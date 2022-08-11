Стадион: Stade de Luxembourg
0'
23' Желтая карточкаАгович Эдис
25' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
45' Желтая карточкаДеккер Винсент
49' Желтая карточкаГасхи Элиот
0:1
50' ГолБуя Турай Мохамед
0:2
52' ГолТойвонен Ола
1:2
56' ГолХаджи Самир
56' Желтая карточкаДалин Юхан
56' Желтая карточкаJoao Magno
2:2
61' ГолСинани Дейвид
90' Желтая карточкаШтумпф Крис
90'+6
Ход матча
23'
45'
49'
50'
0:1
52'
0:2
56'
1:2
56'
56'
61'
2:2
77'
90'
24
Кирш
Мехди
6
Вова
10
Агович
Эдис
23
Хаджи
Самир
27
Далин
Юхан
31
Ларссон
Хуго
15
Сисей
Йозеф
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
- Полузащитник
-
6 ВоваПолузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Защитник
-
17 ЖошселинуЗащитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
-
15 Энгларо ИванПолузащитник
- Нападающий
-
37 Лима ЭнзоНападающий
-
77 Evann Mendes
-
Главный тренер: Фангейру
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефНападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
История личных встреч
Дюделанж
Мальмё
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Самир
|1
|0.5
|Синани Дейвид
|1
|0.5
|Кирш Мехди
|0
|0
|Боич Филип
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойвонен Ола
|2
|1
|Телин Исаак
|1
|0.5
|Бирманчевич Велько
|1
|0.5
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.5
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
Карточки
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррен Шарль
|1
|1
|Кирш Мехди
|1
|0
|Штумпф Крис
|1
|0
|Агович Эдис
|1
|0
|Гасхи Элиот
|1
|0
|Деккер Винсент
|1
|0
|Фокс Лукас
|1
|0
|Joao Magno
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дюделанж - Жюнесс Эш 5:0 Мальмё - Дюделанж 3:0 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3
Мальмё
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1
Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Дюделанж 2:2 Мальмё
Исход игры
Дюделанж
6.7% (8)
Ничья
15.1% (18)
Мальмё
78.2% (93)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:2 Мальмё
51.3% (61)
0:1 Мальмё
13.4% (16)
1:1 Ничья
13.4% (16)
0:2 Мальмё
7.6% (9)
1:3 Мальмё
4.2% (5)
1:0 Дюделанж
4.2% (5)
2:1 Дюделанж
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!