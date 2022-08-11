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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Дюделанж
2:2
Конец матча
Мальмё
0'
23' Желтая карточка
Агович Эдис
25' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
45' Желтая карточка
Деккер Винсент
49' Желтая карточка
Гасхи Элиот
0:1
50' Гол
Буя Турай Мохамед
0:2
52' Гол
Тойвонен Ола
1:2
56' Гол
Хаджи Самир
56' Желтая карточка
Далин Юхан
56' Желтая карточка
Joao Magno
2:2
61' Гол
Синани Дейвид
90' Желтая карточка
Штумпф Крис
90'+6
1
Фокс
Лукас
7
Гасхи
Элиот
4
Скендерович
Алдин
67
Деккер
Винсент
24
Кирш
Мехди
8
Боич
Филип
6
Вова
10
Агович
Эдис
21
Синани
Дейвид
23
Хаджи
Самир
9
Joao
Magno
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
10
Кристиансен
Андерс
15
Сисей
Йозеф
11
Тойвонен
Ола
33
Буя
Турай
Мохамед
Дюделанж
4-3-1-2
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Дюделанж
Мальмё

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Самир 1 0.5
Синани Дейвид 1 0.5
Кирш Мехди 0 0
Боич Филип 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойвонен Ола 2 1
Телин Исаак 1 0.5
Бирманчевич Велько 1 0.5
Буя Турай Мохамед 1 0.5
Сисей Йозеф 0 0
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррен Шарль 1 1
Кирш Мехди 1 0
Штумпф Крис 1 0
Агович Эдис 1 0
Гасхи Элиот 1 0
Деккер Винсент 1 0
Фокс Лукас 1 0
Joao Magno 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дюделанж - Жюнесс Эш 5:0 Мальмё - Дюделанж 3:0 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0 Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3
Мальмё
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1
Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Деккер Винсент получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Агович Эдис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Дюделанж 6.7% (8)
    X 15.1% (18)
    Мальмё 78.2% (93)
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    Прогнозы на матч Дюделанж 2:2 Мальмё

    Исход игры
    Дюделанж
    6.7% (8)
    Ничья
    15.1% (18)
    Мальмё
    78.2% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (70)
    Меньше
    40.68% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Мальмё
    51.3% (61)
    0:1 Мальмё
    13.4% (16)
    1:1 Ничья
    13.4% (16)
    0:2 Мальмё
    7.6% (9)
    1:3 Мальмё
    4.2% (5)
    1:0 Дюделанж
    4.2% (5)
    2:1 Дюделанж
    1.7% (2)
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