюю штангу, но в прыжке перехватил снаряд Бущан.

19' В медленном темпе начался наш поединок, команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.

18' Цыганков исполнял проникающий пас в штрафную на Шепелева, но на выходе сферу перехватил Зибенхандль.

17' Дальний заброс Сирота исполнял на чужую половину поля, куда врывался Беседин, но перехватил мяч Вютрих.

16' Убежал по флангу Саркария и покатил назад под удар Прассу, но перехватил мяч в последний момент Сидорчук.

15' Саркария зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил под удар Прассу, но тот с ходу зарядил в спину защитнику.

14' Забрасывал с фланга Кендзёра на ход Беседину, но тот не смог оторваться от Данте и в итоге потерял мяч.

13' В центре поля Цыганков получил по ногам в борьбе против Горенца-Станковича. Судья показал желтую карточку нарушителю.

12' Мягко забросил в штрафную соперника Хёйлунн на ход Саркарии, но на выходе перехватил этот пас Бущан.

11' С угла поля навесил на ближнюю штангу Хорват, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Дубинчак.

10' Убежал по флангу на скорости Хорват и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

9' Забросил Дубинчак по флангу на ход Шепелеву, но того опередил Газибегович и отобрал мяч в подкате.

8' С фланга навесил Хирлендер на дальнюю штангу, но здесь Хёйлунн не смог пробить в борьбе против Забарного.

7' Диагональ исполнял с центра поля Прасс на левый фланг, куда забегал Хёйлунн, но не смог он достать мяч в пределах поля.

6' Теперь уже Хирлендер получил в подкате по ногам от Шапаренко. Очередной штрафной удар назначил арбитр.

5' Прорывался по правому флангу Цыганков и прострелил вдоль ворот на Шапаренко, но тот в касание зарядил выше перекладины.

4' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Шапаренко. Потребуется ему помощь медиков.

3' В центре поля получил Шапаренко по ногам в подкате от Хирлендера. Штрафной удар исполнять будут киевляне.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.